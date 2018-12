Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

Mercats paral·lels de Nadal

Dissabte 22 de desembre. Barcelona

Torna aquesta cita amb els productes ecològics i de proximitat que cuinaran els xefs dels restaurants La Porca, Casa Xica i molts altres per oferir plats amb productes de temporada en aquest mercat de 'street food' inigualable. Descobrireu gustos llunyans, com ara el ramen del Japó, les 'enchiladas' mexicanes o el pollastre a l’estil Kerala de l’Índia. Les bones vibracions no hi faltaran, i vindran de diverses bandes de música de jazz.

540x306 Mercats paral·lels de Nadal en una edició anterior

Fira de Desembre i Ornaments de Nadal

22 i 23 de desembre. Mataró

Si cada Nadal us sentiu com si fóssiu nens, pels dolços i per la decoració, no deixeu de visitar la fira de Mataró. Una àmplia varietat de productes de decoració nadalenca tindrà lloc a la plaça de Santa Anna, on les neules, els torrons i les llaminadures tindran el seu propi espai.

540x306 La fira de Nadal de Mataró hi serà fins diumenge 23 / VISIT MATARÓ

Rock&Market

Dissabte 22 de desembre. Barcelona

Al llarg de tot el dia, en aquest mercat hi trobareu música, menjar, minitallers gastronòmics i parades amb productes de Nadal: artesania, llibres gastronòmics i licors al 'market' més rocker. Una cita per a tota la família on els menuts podran participar en els tallers de decoració de galetes i ‘cake pops’ i els adults també poden participar en tallers gastronòmics al voltant del menjar asiàtic, italià i grec.

540x306 Un dels tallers de gastronomia del Rock Market / ROCK&MARKET

Christmas Market: Estació Disseny

22 i 23 de desembre. Barcelona

L’estació de França acull diferents creacions d’artistes emergents i consolidats de la ciutat. Aquest cap de setmana hi podreu trobar productes artesans de nova creació i un espai dedicat a productes de segona mà per a aquells que prefereixin un estil més ‘vintage’. I per quan tingueu gana no hi faltaran els 'food trucks'.

540x306 Aquest any l'Estació de França exhibirá les parades del Christmas market / ESTACIÓ DISSENY DE BARCELONA

Nadal a Salou

Fins al 5 de gener. Salou

L’esperit nadalenc envaeix els carrers de Salou, on es preparen activitats lúdiques per a tota la família. Al llarg del dia diversos personatges típics d’aquesta època passejaran pels carrers saludant els més petits, fins que, quan arribi la nit, Salou es preparari per exhibir el seu pessebre vivent.

540x306 Us proposem 10 plans per aquest cap de setmana / RAFAEL LOPEZ-MONNÉ PATRONAT DE TURISME DE SALOU

Pessebre vivent de Castell d'Aro 2018

Fins al 23 de desembre. Castell d'Aro

El pessebre vivent de Castell d'Aro és el més antic de Catalunya. El pessebre comença a les ruïnes del castell de Benedormiens i s’allarga fins a dos quilòmetres per arribar al nucli antic del poble. Aquesta cèlebre tradició és molt popular a Catalunya per la seva gran escenificació: més de 400 figurants s’encarregaran d’escenificar una seixantena de moments de l’època de Jesús de Natzaret.

Pessebre vivent de Pals 2018

23 de desembre. Pals

Fins a una quarantena de passatges bíblics es teatralitzaran al nucli antic de Pals. A més, podreu sentir-vos part de l'època, ja que es representaran els oficis típics: ceramistes, basters, flequers o cistellers seran representats pels 150 figurants que hi participaran.

Pessebre de sorra de Vila-seca 2018

Fins al 7 de gener. Vila-seca

Aquest pessebre no té cap similitud amb els anteriors. La 19a edició del pessebre de sorra tindrà lloc a la platja de la Pineda, on per crear-lo han calgut fins a 400 tones de sorra. Aquest any, artistes tot arreu –d’Irlanda, Dinamarca, Itàlia o Bèlgica– han vingut a Vila-seca per construir les escultures nadalenques.

540x306 El pessebre de sorra en l'edició de l'any anterior / LA PINEDA PLATJA/QUE FEM FAMILIA

Fira Infantil de Cornellà 2018

Fins al 31 de desembre. Cornellà de Llobregat

Aquesta fira de jocs infantils farà les delícies dels petits de casa. La seva fira arriba a la 26a edició a Cornellà de Llobregat i, fins al 31 de desembre podran gaudir d’una ludoteca XXL, castells inflables, manualitats, llits elàstics, esports... i molt més per no avorrir-se.

540x306 Diversos tallers, jocs i activitats seran a l'abast dels petits / FIRA DE CORNELLÀ

Fira de Nadal de Tarragona

Fins al 24 de desembre. Tarragona

Aquest mercat popular envairà els carrers de Tarragona per posar a l'abast dels visitants arbres, tions, caganers i molts altres productes per a aquestes festes. L’ambient festiu es complementarà amb la representació dels Pastorets, cantades nadalenques i un parc infantil de Nadal.