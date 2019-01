Us proposem 10 plans per aquest cap de setmana

Palo Market Fest

12 i 13 de gener. Barcelona

El que abans es coneixia com el Palo Alto Market és avui un mercat icònic de Barcelona. El festival aglutina tot un seguit de parades amb productes artesanals: joieria, roba, accessoris per a casa, discos i molts productes més que juguen amb l'estil 'vintage' i modern alhora. Aquest cop el mercat reivindicarà el consum sostenible amb propostes ecològiques que redueixin la nostra empremta mediambiental.

540x306 Diverses parades gastronòmiques oferiran els seus productes / PALO MARKET FEST Diverses parades gastronòmiques oferiran els seus productes / PALO MARKET FEST

Mercat de la Terra

12 de gener. Barcelona

El moviment Slow Food de Barcelona, que promou una gastronomia de proximitat, saludable i responsable amb la Terra, organitza aquest mercat sota el lema "Bo, net, just i local". La cita és un imprescindible per als amants del menjar sa i reivindica els productes de quilòmetre zero, locals i de proximitat. El mercat el trobareu al Parc de les Tres Xemeneies.

540x306 L''Eat Street' serà el protagonista al Parc de les Tres Xemeneies / SLOW FOOD BCN L''Eat Street' serà el protagonista al Parc de les Tres Xemeneies / SLOW FOOD BCN

Festa dels Tres Tombs a Valls

12 i 13 de gener. Valls

La cavalcada dels Tres Tombs forma part d'una tradició que es reprodueix en diferents llocs de Catalunya des del segle passat. La festa de Valls, concretament, té un gran valor cultural i és considerada d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya. A més, és una de les més matineres: comença amb l'esmorzar popular a les nou per, a continuació, donar el tret de sortida als Tres Tombs. Hi participaran més de 350 cavalleries de tot Catalunya.

540x306 La Festa dels Tres Tombs de Valls L'any passat / VISITA VALLS La Festa dels Tres Tombs de Valls L'any passat / VISITA VALLS

92a edició dels Tres Tombs de Sant Andreu de Palomar

13 de gener. Sant Andreu de Palomar

La desfilada de Sant Andreu de Palomar és de les més antigues de Catalunya i hi passaran cavalls, genets, amazones i tota mena de carruatges. Al vespre es durà a terme una representació de la llegenda de Sant Antoni a càrrec de la Satànica de Sant Andreu que tornarà a sorprendre amb mites, espectacles pirotècnics i un correfoc.

540x306 La desfilada dels cavalls l'any anterior La desfilada dels cavalls l'any anterior

Els Pastorets de Banyoles

12 i 13 de gener. Banyoles

Al llarg de més de 20 anys, més de 25.000 espectadors han gaudit d'aquest espectacle teatral amb música. L'escenografia, l'orquestra, la dramatúrgia i el vestuari fan goig damunt l'escenari i han fet consolidar aquest espectacle com un referent del teatre popular al nostre país. Al llarg del cap de setmana hi haurà diverses sessions que duraran tres hores, amb descans inclòs.

540x306 Una representació antiga dels Pastorets / CULTURA BANYOLES Una representació antiga dels Pastorets / CULTURA BANYOLES

Festa dels Tres Tombs a Martorell

12 i 13 de gener. Martorell

Des del 1642 a Martorell, passada la festa de Reis, també se celebra aquesta festivitat. Els genets, carros i carruatges recorreran diversos carrers de la ciutat i finalitzarà amb un ball de sardanes i una coca de mistela per a tothom. Tampoc hi faltarà un concert i el vermut.

540x306 Aquest cap de setmana s'inicien les festes dels Tres Tombs a diferents localitats / FESTA CATALUNYA Aquest cap de setmana s'inicien les festes dels Tres Tombs a diferents localitats / FESTA CATALUNYA

Festes de Sant Sebastià a Matadepera

12 i 13 de gener. Matadepera

Les festes de Matadepera reivindiquen els costums rurals i de la terra, i per això el pi n'és el símbol central. Hi trobareu diverses activitats per a tota la família i, a banda de les parades amb productes artesanals, hi haurà una fira gastronòmica, una marxa amb torxes, correfocs i un espectacle molt típic del poble: el ball del tortell.

540x306 El correfoc és una de les activitats claus de les festes quan arriba el vespre / AJUNTAMENT DE MATADEPERA El correfoc és una de les activitats claus de les festes quan arriba el vespre / AJUNTAMENT DE MATADEPERA

Festa dels Tonis 2019

11 al 13 de gener. Taradell

Aquesta festa és un dels clàssics: fa més de 100 anys que se celebra i va ser declarada festa d'interès nacional. Com cada any la celebració commemora Sant Antoni Abat, i aquest any hi hauran curses d'ases, balls populars i exhibicions de carruatges antics que volen homenatjar la història rural del poble.

540x306 Tota mena de carruatges i cavalls desfilaran pel poble Tota mena de carruatges i cavalls desfilaran pel poble

Els Pastorets de Vendrell

13 de gener. Vendrell

Els Pastorets continuen al Vendrell passat Nadal i després de més de mig segle de representar-se sense interrupció. Es pot dir que és una tradició veterana que, a part d'haver experimentat alguns retocs tècnics, continua oferint un espectacle a l'altura dels seus orígens. En l'obra teatral i musical hi participaran més de 150 col·laboradors.

540x306 La representació és una de les tradicions catalanes més antigues / PASTORETS DE VENDRELL J.CALLIZO La representació és una de les tradicions catalanes més antigues / PASTORETS DE VENDRELL J.CALLIZO

Fira del Camí Ral

12 i 13 de gener. Vilanova del Camí

Coincidint amb la festivitat de Sant Hilari arriba la 21a edició de la Fira del Camí Ral de temàtica medieval al poble. La festa commemora l'antic camí que unia Barcelona amb Saragossa i Madrid, que passava pel mig del poble, amb espectacles i activitats per a tota la família. A més, Vilanova del Camí prepara tota una mostra de productes artesanals: formatges, pans, pastes, vins, cerveses i tota mena d'elements de decoració. En podreu gaudir mentre aneu ensopegant amb personatges fantàstics.