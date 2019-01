Us proposem 10 plans per al cap de setmana

On the Garage

20 de gener. Barcelona

Aquest mercat de productes de segona mà ens convida a exercir un consum sostenible i responsable. “Reutilitzar és la millor manera de reciclar” és el seu lema, i ja fa dos anys que Garage, l’Associació de Mercats de Segona Mà i Intercanvi de Catalunya, porta a terme aquest mercat al Poblenou. Llibres, CD, peces de roba i joieria són alguns dels productes que hi trobareu.

540x306 El mercat de segona mà acollirà productes de tota mena. / GARAGE. ALBERTO NOGUERES El mercat de segona mà acollirà productes de tota mena. / GARAGE. ALBERTO NOGUERES

Festa Major de Sant Antoni

Fins al 20 gener. Barcelona

Aquest cap de setmana es viu el final de festa al barri de Sant Antoni de la capital catalana. Els gegants no hi faltaran, com tampoc la botifarrada popular de diables, la popular cavalcada dels Tres Tombs i el correfoc infernal. Trobareu moltes més activitats per a grans i petits al llarg dels dos dies.

540x306 La desfilada dels cavalls l'any anterior La desfilada dels cavalls l'any anterior

Festa dels Foguerons i Rua dels Tres Tombs

19 i 20 de gener. Sant Cugat

La vigília de la Rua dels Tres Tombs, Sant Cugat acollirà per primer cop la festa dels Foguerons. Aquesta festa d'origen balear i molt popular anirà acompanyada dels Diables de Sant Cugat, una colla que vol acostar la cultura del foc als carrers. A més, els bastoners de la ciutat seran els banderers de la festa i recorreran alguns carrers fins a arribar a la plaça de Barcelona.

540x306 Els correfocs vindran donats per la colla dels Diables de la ciutat Els correfocs vindran donats per la colla dels Diables de la ciutat

Festa de Sant Antoni a Solsona

19 i 20 de gener. Solsona

Solsona celebra les festes dels Tonis com un clam a la terra i al món rural. La festa es fa en honor del patró dels animals, sant Antoni, i al llarg del cap de setmana hi ha curses de cavalleries, la tradicional desfilada dels carruatges, exhibicions de cavalls de tir i passejades amb ponis per als més petits.

540x306 La festa dels Tres Tombs exhibirà diverses races de cavalls / TURISME SOLSONÈS La festa dels Tres Tombs exhibirà diverses races de cavalls / TURISME SOLSONÈS

Patacades per Sant Sebastià

20 de gener. Cadaqués

La tradició diu que sant Sebastià va aturar una terrible epidèmia de pesta al municipi al principi del segle XIX. D’aleshores ençà cada 20 de gener se celebren les festes en honor del seu patró. La celebració es porta a terme amb una desfilada cap a l’ermita del Pení, seguida per un dinar popular i, encara més important, recitals, balls i cants coneguts com a 'patacades'.

La Corrida de Puig-reig

19 i 20 de gener. Berguedà

Des de fa més de 125 anys, dins les festes de Sant Antoni, el poble de Puig-reig, al Berguedà, prepara una festa al voltant dels cavalls, els carros, l’embotit i els aliments provinents del porc. Aquesta celebració cultural barrejarà la gastronomia local amb l’entrega de premis literaris i fotogràfics. A més, les curses de rucs i de les diferents races de cavalls hi tindran un paper molt destacat.

540x306 Els veïns i els visitants podran gaudir de diverses activitats com la desfilada de carros / LA CORRIDA DE PUIG-REIG Els veïns i els visitants podran gaudir de diverses activitats com la desfilada de carros / LA CORRIDA DE PUIG-REIG

L'Encamisada de Falset

19 i 20 de gener. Falset

Els falsetans i falsetanes es vestiran amb les robes tradicionals per sortir a desfilar amb els animals i carros guarnits. L'Encamisada és considerada festa d'interès nacional i, a més d'honorar sant Antoni, també rememora la llegenda que es remunta a la Guerra del Francès, quan una nit de boira diversos falsetans es van vestir de blanc per passar inadvertits i van alliberar del setge els veïns empresonats.

540x306 El poble acull diverses activitats que s'enmarquen dins les festes dels Tonis El poble acull diverses activitats que s'enmarquen dins les festes dels Tonis

Festes de Sant Antoni a Ascó

17 al 20 de gener. Ascó

A Ascó hi arriba una nova edició de les festes dels Tonis. Hi haurà diverses activitats dedicades a grans i petits, com corrides, jocs tradicionals i exposicions. A la nit hi haurà l’encesa de la foguera, on visitants i veïns podran ballar plegats al seu voltant.

540x306 El ball al voltant de la foguera és un dels atractius de la celebració / FESTA DE SANT ANTONI D'ESCÓ El ball al voltant de la foguera és un dels atractius de la celebració / FESTA DE SANT ANTONI D'ESCÓ

Festa major d'hivern de Vila-seca

19 i 20 de gener

Sant Antoni és el patró de Vila-seca i, per això, pels voltants de la festivitat d'aquest sant se celebra la festa major d'hivern del municipi. A banda dels populars Tres Tombs, una de les activitats més esperades són les tradicionals curses de cavalls, que tindran lloc aquest dissabte a les 12 h al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça.

Temps d’Uriços

Gener i febrer. Sant Feliu de Guíxols

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços, i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, tot el gener i el febrer podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.