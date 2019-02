Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

Festes de Santa Eulàlia 2019

Fins al 12 de febrer. Barcelona

Els barcelonins estan de celebració, perquè aquest cap de setmana tindran lloc les festes en honor a santa Eulàlia, la copatrona de la ciutat. Aquesta celebració, també coneguda com la Festa Major d'Hivern, és una de les més importants de Barcelona. Per celebrar-ho, Ciutat Vella s'omplirà de balls populars, colles castelleres i bestiari popular. Tampoc hi faltaran els gegants i els típics falcons per fer passar una bona estona a tota la família.

651x366 Les Festes de Santa Eulàlia de l'any passat / AJUNTAMENT DE BARCELONA Les Festes de Santa Eulàlia de l'any passat / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Jornades Gastronòmiques de la Galera 2019

Fins al 3 de març. Diversos municipis de les Terres de l'Ebre

Quatre municipis mariners de les Terres de l'Ebre –Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita– s'uneixen per reivindicar la galera, un crustaci abundant a les zones pròximes al delta. Diversos restaurants oferiran menús que tindran la galera com a producte central amb plats tan suculents com la fideuada amb galeres, la carxofa confitada amb ou 'poché' i tempura de galera o el rap a la crema de calçot i galera.

651x366 Un dels plats amb la galera com a producte central Un dels plats amb la galera com a producte central

Saló dels Vins Naturals 2019

Fins a l'11 de febrer. Barcelona

Aquesta cita és ideal per als amants dels vins. Més de 50 viticultors d'arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat es reuneixen per oferir el millor dels vins naturals. De fet, la defensa del vi sense additius a partir d'una l'agricultura respectuosa pels petits viticultors és la principal reivindicació d'aquest saló. La Nau Bostik serà l'espai des d'on es podrà descobrir vins únics, amb la companyia de música, menjar i bon ambient.

651x366 El saló de vins l'any anterior / SALO VINS NATURALS BARCELONA El saló de vins l'any anterior / SALO VINS NATURALS BARCELONA

15es Jornades Galera de Cambrils

Fins al 24 de febrer. Cambrils

Aquesta cita gastronòmica celebra la cuina marinera i posa en relleu la galera. Un total de 30 restaurants cambrilencs oferiran menús únics amb la galera com a producte estrella. Hi haurà degustacions populars i, alhora, es reconeixerà el talent dels joves cuiners locals per mitjà del concurs 'De la mar als fogons'. Aquest divendres, a més, podreu gaudir de la fregida de galeres i calçots amb oli d'oliva verge extra per 4 euros.

651x366 La galerada popular de Cambrils en una edició anterior La galerada popular de Cambrils en una edició anterior

Festa de l'Arròs

Fins al 19 de febrer. Bagà

Segons els arxius locals, aquesta festa popular de l'arròs se celebra des dels inicis de la fundació de la vila. Per això, cada segon diumenge de febrer aquest esdeveniment envaeix la històrica plaça de Bagà. S'hi cuinaran més de 300 quilos d'arròs amb verdures, carn, peix o marisc. A més, una de les tradicions d'aquesta arrossada és que, mentre es cuina a foc lent, al seu voltant es balla la dansa de Cerdà, un ball originari de la Cerdanya i molt arrelat a les poblacions pirinenques.

651x366 L'arròs serà el producte central i es combinarà amb diversos ingredients L'arròs serà el producte central i es combinarà amb diversos ingredients

Cos Blanc de Salou

9 de febrer. Salou

El cos blanc és un dels actes lúdics més multitudinaris de les festes d'hivern de Salou. Aquestes festes es fan per honorar Sant Antoni i, entre les diverses activitats que ofereix, el Cos Blanc és una de les més esperades. Aquesta cercavila va acompanyada d'un còctel de música, llums i més de 20 canons de confeti per fer embogir tots els visitants.

651x366 El Cos Blanc de Salou és un dels espectacles més esperats de les festes d'hivern El Cos Blanc de Salou és un dels espectacles més esperats de les festes d'hivern

Festa major del Santíssim Misteri 2019

Fins al 10 de febrer. Cervera

Arriba la festa major de Cervera per commemorar un misteri originari del segle XVI al voltant de la Vera Creu. Al llarg de tot el cap de setmana se celebren actes solemnes com la processó, balls, exposicions, actes teatrals i musicals. A més, també es podrà gaudir de la gastronomia local, ja que els restaurants oferiran plats com el bacallà a la catxipanda o l'ofegat de la Segarra.

651x366 Un dels actes duts a terme a la festa major del Santíssim Misteri en un any anterior / PAERIA DE CERVERA Un dels actes duts a terme a la festa major del Santíssim Misteri en un any anterior / PAERIA DE CERVERA

32è Festival Folk Internacional Tradicionàrius

9 de febrer. Barcelona

Aquest festival de folk reuneix més de 70 grups de música d'arreu dels Països Catalans i fins a 29 concerts en directe. Al llarg d'aquesta 32è edició, la dansa folk cobrarà un especial protagonisme. Aquest dissabte la cita donarà pas a la música de taverna, tradicional i de ball a càrrec del grup musical Els Tranquils al Mercat de l'Abaceria.

651x366 Una de les actuacions del festival de folk d'una edició anterior / CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS Una de les actuacions del festival de folk d'una edició anterior / CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Fira del fajol

10 de febrer. Batet de la Serra

El fajol no és tècnicament un cereal, però té un ús molt similar. Conegut també com a blat negre, és molt popular a la zona volcànica de la Garrotxa. És un ingredient tradicional per a l'elaboració de plats com les farinetes però que cada any es reinventa en aquesta fira. L'associació Amics del Fajol i el col·lectiu Cuina Volcànica de la Garrotxa s'uneixen, d'una banda, per oferir activitats entorn del producte i, de l'altra, per preparar plats creatius com els típics macarrons de l'àvia o les creps fetes amb fajol.

651x366 Grans de fajol Grans de fajol

Temps d'Uriços

Fins al 28 de febrer. Sant Feliu de Guíxols

Aquestes jornades gastronòmiques se centren en els eriçons de mar, que a Sant Feliu de Guíxols són anomenats uriços. Els mesos d'hivern són la temporada perfecta per recollir aquesta delícia del mar que dinou restaurants del municipi cuinaran per oferir unes degustacions molt especials.