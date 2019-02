Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Mediterranean Diving Show 2019

Del 15 al 17 de febrer. Cornellà de Llobregat

Cornella s'omplirà d'amants i aficionats al submarinisme en aquesta fira. Des de divendres es podrà gaudir de la vintena edició d'aquesta cita amb diferents activitats entorn del món subaquàtic. Enguany la novetat serà la passarel·la MDSshow amb desfilades en què s'exposaran els nous dissenys en neoprens, aletes, ampolles d'oxigen o ulleres.

651x366 La fira de submarinisme en una edició anterior La fira de submarinisme en una edició anterior

19a edició del Festival Internacional de Màgia

17 de febrer. Badalona



Aquest és un dels festivals referents de màgia de l'Estat. Mags, artistes locals i internacionals es reuniran per oferir espectacles que deixaran gran part del públic bocabadat. Entre els més destacats per l'originalitat de la proposta es troba l'espectacle 'Embrossa't', basat en la poesia visual del dramaturg i artista plàstic Joan Brossa, una obra per a tots els públics nominada als premis Max 2018.

651x366 Nestor Hato, un dels mags que participarà al festival Nestor Hato, un dels mags que participarà al festival

Llum BCN 2019

Del 15 al 17 de febrer. Barcelona

Per segon any consecutiu se celebra aquest festival que transforma els carrers del Poblenou de Barcelona en un laboratori d'art creatiu a través de la llum. Aquest festival lumínic, que experimenta amb les possibilitats de la llum a l'espai urbà, té segell propi perquè tant estudiants de disseny de la ciutat com artistes i arquitectes d'arreu del món han treballat per carregar de significat antigues xemeneies, naus industrials i solars del barri.

651x366 El festival de les llums en un any anterior El festival de les llums en un any anterior

Festival Internacional del Circ Elefant d'Or 2019

Fins al 19 de febrer. Girona

Aquest festival de circ fascinarà petits i grans pels seus colors, espectacles i originalitat. La cita arriba a la seva vuitena edició i ho fa consolidant-se com un dels grans festivals internacionals en circ. Aquest cap de setmana es viurà la semifinal de l'espectacle Blau i Vermell, en el qual més de 75 artistes d'arreu de món competiran entre ells. Aquest cop podreu gaudir de fins a 16 espectacles inèdits a Europa com ara el pal aeri o la roda de la mort.

651x366 Una edició anterior del festival / FESTIVAL INTERNACIOL DEL CIRC D'ELEFANT D'OR Una edició anterior del festival / FESTIVAL INTERNACIOL DEL CIRC D'ELEFANT D'OR

Festa del Xató de Vilafranca 2019



17 de febrer. Vilafranca del Penedès



El xató és una salsa típica del Penedès que sovint acompanya l'amanida d'escarola amb anxoves, tonyina o arbequines. Diumenge aquesta festa, que proposa 200 propostes tant d'oci com culturals, vol fer honor a aquest producte tan valorat a la zona i, a més, coincideix amb la Ruta del Xató, una experiència que proposa tastar diferents plats que tenen el xató com a ingredient central.



651x366 Ingredients per fer el xató Ingredients per fer el xató

VI Jornades Gastronòmiques de la Galera

Fins al 3 de març. Diversos Municipis de les Terres de l'Ebre

La galera, un crustaci molt típic de les zones pròximes al delta de l'Ebre, és el protagonista d'aquestes jornades. Els pobles d'Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita s'uneixen per reivindicar aquest producte, i diversos restaurants oferiran diferents menús i plats que tenen la galera com a element central. Alguns dels més populars són la carxofa confitada amb ou ' poché' i tempura de galera o el rap a la crema de calçot i galera.

651x366 Un dels plats que tenen la galera com a ingredient central / TWITTER TURISME AMETLLA DE MAR Un dels plats que tenen la galera com a ingredient central / TWITTER TURISME AMETLLA DE MAR

Fira de la Ceba i el Calçot

17 de febrer. Vila-sacra

Diumenge durant tot el dia el poble de Vila-sacra, a l'Alt Empordà, farà girar totes les activitats al voltant dels calçots. La fira també inclou una exposició de plantes i flors, però un dels moments estel·lars és el concurs de menjar calçots, un dels esdeveniments més esperats. A més, les parades artesanals tampoc hi faltaran i oferiran productes d'alimentació i artesania.

651x366 Els calçots seran el producte estrella Els calçots seran el producte estrella

II Mostra Representativa del Bestiari Festiu de Catalunya

16 de febrer. Mataró



Dissabte tindrà lloc la trobada de bestiari festiu per commemorar el 5è aniversari del Basilisc de Mataró. Aquesta festivitat forma part d'una tradició antiga en què es mostra el millor bestiari de Catalunya; per això, diverses figures tradicionals com ara el Bou de Vic, el Drac de Granollers o el Lleó del Vendrell participaran en les cercaviles oferint un espectacle folklòric i molt artístic.

651x366 Una de les figures típiques de bestiari / INSTAGRAM AGRUPACIÓ DEL BESTIARI Una de les figures típiques de bestiari / INSTAGRAM AGRUPACIÓ DEL BESTIARI

32è Festival Folk Internacional Tradicionàrius

Fins al 17 de febrer. Barcelona



La 32è edició d'aquest festival finalitza aquest cap de setmana amb tota una sèrie d'espectacles al voltant del folk. El festival reuneix més de 70 grups de música d'arreu del país que faran diversos espectacles amb la improvisació com a part fonamental. Aquest diumenge el concert farà honor al solstici d'hivern de la mà de la banda Shirai.

651x366 Una edició anterior d'aquesta cita amb la música Una edició anterior d'aquesta cita amb la música

Temps d’Uriços

Gener i febrer. Sant Feliu de Guíxols

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen 'uriços', i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, fins a finals d'aquest mes podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.