Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Most Festival

Del 2 al 12 de novembre

El Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, torna un any més en diferents espais del Penedès i el Priorat per oferir una extensa degustació de films, entre llargs, curts i documentals, i activitats al voltant de la cultura enològica. Aquesta setena edició comptarà amb 38 films competint a la secció Collita i 22 curtmetratges a la secció Brot.

540x306 Un cartell d'un dels films que es veurà al festival Un cartell d'un dels films que es veurà al festival

Fira de Tardor de Sort

4 i 5 de novembre

L’ovella xisqueta torna a ser la protagonista de la Fira de Tardor de Sort, que se celebra el 4 i 5 de novembre a l’emblemàtic municipi del Pallars Sobirà. Aquesta raça d’ovella, autòctona del Pirineu lleidatà i tan preuada pels catalans, protagonitza el III Concurs d’Ovella Xisqueta i comparteix espai amb una fira carregada d’activitats. El matí de dissabte podrem participar en el taller infantil d’ovella xisqueta, escoltar el contacontes i gaudir de la ballada popular de danses pallareses o de la XI Trobada de Músics Pallaresos. El diumenge ens llevarà amb una cercavila pels carrers de Sort.

VII Fira del Codony

4 de novembre. Tremp

La Fira del Codony de Tremp, que se celebra el dissabte 4 de novembre a la plaça de Capdevila, és l’única fira del món dedicada a aquest fruit tan característic. A partir de les 10 h s’oferiran tallers participatius i demostracions d’artesans al nucli antic, i a les 11 h s’inagurarà la 16a edició de la Fira del Codony, que inclourà parades de productes, tallers de cuina i una mostra gastronòmica amb la possibilitat de tastar diferents productes fets amb codony. La jornada comptarà també amb un concurs d’allioli, espectacles d’animació infantil i la II Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava a Tremp.

540x306 El codony i el codonyat, protagonistes de la cita El codony i el codonyat, protagonistes de la cita

Vilamagore Medieval 2017

4 i 5 de novembre. Sant Pere de Vilamajor

Una de les festes medievals més emblemàtiques del Vallès arriba aquest cap de setmana a Sant Pere de Vilamajor. Renovada, carregada d’activitats i amb un canvi substancial de dates (d’estiu a tardor), enguany el Vilamagore Medieval busca consolidar-se com la fira històrica teatralitzada de referència.

Mugronets Market

4 de novembre. Barcelona

Quarta edició d'aquest mercat solidari que vol ajudar dones sense recursos que han patit càncer de mama. La idea del Mugronets Market és recollir roba i complements de dona que estiguin en molt bon estat i vendre'ls al Market, que es durà a terme el dissabte 4 de novembre de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h a l'Espai La Fontana de Gràcia.

540x306 El mugronets market se celebra aquest dissabte El mugronets market se celebra aquest dissabte

X Fira Safrània

Del 3 al 5 de novembre. Montblanc

L’antiga Fira de Sant Martí, reconvertida fa uns anys en Safrània, tornarà a omplir els carrers de Montblanc aquest cap de setmana. La fira de productes agroalimentaris per excel·lència de la Conca de Barberà oferirà enguany maridatges i tastos, cuina en directe, vermuts musicals i degustacions de productes locals, entre moltes altres propostes.

540x306 El safrà, rei de la cita d'aquest cap de setmana El safrà, rei de la cita d'aquest cap de setmana

BCN Shag Festival

Del 2 al 5 de novembre. Barcelona

Del 2 al 5 de novembre se celebrarà a Barcelona la quarta edició del BCN Shag Festival, el festival més gran del món dedicat al 'collegiate shag', una variant del swing sorgida als anys 30 als Estats Units. Durant els quatre dies que dura aquest festival, organitzat per l’associació cultural Storyville i els ballarins Sara Planas i Pol Prats, hi haurà sorpreses, festes i els participants rebran classes, tant d’iniciació com de nivells avançats, així com tastets d’altres estils de ball.

Tot a 1 Euro by Two Market

4 i 5 de novembre. Barcelona

Tot el que vulgueu imaginar per un euro o menys, des de roba fins a parament de llar, productes d'electrònica i més. Si aposteu per l'estalvi i els productes de segona mà, sou practicants de la filosofia del reciclatge i la reutilització i voleu reviure l'esperit que tenien els encants d'abans, visiteu el Two Market. A primera hora podeu aconseguir tresors a preus tancats i irrisoris...

540x306 Una edició anterior del Two Market Una edició anterior del Two Market

Fira de Tardor i Festa del Flabiol d'Arbúcies

4 i 5 de novembre

Música, gastronomia, patrimoni, natura, bolets, castanyes i artesania. Tot això i més és el que trobarem a Arbúcies que acull una nova edició de la Fira de Tardor del Montseny i de la Festa del Flabiol. A part de les diverses activitats que hi ha organitzades cal destacar la Festa del Flabiol, que és única a Catalunya i encapçala la recuperació d’un dels instruments més emblemàtics del país.

XV Fira de la Castanya de Maçanet de Cabrenys

5 de novembre

Als boscos de Maçanet de Cabrenys podem trobar nombrosos castanyers. Per donar la benvinguda a la tardor, aquesta població celebra el diumenge 5 de novembre la Fira de la Castanya, que arriba enguany a la 15a edició. A més, la fira donarà el tret de sortida a les Jornades Gastronòmiques de la Castanya, que duraran fins al 19 de novembre i comptaran amb la participació de fins a nou restaurants de Maçanet i voltants.