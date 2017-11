Us proposem 10 plans per al cap de setmana

BCN En las Alturas

11 i 12 de novembre. Barcelona

Els jardins de la Torre modernista de Bellesguard, que és obra d'Antoni Gaudí, tornen a ser l'escenari d'aquest mercat de moda, gastronomia i música que és el punt ideal per donar el tret de sortida a les compres nadalenques.

540x306 El mercat se celebra als jardins de la Torre de Bellesguard El mercat se celebra als jardins de la Torre de Bellesguard

Fira Medieval d'oficis

11 i 12 de novembre. Súria

El poble vell de Súria fa un viatge en el temps i s’omple d’artesans, comerciants, joglars i músics aquest cap de setmana. La fira és una de les més destacades del Bages, amb un programa d’activitats adreçades a tota la família.

Campionat Catan

11 i 12 de novembre. Barcelona

La Sala Moragues del Mercat del Born acull aquest cap de setmana el Campionat Europeu de Catan, un dels jocs de taula més populars del món i que s'ha convertit en tot un fenomen. El Campionat Europeu de Catan és la primera vegada que se celebra a Barcelona i el públic també podrà gaudir de la prèvia del joc de taula Catan-Joc de Trons, que sortirà a la venda a finals d'any.

540x306 Aquest cap de setmana se celebra el campionat europeu de Catan Aquest cap de setmana se celebra el campionat europeu de Catan

Fira de Sant Martí de Puig-reig

11 de novembre. Puig-reig

Puig-reig celebra la festa patronal per Sant Martí, l'11 de novembre. Es tracta d’una festa que manté l’antic costum d’escollir la pubilla, l’hereu, la dama d’honor i el fadrí de l’any corrent, una tradició molt arrelada que compta amb la participació de totes les entitats i organitzacions del municipi berguedà.

Rec.0

Del 9 a l'11 de novembre. Igualada

El barri del Rec, a Igualada, acull fins dissabte una nova edició del Rec.0, el festival de botigues efímeres més gran d'Europa. Més d'un centenar de grans marques com Adidas, Mango, Camper, Reebook, Quicksilver i d'altres més independents com Josep Abril, Miriam Ponsa o Txell Miras ofereixen els seus productes a preus molt rebaixats. A més hi ha una important oferta gastronòmica i musical.

540x306 Una imatge del Rec aquest dijous / MARC VILA Una imatge del Rec aquest dijous / MARC VILA

XIX Fira de Tardor i Sembra del Pèsol

11 i 12 de novembre. Sant Andreu de Llavaneres

Tres de les propostes culinàries més icòniques del Maresme tornen aquest cap de setmana a Sant Andreu de Llavaneres: la Fira de Tardor, el Sopar Gastronòmic del Bolet i la IV Festa de la Sembra del Pèsol. La Fira de Tardor, que enguany arriba a la 19a edició, ofereix una mostra gastronòmica i un concurs de bolets.



Cursa de les Dones

12 de novembre. Barcelona

31.000 dones participaran aquest diumenge a la Cursa de les Dones que començarà a les 9 del matí a l'avinguda Maria Cristina i té un recorregut circular de 7,8 quilòmetres per Sant Antoni i Ciutat Vella per acabar tornant a l'avinguda Rius i Taulet.

540x306 Una edició anterior de la cursa / PERE VIRGILI Una edició anterior de la cursa / PERE VIRGILI

Festa de la Ratafia

Del 9 al 12 de novembre. Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners esdevindrà la capital catalana del licor nacional per antonomàsia durant quatre dies. Es podrà gaudir de diverses activitats entorn d’aquesta beguda espirituosa, com ara el mercat de productes artesanals vinculats amb la ratafia, degustacions i xerrades i el Sopar de la Ratafia, que aplega unes 600 persones cada any.

Eat Street Hot&Spicy

11 i 12 de novembre. Barcelona

L'Eat Street torna amb una edició que convertirà la Nau Bostik en un paradís dels plats més picants del moment, procedents de països tan variats com el Perú, l'Índia, Malàisia o Mèxic. Hi haurà també zona infantil, música en directe i 'street art'.

540x306 El picant, protagonista de l'Eat Street El picant, protagonista de l'Eat Street

Aplec de Sant Martí

12 de novembre. Santa Pau

El diumenge 12 de novembre l’ermita de Sant Martí, situada al bell mig del parc natural que comprèn la zona volcànica de la Garrotxa, acull l’Aplec de Sant Martí, una cita que congrega els veïns de la comarca. Els santpauencs caminen fins al peu de la serra de Julià del Mont i, enmig d’un entorn privilegiat, celebren un ofici solemne en honor del sant.