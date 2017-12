Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fira del Gall de Vilafranca

16 i 17 de desembre. Vilafranca

Una de les fires més antigues del país dedicades a l’aviram és la Fira del Gall de Vilafranca, que enguany arriba a la 353a edició. Ànecs, capons, pollastres, oques i galls dindis són els protagonistes d’un mercat que, com és habitual els últims anys, es fa al parc de Sant Julià de Vilafranca del Penedès.

540x306 Vilafranca celebra la centenària Fira del Gall Vilafranca celebra la centenària Fira del Gall

Pessebre vivent de Corbera

Fins al 24 de desembre. Corbera

El pessebre vivent és la representació viva del naixement de Jesús a Betlem i a Corbera s'hi va fer el primer pessebre vivent el 24 de desembre de 1962 a l’incomparable escenari natural de la penya del Corb, on se segueix representant avui dia. Fins al 14 de gener de 2018 es podrà visitar aquesta 56a temporada en qualsevol de les 51 representacions que es duran a terme.

540x306 Una imatge del pessebre vivent de Corbera Una imatge del pessebre vivent de Corbera

Fira de capons, aviram i motius nadalencs

16 i 17 de desembre. Valls

Tot el que és típic i necessari per a les festes de Nadal serà a Valls aquest cap de setmana. La fira de capons, aviram i motius nadalencs FICAP, un dels mercats de carrer més típics i concorreguts de l’any a la capital de l’Alt Camp, oferirà una àmplia oferta d’aus de corral, arbres de Nadal, figures de pessebre, objectes ornamentals i licors per a aquestes festes.

Fira de Nadal i del Torró Artesà

Del 15 al 17 de desembre. Cardedeu

Si hi ha un producte que no falta a la sobretaula d'un àpat de Nadal és el torró. La Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu ofereix un ventall dels millors torrons i productes nadalencs. El recinte firal estarà ple de parades amb articles tradicionals de Nadal i una gran quantitat de torrons, tant de Cardedeu com de fora. Més enllà dels clàssics torrons i dolços, el torró artesà de borrego de Cardedeu, creat l’any 2000 i fet a base de massapà i comí, és una compra gairebé obligada.

540x306 Els torrons, protagonistes del cap de setmana Els torrons, protagonistes del cap de setmana

Eat Street Cheesy Christmas

16 i 17 de desembre. Barcelona

L'edició més nadalenca del Eat Street se celebra a la Nau Bostik i està dedicada al formatge. Una gran Cheesy Christmas Extravaganza on els xefs més interessants de la ciutat presentaran tota mena de variacions formatgeres en totes les seves textures i intensitats.

540x306 Els formatges són els protagonistes de la nova edició de l'Eat Street Els formatges són els protagonistes de la nova edició de l'Eat Street

Fira del Tió d’Arbúcies

16 i 17 de desembre. Arbúcies

El tió de Nadal és un dels elements bàsics de la mitologia catalana i aquest cap de setmana Arbúcies donarà el tret de sortida a les celebracions del Nadal amb aquesta fira dedicada al tió. Durant dos dies hi haurà un mercat d’artesans, una nau vikinga i diversos tallers de tions, de decoracions i d’arbres de Nadal, activitats que es combinaran amb animacions infantils.

Fira avícola raça Prat

Del 15 al 17 de desembre. El Prat

La fira estrena enguany un nou espai, la granja la Ricarda, una antiga granja lletera de 500 m2 reconstruïda. En el marc de la 44a edició de la Fira Avícola, la xarxa de restaurants locals El Prat Degusta'l i d’altres restaurants del Prat adherits a aquesta campanya, oferiran a una variada proposta gastronòmica i degustar un Menú de Fira, elaborat amb el pollastre pota blava, com a principal ingredient dels menús.

Festivalet

16 i 17 de desembre. Barcelona

Amants dels productes fets a mà i amb estètica cuidada, teniu una cita aquest cap de setmana al museu marítim! El Festivalet celebra el 10è aniversari i han dividit la fira en àrea gastronòmica, publicacions independents, materials –per cultivar el DIY– i productes, on trobareu absolutament de tot: moda, motxilles, joies, complements, cosmètica, llar i moda infantil...

540x306 Al Festivalet hi haurà productes artesans, fets a mà i gastronomia Al Festivalet hi haurà productes artesans, fets a mà i gastronomia

Pessebre vivent de Castell d’Aro

Diumenge 17 de desembre

El primer pessebre vivent de Catalunya va representar-se l’any 1959 a Castell d’Aro. Des d’aleshores, les ruïnes del castell de Benedormiens són l'escenari d'un recorregut de 2 quilòmetres i que ocupa tot el nucli antic del poble i el barri de la Coma. La peculiaritat del pessebre vivent del Castell d’Aro està en el nombre d’escenes: hi ha fins a 400 figurants que estan a càrrec de 60 representacions diferents.

540x306 Una escena del pessebre de Castell d'Aro Una escena del pessebre de Castell d'Aro

Organic Christmas Market

16 i 17 de desembre. Barcelona

Aquest mercat de Nadal que se celebra al Convent de Sant Agustí reuneix diverses marques i productors que tenen en comú l'esperit sostenible, ecològic i saludable. La cita és un punt de trobada de gastronomia, disseny, artesania, moda i art, però amb el comú denominador de la sostenibilitat.