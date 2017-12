Us proposem 10 plans per al cap de setmana de Cap d'Any

La ciutat dels somnis

Fins al 30 de desembre

El Festival de la Infància canvia de nom i es converteix en La ciutat dels somnis. Enguany la cita vol actualitzar-se i ser més educativa, i ho farà despertant la vocació dels més petits. La pregunta ‘Què vols ser de gran?’ pren una nova dimensió. El nou festival recrearà una gran ciutat on no faltaran equipaments urbans, com ara un hospital, un taller mecànic, un ajuntament i un pavelló esportiu; al seu interior, els nens de 4 a 12 anys s’aproparan al món dels oficis i les professions a través d’un centenar d’activitats.

El cartell de la cita nadalenca per als nens i nenes

Els Pastorets

Cardona. 30 de desembre i 1 de gener

Des de l’any 1900 a Cardona s’hi fa una representació dels Pastorets, la més típica peça teatral de les festes de Nadal a Catalunya. La versió actual, obra de mossèn Josep Domeque de l’any 1944, presenta en aquesta edició una nova escenografia de l’artista Toni Mujal. La música, un element molt present als Pastorets de Cardona, és també original: totes les cançons són interpretades en directe, amb peces corals, solos i duets.

Cap d’Any a l’avinguda Maria Cristina

Barcelona. 31 de desembre

Barcelona diu adeu al 2017 a l’avinguda Maria Cristina, com ha fet en els últims anys, amb un espectacle especial sota la direcció de l’artista Miquel Setó que començarà a partir de les 23.30 hores i s'allargarà fins a la 1. Amb l'escenari de la Font Màgica de Montjuïc, el Palau Nacional, l’avinguda Maria Cristina, les Torres Venecianes i la plaça d’Espanya es farà un espectacle de llum, aigua i focs artificials al servei d’una coreografia multimèdia, on la música serà la gran protagonista. L’espectacle inclourà també les dotze campanades.

Focs artificials a l'Avinguda Maria Cristina per cap d'Any

Fira Infantil de Nadal a Cornellà

Cornellà. Fins al 31 de desembre

Des de ja fa 25 anys, Cornellà de Llobregat acull la Fira Infantil de Nadal per fer que aquesta època sigui encara més màgica per a tots els nens i nenes. Com sempre hi haurà castells inflables, tallers, esports, atraccions de fira i castellers. A més, per celebrar les noces de plata del saló, enguany el circ tindrà un protagonisme especial i la companyia Kanaya Circ oferirà un taller per apropar els infants a aquest món.

Una de les atraccions de la Fira de Nadal de Cornellà

Cursa dels Nassos 2017

Barcelona. 31 de desembre

L'últim dia de l'any és el dia de la cursa de Sant Silvestre a Barcelona. L'última prova atlètica de l'any començarà a les 17.30 h al carrer Selva de Mar, amb un recorregut de 10 quilòmetres. La prova forma part de les curses de la Challenge 10K, la lliga de curses de 10 quilòmetres de Barcelona i la Lliga Championship.

Una de les edicions anteriors de la Cursa dels Nassos

'La fàbrica dels desitjos'

Sabadell. Del 27 de desembre al 4 de gener

Una manera diferent i original de viure la tradició del Nadal és descobrint els valors de l’eficiència, la sostenibilitat i el patrimoni industrial. El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa organitza la segona edició de 'La fàbrica dels desitjos', una activitat que ofereix als més petits la possibilitat de convertir-se en els protagonistes d’una aventura màgica i misteriosa.

'La llum de Sant Pau'

Del 30 de desembre al 6 de gener. Barcelona

Al Recinte Modernista de Sant Pau celebren un any més el Nadal amb el mapping 'La llum de Sant Pau', un espectacle lumínic que vol ser un pont entre el cel i la terra, un moment per celebrar que els dies comencen a allargar-se, el sol s’anteposa a la nit i la natura es prepara per renéixer. Amb aquesta simfonia es ret homenatge també a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Una de les projeccions de llum a la façana de Sant Pau

'Reus és Nadal'

Reus. Fins al 7 de gener

Reus tanca l’any amb una campanya nadalenca farcida d'activitats. 'Reus és Nadal. Temps d'espectacle!' guarnirà, fins al 7 de gener, la ciutat amb un arbre de Nadal gegant, fins a nou àrees temàtiques, una pista de gel, espectacles teatrals i tota mena de llums. Amb l’objectiu de consolidar Reus com a centre comercial i cultural de referència, la capital del Baix Camp convertirà les seves places i carrers més emblemàtics en un gran escenari a l'aire lliure amb motius nadalencs.

Fira de Reis de la Gran Via

Barcelona. Fins al 5 de gener

Tornen un any més les parades de joguines i artesans a la Gran Via que aquest dimecres van patir un ensurt per culpa del vent. És una bona ocasió per comprar un regal únic o per fer les últimes compres els dies de Nadal i Reis a les més de 200 parades que s'instal·len fins a la matinada de la nit de Reis.

Paradetes de la Fira de Reis de la Gran Via

Pessebre vivent de Corbera

Corbera. Fins al 14 de gener

Corbera és el lloc on es va celebrar el primer pessebre vivent el 1962 a l’incomparable escenari natural de la penya del Corb, on se segueix representant a dia d’avui. Enguany s'hi duran a terme 51 representacions. El públic es mourà pels camins entre les figures vivents mentre escolta una narració per megafonia del text evangèlic, enriquida amb comentaris en prosa i poesia popular; en total, es podrà visitar un circuit de 700 metres amb prop de 200 actors que representaran escenes bíbliques