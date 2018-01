Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festa dels Tonis de Taradell

13 de gener. Taradell

Declarada festa tradicional d’interès nacional, la Festa dels Tonis de Taradell té més de cent anys. El dissabte és un dels dies forts de la celebració, quan el repic de campanes dona el tret de sortida. S'hi fa el tradicional tast de porc, l'encesa de les fogueres de Sant Antoni i la passejada amb burros catalans. Pel que fa a diumenge, el passeig de Sant Genís s'omple de parades on es poden trobar productes artesans, i a l’envelat s'hi duen a terme demostracions d’oficis antics amb animals.

540x306 Una imatge de la festa dels Tonis de Taradell Una imatge de la festa dels Tonis de Taradell

Fira del Camí Ral

14 de gener. Vilanova del Camí

Vilanova del Camí celebra cada any, pels volts de Sant Hilari, la Fira del Camí Ral. Es tracta d’una rememoració de l’antic camí ral que unia Barcelona i Lleida passant pel centre del poble. La fira té com a escenaris principals el carrer Major, la plaça de l’Església, el carrer de Santa Llúcia i el carrer de l’Onze de Setembre. En total, hi participen uns 200 expositors, entre els quals hi ha artesans, firaires i comerços.

Eat Street

13 de gener. Barcelona

L’Eat Street enceta aquest 2018 amb més força que mai. El mercat de 'street food' s’instal·la com sempre a la Nau Bostik i proposa un recorregut per esmorzars del món: cafè amb llet i pasta, xocolata amb xurros, fruita, torrades amb melmelada, esmorzar de forquilla... Però a més es proposa descobrir (i tastar) què mengen per esmorzar en llocs tan llunyans com Califòrnia, el Canadà, Mèxic, Malàisia, les Flilipines, Israel o l'Índia.

540x306 Una edició de l'anterior Eat Street Una edició de l'anterior Eat Street

Els Tres Tombs de Sant Andreu de Palomar

13 de gener. Barcelona

Una de les representacions dels Tres Tombs més originals és la que representa la Satànica de Sant Andreu amb els Tres Tombs Infernals. Barrejant mite, pirotècnia i un correfoc triple, la colla ja fa més de vint-i-cinc anys que explica com Satanàs va temptar sant Antoni. Enguany la novetat serà la participació del bestiari festiu de Sant Andreu als correfocs que representen els Tres Tombs.

Fira de Sant Sebastià

13 i 14 de gener. Matadepera

La vila celebra les Festes de Sant Sebastià amb un extens programa d’activitats. Hi haurà com cada any la marxa de torxes, acompanyada per la tabalada dels diables i la pirotècnia, concerts i la fira de Sant Sebastià on es poden trobar els millors menjars tradicionals i demostracions d’oficis artesans. Dissabte es farà la tradicional grimpada del pi dels nens, on les noves generacions de grimpaires faran les seves primeres demostracions.

Palo Alto Fun-tastic

13 i 14 de gener. Barcelona

La primera edició de l'any del veterà Palo Alto, un dels 'markets' més estimats i amb més èxit de la ciutat, està dedicada a les famílies i als més petits, que tindran una programació matinal feta a la seva mida. De la mà de Minimúsica, Jamaikids i el prestigiós saxofonista Llibert Fortuny, es crearà música per tal que els nens obrin les ments amb recursos innovadors.

540x306 Aquesta edició de Palo Alto està dedicada als més petits Aquesta edició de Palo Alto està dedicada als més petits

Festa dels Tres Tombs a Valls

14 de gener. Valls

Valls acollirà el diumenge la 39a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni des de la seva recuperació, declarats festa tradicional d’interès nacional. La celebració obre el calendari de grans cites festives que la ciutat de Valls, que atresora un veritable museu viu del transport amb cavalleries i de la guarnicioneria, que per aquesta festa abandona els seus llocs de custòdia. Hi ha activitats tot el cap de setmana, però diumenge a partir de les 11.30 h hi haurà més de 300 cavalls i més de 100 carros i cavalleries que recorreran els principals carrers de la ciutat.

540x306 Els Tres Tombs de Valls Els Tres Tombs de Valls

Seguici de les Basíliques de la Barcelona Antiga

13 de gener. Barcelona

El dissabte 13 de gener a les 18.30 h, el Fossar de les Moreres acollirà aquesta festa en què dues parelles de gegants de Barcelona, els del Pi i els de Santa Maria del Mar, juntament amb altres elements de la imatgeria festiva barcelonina, fan una passejada entre Santa Maria del Mar i Santa Maria del Pi. A la llum de les torxes i acompanyats pels seus músics més fidels, els gegants i dansaires iniciaran una desfilada que recorrerà la Barcelona antiga fins a arribar a Santa Maria del Pi.

Portes Obertes al Castell de Castelldefels

13 i 14 de gener. Castelldefels

Cada segon diumenge de mes, aquesta gran fortalesa obre les portes de manera gratuïta al públic. És una de les estratègies de l’Ajuntament per donar a conèixer una de les joies del patrimoni històric del Baix Llobregat. Es pot veure com ha quedat l’edifici després de les obres de rehabilitació que s’hi han dut a terme en els últims anys. Gràcies a aquesta intervenció, es poden visitar les terrasses del castell, que abans no formaven part de la visita.

540x306 Una imatge del castell de Castelldefels / WIKIPEDIA Una imatge del castell de Castelldefels / WIKIPEDIA

Els Pastorets de Calaf

14 de gener. Calaf

Més de 90 anys d’història, 100 intèrprets i una cinquantena de decorats han consolidat Calaf com la capital dels Pastorets de Catalunya. Des del 1925, aquesta població de l’Anoia s’ha mantingut fidel al text de Josep Maria Folch i Torres, i l'ha adaptat als nous temps i a les noves circumstàncies. La temporada enguany s’allarga tot el mes de gener.