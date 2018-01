Us proposem 10 plans per al cap de setmana

L’Encamisada de Falset

20 i 21 de gener. Falset

Els Tres Tombs no són una festa qualsevol a la capital del Priorat. A més de sortir als carrers amb els animals i els carros ben guarnits, els habitants de Falset es vesteixen amb la indumentària tradicional, ja que, a banda de celebrar la festa de Sant Antoni Abat, es commemora la victòria del poble contra les tropes invasores al segle XVII.

540x306 Una imatge de l'Encamisada de Falset / WIKIPEDIA Una imatge de l'Encamisada de Falset / WIKIPEDIA

Sant Antoni a Solsona

20 i 21 de gener. Solsona

La cercavila i els Tres Tombs són l'atracció principal d'una de les festes més arrelades a Solsona, la dedicada als animals que tradicionalment han feinejat al camp. A més de la tradicional cercavila, benedicció i els Tres Tombs, el programa inclou una exhibició d''agility', una gimcana, teatre i ball, entre d'altres.

La Corrida de Puig-reig

Del 19 al 21 de gener. Puig-reig

Aquesta festa tradicional se celebra cada any per Sant Antoni a Puig-reig des de fa més de 125 anys. La festa gira a l'entorn del món dels cavalls, els carros, l'embotit i els productes elaborats del porc i hi ha tot tipus d’activitats: des de balls fins a passejades amb ruc, mostra d’oficis tradicionals, taller de carros i guarniments...

Tres Tombs de Sant Antoni

20 de gener. Barcelona

La cavalcada dels Tres Tombs més antiga de la ciutat –ja té 193 anys– arrenca a les 11 h del barri de Sant Antoni per dirigir-se a la plaça de Sant Jaume. Abans, a la cruïlla dels carrers de Calàbria i de Floridablanca, s'hi troben desenes de genets i carruatges de totes les mides i estils. Enguany el pregó anirà a càrrec de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, perquè la Mulassa de Barcelona, la seva bèstia festiva, celebra el 450è aniversari. La festa popular inclou un concert a plaça Sant Jaume i tortell de Sant Antoni per a tothom.

540x306 La tradicional cavalcada dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni de Barcelona La tradicional cavalcada dels Tres Tombs, al barri de Sant Antoni de Barcelona

Festa Major d’Hivern de Vila-seca

Del 16 al 28 de gener. Vila-seca

Vila-seca s’omplirà aquests dies de tradició i festa. Al llarg de la celebració d'hivern hi haurà cursa de pallassos i pallasses, la Festa del Foc, la cercavila del Seguici Tradicional amb els elements festius i balls, els Tres Tombs, Viu el Seguici amb els 5 sentits, la cercavila i la trobada gegantera, entre d'altres.

Fira de la tòfona

20 de gener. Vilanova de Prades

Vilanova de Prades celebra la segona edició de la Fira de la Tòfona Negra i el concurs de gossos tofonaires després de l'èxit de l'any passat. Durant la jornada, aquesta població de la Conca de Barberà acull un mercat de productes de proximitat, diverses ponències a càrrec d’especialistes de la tòfona i l’esperat Concurs de gossos tofonaires.

540x306 Tòfona negra Tòfona negra

Fira de l’oli de qualitat verge i les Garrigues

Del 19 al 21 de gener. Les Borges Blanques

Les Borges Blanques, considerada la capital de l’oli de qualitat de Catalunya, acull des de fa 55 anys aquesta fira, que compta amb un espai de més de 5.000 m2 on fins a 150 comerciants i productors d’oli d’arreu del territori mostren els seus productes. La fira inclou un programa d’activitats ben diverses: un tast d’olis, la Cantada de l’Oliver de les Garrigues, i un dinar popular.

540x306 L'oli d'oliva de qualitat, protagonista de la cita L'oli d'oliva de qualitat, protagonista de la cita

Temps d’Uriços

Gener i febrer. Sant Feliu de Guíxols

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, tot el gener i el febrer podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.

540x306 Eriçons de mar Eriçons de mar

On The Garage

21 de gener. Barcelona

El tercer diumenge de cada mes, el mític bar l'Ovella Negra del Poblenou es converteix en un mercat 'vintage' inspirat en els que hi ha a Londres. Hi podeu trobar roba, antiguitats o llibres a preus econòmics en les més de cent paradetes que s'hi instal·len.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

Fira del fesol

21 de gener. Santa Pau

A Santa Pau, aquest cap de setmana hi ha un clar protagonista: el fesol autòcton. Es tracta de la tavella brisa de mata alta i de mata baixa, que són les varietats tradicionals de la població. A part de descobrir, degustar i comprar aquestes varietats, també s'hi podran conèixer les varietats foranes d’aquest llegum que s'utiliza normalment al receptari català.