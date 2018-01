Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Gran festa de la calçotada a Valls

27 de gener. Valls

Com a ciutat d’origen de la calçotada, Valls celebra la Gran Festa que dona el tret de sortida a la temporada més forta de les calçotades. Aquesta jornada gastronòmica tan popular inclou un seguit d’actes al voltant del calçot, com el mercat de la calçotada, les demostracions de coure calçots a la graella, una cercavila, una degustació oberta a tothom i els concursos de cultivadors de calçots, de salsa de la calçotada i de menjar calçots.

Fira intercomarcal de l’oli

26 i 27 de gener. Mora la Nova

Diversos productors d’oli del Camp de Tarragona, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre es troben aquest cap de setmana a Móra la Nova en el marc de la Fira Intercomarcal de l’Oli, un aparador d’una gran varietat d’olis verges de la DOP Oli Terra Alta i la DOP Siurana. La fira ofereix un gran nombre d’activitats: des de degustacions, un concurs d’allioli, contacontes musicals i tastets infantils.

Temps d’uriços

Gener i febrer. Sant Feliu de Guíxols

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen 'uriços' i precisament ara es troben en el millor moment. Per això, tot el gener i febrer podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.

Fira de Sant Pau i Dansa de les Almorratxes

Fins al 28 de gener. Sant Pol de Mar

La diada de Sant Antoni, amb la tradicional benedicció d’animals, dona el tret de sortida a la Festa Major d'Hivern de Sant Pol de Mar. Al llarg de tota la setmana hi ha una programació ben variada, amb activitats per a tots els públics però els actes centrals de la festa se celebren l’últim cap de setmana de gener.

Fira dels torrons d’Òdena

28 de gener. Òdena

Aquesta vila celebra cada any, i des del segle XVII, una fira en honor de Sant Sebastià. Antigament, la tradició consistia a instal·lar al carrer parades de joguines, jocs de bitlles i també jocs de cucanya, que compartien espai amb parades de torrons, ja que els torronaires aprofitaven la diada per vendre allò que els havia sobrat de Nadal. Enguany a la fira hi haurà un esmorzar a la brasa, un aplec de sardanes i una cursa popular.

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

27 i 28 de gener. Barcelona

La festa més mallorquina de Barcelona se celebra cada mes de gener a Gràcia. En un intent d’homenatjar els foguerons de Sa Pobla (Mallorca) que se celebren per Sant Antoni, al barri el dia fort serà dissabte. Començarà amb una sessió de folk als mercats del barri, titelles al Centre de Cultura Popular La Violeta i a partir del vespre, balls, cercavila i els tradicionals foguerons.

Festa japonesa de l’any nou

28 de gener. Barcelona

Aquesta festa enguany estrena espai al Col·legi Japonès de Barcelona, a Sant Cugat, i celebrarà l'arribada del 2018 reunint la comunitat japonesa i tots els amants de les tradicions nipones així com la cultura i la gastronomia del país. A la festa hi haurà un concert de tambors japonesos ('daiko'), una demostració de cal·ligrafia, la cerimònia del 'kagamiwari', amb la qual s'inicia la celebració a l'esdeveniment i que consisteix en l'obertura del barril on s'ha preparat el 'sake' per al nou any.

Festa d'inauguració de la Fàbrica del Sol

28 de gener. Barcelona

Al parc de la Barceloneta hi ha aquesta fàbrica, que més que produir és un exemple d’eficiència energètica. Després d’una rehabilitació, l’edifici incorpora solucions mediambientals, com la generació d’energies renovables, estalvi d’aigua i la conservació de la biodiversitat. Per treure pit, conscienciar la ciutadania i celebrar la inauguració, diumenge faran una festa en què no faltarà la batucada i la xocolata calenta, un taller de compostatge, un circuit per fer en bicicleta i un altre taller de construcció amb canyes.

Tonis 2018

28 de gener. Santa Eugència de Berga

Aquest municipi celebra la festa en honor a Sant Anotni des de l’any 1848. Aquí, els carros, carruatges i és clar, els animals, en són els grans protagonistes. El cap de setmana estarà farcit d’activitats i no hi faltarà un sopar popular, el ball del dissabte a la nit, l’esmorzar de traginers, la fira a la plaça major i, evidentment, la cavalcada dedicada a Sant Antoni.

Jazz & Swing amb la Barcelona Jazz Orquestra

28 de gener. Barcelona

Un diumenge al mes, la sala Apolo rep la Barcelona Jazz Orquestra per delectar els amants d'aquesta música amb les seves animades vetllades de Jazz & Swing. Un lloc per ballar 'lindy hop' i per escoltar jazz, des d'estàndards de Count Basie, Duke Ellington i Dizzy Gillespie fins a concessions a la música negra més popular com Ray Charles i Stevie Wonder.