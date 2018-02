Us proposem 10 plans per al cap de setmana

El Carnestoltes se celebra amb molta disbauxa arreu de Catalunya. Hem seleccionat quatre festes destacades d'entre totes les que hi ha aquest cap de setmana:

Carnaval de Sitges

Fins al 13 de febrer

El toc de sortida del Carnaval sitgetà és l'Arribo del Dijous Gras, però el plat fort de la festa són les rues de la Disbauxa, que es fan diumenge, i de l'Extermini, que seran dimarts. A la primera hi participen més de 50 carrosses i 3.500 persones, totes ben disfressades. La segona, el gran clàssic del carrer del Pecat, és encara més multitudinària.

Un moment del carnaval de Sitges / MANOLO GARCIA

Carnaval de Solsona

Fins al 14 de febrer

Un altre carnaval de llarga tradicó és el de Solsona, que fins i tot té autoritat pròpia: l’Ajuntament del Carnaval, que fa burla i mofa de les forces de l’autoritat i les institucions. La festa inclou actes tan curiosos com les Contradanses, el Carnaval infantil i la tradicional desfilada, que té una seixantena d’acolorides comparses. La tradició més antiga és el repartiment d’aiguardent, figues, coca i vi blanc, que marca la fi de la festa. A més a Solsona els gegants tenen un protagonisme especial amb el Gegant Boig, el rei del Carnaval de Solsona amb la Geganta Boja, el Mocós, el Xut i el Tòfol-Nano, tots ells personatges irreverents.

El carnaval de Solsona és un dels més tradicionals de Catalunya / CARNAVAL DE SOLSONA

Carnaval de Vilanova

Fins al 14 de febrer

Per Carnestoltes a Vilanova hi fan festa grossa. De l'antic Carnaval, que està documentat de l'any 1790, se n’han conservat elements únics com la Merengada, que es fa el Dijous Gras, i l'Arrivo, el sermó satíric del Rei Carnestoltes. No hi faltaran les famoses comparses ni la guerra de caramels el diumenge de Carnaval. La cercavila lúgubre de l'enterrament de la sardina culmina amb una bona sardinada.

Carnaval de Terra Endins

Torrelló. Fins al 14 de febrer

El Carnaval arrenca amb el cop d’estat del Rei Carnestoltes, que s’apodera del govern i dona el tret de sortida a aquesta festa participativa i multitudinària. Del programa d’actes en destaca una rua d’inversió de sexes anomenada Rua de les Senyoretes i els Homenots, l’escenificació sexual del 'pullassu' i una rua de carrosses guarnides que reparteix premis en diferents categories.

Una edició anterior del Carnaval de Torelló / DAVID BORRAT

Ball de Gitanes

Vallès Oriental i Occidental. 10 de febrer

Per Carnaval són moltes les poblacions que mantenen la tradició d’escenificar el Ball de Gitanes, una dansa que es remunta al segle XVII i que prové de les danses que es ballaven en els casaments gitanos. A alguns pobles del Vallès, com Sant Celoni, Castellar i Sant Cugat, entre altres, encara se'n fan, i consisteixen en colles de parelles en fila que porten castanyoles a les mans i picarols als peus i salten i ballen al ritme de la música d’una cobla.

Però més enllà de les activitats vinculades al Carnestoltes el cap de setmana també té altres activitats:

Santa Eulàlia

Barcelona. Del 9 al 12 de febrer

Torna un any més la festa major d'hivern de Barcelona, que omple els carrers amb activitats pensades sobretot per als més petits i que enguany serviran per commemorar el centenari del naixement de Maria Aurèlia Campany. La festa arrenca divendres amb els protocols de l'Àliga; dissabte hi haurà el correfoc de Santa Eulàlia, i diumenge, la diada castellera amb les colles de Barcelona, un altre punt fort de la festa.

La festa de Santa Eulàlia arrenca amb els protocols de l'Àliga

Eat Street

Barcelona. 10 de febrer

Nova edició de l'Eat Street, cita gastronòmica que serveix per celebrar el menjar de carrer i de qualitat a la ciutat, que torna a la Nau Bostik amb una edició on els xefs participants cuinaran amb foc. Una trobada sense gas i amb poca electricitat per viatjar al costat més primitiu de la cuina: brases, flames, caliu, barbacoa, foc, fogueres...

Una edició anterior de l'Eat Street

eDreams Mitja Marató

Barcelona. 11 de febrer

Atenció, amants del 'running'! Aquest diumenge teniu una cita de poc més de 21 quilòmetres a Barcelona, amb una ruta que va pel passeig de Sant Joan, per la Gran Via, per Entença i pel carrer Marina en la qual us podeu animar a participar. Teniu 2 hores i 45 minuts per acabar-la.

Una edició anterior de la mitja marató

Setmana del xató

Sitges. Del 8 al 14 de febrer

Elaborat amb els millors productes de la mar i de l’horta, aquesta amanida tan típica dels mesos d’hivern té fins a cinc receptes diferents, ja que a cada poble la preparen amb un toc personal. Sitges celebra del 8 al 14 de febrer la Setmana del Xató coincidint amb el seu popular Carnaval. Diversos restaurants de la població ofereixen el seu talent culinari amb un menú especial on el protagonista és el deliciós xató.

Jornades Gastronòmiques de la Galera

Monstià. Fins al 4 de març

La galera es la protagonista de molts plats, especialment l'arròs, a les Terres de l’Ebre, i per això fins a principis de març se li dediquen aquestes jornades, en què participen els restaurants de la zona (Alcanar i els hostalers de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita).