Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Any nou xinès

Barcelona. Del 16 al 18 de febrer

Barcelona celebra aquest cap de setmana l’entrada a l’any nou xinès, que enguany correspon a l’any del gos. La comunitat xinesa de la ciutat, juntament amb entitats locals, han organitzat una gran desfilada dissabte al matí a la zona d’Arc de Triomf i a partir de les 12.30 h hi haurà actuacions musicals, demostracions d’arts marcials, danses i vestits tradicionals al passeig Lluís Companys.

540x306 La desfilada per celebrar l'any nou xinès se celebra als voltants d'Arc de Triomf La desfilada per celebrar l'any nou xinès se celebra als voltants d'Arc de Triomf

75 anys de La Molina

La Molina. 17 de març

Amb l’objectiu de retre homenatge a l’esquí dels anys 40, La Molina ha organitzat una Jornada Retro en què s’anima tothom a vestir com els esquiadors de fa 75 anys. Entre les propostes destaca la Retrocursa, que es durà a terme a la Pista Llarga, una competició d'esquí i 'snowboard' ben original ambientada amb estètica retro. A les 19 h, es durà a terme la Nit de les 75 Torxes, una espectacular baixada de torxes que donarà pas a una festa ‘après-ski’ al mític bar Tirol de la Pista Llarga.

540x306 La Molina ret homenatge a l'esquí dels anys 40 La Molina ret homenatge a l'esquí dels anys 40

On the Garage

Barcelona. 18 de febrer

El tercer diumenge de cada mes, el mític bar l'Ovella Negra del Poblenou de Barcelona es converteix en un mercat vintage amb aires londinencs. Aquí s'hi pot trobar de tot i a bon preu: des de roba fins a antiguitats, passant per llibres a preus econòmics... Aquest mercat pot arribar a concentrar més de cent paradetes i farà les delícies dels caçatresors.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

Fira de Quaresma

Tortellà. 18 defebrer

En aquest poble de la Garrotxa podreu descobrir algunes curiositats en la XXVIII Fira de Quaresma, on descobrireu que encara existeix l'ofici de culleraire, una de les últimes demostracions d’aquesta tradició artesana, que consisteix a fabricar estris de fusta per a la cuina. O que en aquest poble també s'hi van popularitzar dos calçats tradicionals, l’espardenya i la xiruca. Tot això i més, ho descobrireu en aquesta cita que barreja agricultura, comerç, artesania i altres expressions culturals.

Llum BCN

Barcelona. Fins al 18 de març

El festival lumínic Llum BCN arriba a la setena edició amb canvis importants respecte a les anteriors cites. Enguany, la cita s'endarrereix una setmana i canvia de barri per traslladar-se al Poblenou de Barcelona, on a partir de les 19 h hi trobareu un circuit d'instal·lacions artístiques on la protagonista absoluta torna a ser, això sí, la llum.

540x306 Una edició anterior del festival Una edició anterior del festival

Jornades de la galera

Montsià. Fins al 4 de març

La galera és la protagonista de molts plats, especialment l'arròs, a les Terres de l’Ebre, i per això fins a principis de març se li dediquen aquestes jornades, en què participen els restaurants de la zona (Alcanar i els hostalers de l’Ametlla de Mar, l’Ampolla i Sant Carles de la Ràpita).

540x306 Les galeres, protagonistes de les receptes Les galeres, protagonistes de les receptes

Temps d’Uriços

Sant Feliu de Guíxols. Fins al 28 de febrer

Els eriçons de mar tenen noms diferents segons la zona del país on siguem. A Sant Feliu de Guíxols en diuen uriços i precisament ara es troben en el seu millor moment. Per això, tot el gener i el febrer podreu degustar plats amb aquest ingredient com a protagonista en 23 restaurants del municipi.

540x306 És temsp d'uriços És temsp d'uriços

Visita al castell de Montsonís

Montsonís. Fins a l’abril

Sabies que a l’edat mitjana els castells es comunicaven entre ells mitjançant un sistema de senyals amb foc? A les visites teatralitzades al castell de Montsonís podrem gaudir en família d’un dels pocs castells medievals de Catalunya que encara continuen habitats i tindrem l’oportunitat de rebre i interpretar les notícies codificades que us arribaran a través de senyals de foc. Les visites duraran 1.30 h i es faran cada divendres i dissabte, a les 20 h, des de l’octubre fins a l’abril.

540x306 El castell de Montsonís / WIKIMEDIA COMMONS El castell de Montsonís / WIKIMEDIA COMMONS

Ravalsoltada

Barcelona. 17 de febrer

El cap de setmana següent al del Carnestoltes com celebra la tradició, té lloc la Ravalstoltada, la festa de disfresses més emblemàtica de Ciutat Vella que ja arriba a la seva 15a edició. Les associacions, els col·lectius i els veïns d'aquest barri barceloní celebren el carnaval al carrer amb una rua, una cercavila i una batucada.

Lali Jove 2018

Barcelona. 17 de febrer

Les associacions juvenils organitzen, dissabte 17, la Lali Jove, la festa major juvenil i associativa de la ciutat, sota el lema 'Fem nostra la ciutat, fem nostra la festa' i que reivindica l'ús de l'espai públic. A la tarda, a partir de les 17 h, començaran un munt de tallers per a joves i infants de temàtiques tan variades com la salut, la ràdio, la mobilitat, de karaoke japonès o el reciclatge. A les 20 h serà el torn dels concerts, amb l'actuació de Mafalda, Sense Sal, Adala, Can Canalla i Ominira.