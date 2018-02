Us proposem 10 plans per al cap de setmana

23a Fira de la Carxofa

Amposta. 25 de febrer

Aquest diumenge la verdura més rica en fibra de l'hivern, la carxofa, serà la reina d'Amposta, concretament al pavelló firal de la capital del Montsià on se celebra la XXIII Festa de la Carxofa, un homenatge a aquesta hostalissa que regna als plats de tot el territori els mesos que fa més fred. Hi haurà espectacles d’animació i diverses activitats relacionades amb les carxofes.

540x306 Les carxofes són una de les hortalisses reines de l'hivern Les carxofes són una de les hortalisses reines de l'hivern

Festa de l’aixada

Manresa. 24 de febrer

T’imagines com eren els carrers de Manresa al segle XIV? En el marc de la Festa de la Llum, que rememora un miracle que fa sis cents-cinquanta anys, la Fira de l’Aixada engalana el barri antic de Manresa amb música i artesans, demostracions d’antics oficis, funàmbuls, joglars i altres atraccions de l'època medieval.

540x306 Una edició anterior de la fira Una edició anterior de la fira

Magic Line Sant Joan de Déu: Sonambulistes

Barcelona. 25 de febrer

Torna la travessa solidària Barcelona Magic Line, que té per objectiu recaptar fons per a Sant Joan de Déu, destinats a atendre persones en situació vulnerable. Enguany la cita acabarà a la plaça de la Catedral i a les 17 h hi tindrà lloc 'Sonambulistes', un espectacle inclusiu ple de música, dansa, circ, teatre, màgia, clown i il·lustració que ens transportarà a un món d’escales, escaletes i esglaons des d’on es poden aconseguir tots els somnis.

540x306 Una edició anterior de la Magic Line Una edició anterior de la Magic Line

Mercat d’antiguitats d’Igualada

Igualada. 25 de febrer

Durant tot un dia, el passeig Verdaguer d'Igualada s'omple d’antiguitats mentre els curiosos i els expositors s’apleguen per intercanviar relíquies i records. Aquí és possible aconseguir de tot: des d'una troballa única o una cosa inesperada. Cada últim diumenge de mes, la fira d’antiguitats i col·leccionisme –una cita que es va iniciar el 1980– es complementa amb la mostra d’art i d’artesania d’Igualada.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

La cuina del peixopalo

Sant Feliu de Guíxols. Fins al 30 de març

El peixopalo és el bacallà sec, un menjar que va ser introduït a Catalunya a través del port de Sant Feliu de Guíxols i per això en aquesta vila fins al 29 de març celebran la iniciativa La Cuina del Peixopalo. Amb aquesta cita es pretén recuperar un plat tradicional des de l'òptica del present i per això quatre restaurants ofereixen menús que inclouen algun plat fet amb peixopalo.

Festa del Xató

Vilafranca. 25 de febrer

L’amanida tan típica dels mesos d’hivern coneguda com a xató té fins a cinc receptes diferents: a cada poble per on passa la Ruta del xató fan aquest plat a la seva manera. Vilafranca del Penedès recull el testimoni d'aquesta festa aquest diumenge amb una cita en què es podran tastar les diverses versions d’aquesta amanida i participar en tallers i concursos.

540x306 Ingredients per fer xató Ingredients per fer xató

Fira de la ceba i el calçot

Vila-sacra. 25 de febrer

Cap a finals de febrer, el carrer Castelló i la plaça de l'Església de Vila-sacra s'omplen de parades i estands amb l’objectiu de donar a conèixer la varietat i la qualitat de les cebes i els calçots que es produeixen al municipi. A la cita, a banda dels productes elaborats amb aquestes hortalisses, com ara pastissos i melmelades, també s’hi poden trobar tot tipus de productes d’alimentació i objectes d'artesania.

540x306 Els calçots i les cebes, protagonistes de la cita Els calçots i les cebes, protagonistes de la cita

Jornades gastronòmiques de l’Espigall

Tarragona. Fins al 4 de març

L'espigall és una part de la col brotonera que apareix de gener a març. Durant dues setmanes, els espigalls es converteixen en protagonistes d'alguns dels plats ideats per tres restaurants del Baix Penedès. Un local de la Bisbal del Penedès, un de Calafell i finalment un d'El Vendrell elaboraran plats amb espigalls.

Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre

Jesus. Del 23 al 25 de febrer

L’últim cap de setmana de febrer, el nucli urbà de Jesús, a Tortosa, acull la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, amb l’objectiu d’impulsar el patrimoni etnològic i recuperar les tradicions vinculades al món de la pagesia com els oficis de cistellers, esquiladors o moliners amb tracció animal. Tot plegat, combinat amb un mercat on es pot comprar i degustar l'oli d'aquestes terres.

540x306 L'oli d'oliva, protagonista de la cita L'oli d'oliva, protagonista de la cita

Festa del trinxat

Puigcerdà. 24 de febrer

Us agrada el trinxat, plat per excel·lència de la Cerdanya? Doncs aquest dissabte teniu una cità a Puigcerdà on s'hi celebra una festa dedicaada a aquesta recepta tan títpic. A més s'hi podran provar altres plats tradicionals cerdans i productes de la terra en un sopar del pavelló de Puigcerdà. La cita aplega comensals de la resta del país, d'Andorra i de França que volen tastar aquest plat.

#LovethedogArt.

La Roca Village. Al llarg dels propers mesos

Si a part d'anar de compres us ve de gust descobrir que fan els joves dissenyadors avui en dia podeu passar per la Roca Village. Sota el nom #LovethedogArt, 35 estudiants de més de 15 nacionalitats i diferents disciplines, des del disseny, fins la moda o les arts visuals, de l’Istituto Europeo di Design han invervingut 60 escultures que representen tres races de gos i que es poden veure al llarg de tots els carrer de la Roca Village.