Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Sant Medir

Barcelona. 3 de març

Torna una de les festes més dolçes i de les preferides per als més petits. Dissabte, dia de Sant Medir, entre les 9 hores i les 13 hores, les diferents colles de Sant Medir participen en la cercavila pels principals carrers i places dels barris de Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i la Bordeta. Al vespre se celebra la cercavila pels carrers del barri de Gràcia.

540x306 Una de les carrosses de Sant Medir Una de les carrosses de Sant Medir

Ral·li d’època Barcelona-Sitges

Barcelona i Sitges. 3 i 4 de març

Torna el clàssic Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges, cita obligada per als amants del motor i declarada d’Interès Turístic Nacional. En aquesta prova –més estètica que de velocitat i de les més antigues d’aquesta especialitat, ja que se celebra ininterrompudament des del 1959– hi participaran una seixantena de vehicles anteriors al 1928, que sortiran en comitiva des de la plaça de Sant Jaume cap a Sitges.

540x306 Un dels cotxes d'època d'una edició anterior / Ral.li Barcelona-Sitges Un dels cotxes d'època d'una edició anterior / Ral.li Barcelona-Sitges

Fira del Trumfo i la Tòfona

Solsona. 3 i 4 de març

Cada primer cap de setmana del mes de març que no coincideixi amb Carnaval, la plaça del Camp de Solsona s’omple de parades dedicades a la patata —o trumfo, com en diuen allà (i en zones del Ripollès, l’Empordà o la plana de Vic)— i a les tòfones. La fira està marcada pel seu caràcter festiu, amb gimcanes de menjar trumfos i concurs de plats elaborats amb trumfos o de pelar-ne com més millor.

VII Fira de la Botifarra de la Garriga

La Garriga. 3 de març

Un munt d’actes festius i gastronòmics t’esperen a la Garriga per homenatjar els bons embotits del municipi. Cansaladers i cuiners treuen al carrer els seus productes i receptes durant els dos dies de la 7a Fira de la Botifarra. Crua, cuita, negra, d’ou, de bolets, de ceba, d’escalivada… N’hi ha de moltes varietats.

540x306 La botifarra serà la protagonista del cap de setmana La botifarra serà la protagonista del cap de setmana

Fleadonia

Barcelona. 4 de març

Diumenge, un mercat amb més de 100 paradetes als carrers del Raval (la plaça Salvador Seguí n'és el centre neuràlgic), on trobareu roba de segona mà, complements i objectes, però on a més hi haurà música, animació i vermut per omplir de gent els carrers del Raval.

540x306 El Flea omple els carrers del Raval El Flea omple els carrers del Raval

Jornades Gastronòmiques de l’Espigall

Baix Penedès. Fins al 4 de març

L'espigall és una part de la col brotonera que apareix de gener a març. Durant dues setmanes, els espigalls es converteixen en protagonistes d'alguns dels plats ideats per tres restaurants del Baix Penedès. Un local de la Bisbal del Penedès, un de Calafell i finalment un del Vendrell elaboraran plats amb espigalls.

Cuina de Quaresma

Sant Vicenç dels Horts. Fins al 24 de març

Des del 2015, com a preludi de la Setmana Santa l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts promociona les receptes de Quaresma amb una campanya destinada a revalorar la cuina tradicional d’aquesta època de l’any, acompanyada del producte agrícola de proximitat i de temporada. Es tracta d’una col·laboració entre la pagesia, la restauració local i l’Ajuntament.

Jornades Gastronòmiques Pota Blava i Carxofa del Prat

Fins al 8 d'abril

En aquestes jornades teniu l'oportunitat de degustar menús elaborats amb pota blava i carxofa del Prat a trenta-dos restaurants del Prat, Gavà, Martorell, Begues, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, Abrera, l’Hospitalet, Barcelona, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Boi de Llobregat. En l’edició del 2018, podreu gaudir dels vostres àpats amb un vi de la DO Penedès i una San Miguel Eco. Tot amb menús amb un preu d'entre 25 i 40 € amb la beguda inclosa.

540x306 La pota blava és la protagonista de tots els plats La pota blava és la protagonista de tots els plats

Besalú, Ciutat Jueva

Besalú. 3 i 4 de març

Els carrers del call de Besalú fan un viatge enrere en el temps aquest cap de setmana. La població recrea la presència jueva a l’Edat Mitjana, de la qual encara es conserven la sinagoga i els banys rituals jueus o micvé. Es podrà gaudir de música sefardita en directe, d'un mercat medieval, de gastronomia, d'activitats per als més petits i de visites tematitzades.

540x306 Vista noctura del pont de Besalú Vista noctura del pont de Besalú

Two Market

Barcelona. 3 i 4 de març

Al mític bar l’Ovella Negra del Poblenou hi trobareu tot el que vulgueu imaginar per un euro o fins i tot per menys, des de roba fins a coses per a la llar, productes d'electrònica i més. Els amants de la reutilització, de les peces 'vintage' i de les coses de segona mà teniu una cita.