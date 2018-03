Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Susi Sweet Dress

Del 9 a l'11 de març. Barcelona

Torna aquesta cita imprescindible per a les amants dels vestits i els complements vinatge. El Susi Sweet Dress s'instal·la a la Casa Capell, a Gràcia, i s'hi podran trobar totes les novetats de primavera, dissenyades per presumir de feminitat: faldilles, camises, samarretes, 'blazers', gavardines, pantalons, 'shorts'... A més, hi haurà un espai de roba masculina i, com sempre, el racó per als més petits, amb tallers i manualitats.

Xatonada popular

11 de març. Calafell

Hi ha fins a cinc maneres diferents de cuinar el xató, l’amanida típica dels mesos d’hivern tradicional de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, comarques que acullen la Ruta del Xató. Una d’aquestes és la de Calafell, que el dia 11 de març celebra una xatonada popular amb la qual busquen reivindicar la seva recepta genuïna, amb els millors productes de la mar i de l’hort, i els beneficis de la dieta mediterrània.

24a pesolada

Fins al 30 d'abril. Caldes d'Estrac

Els pèsols del Maresme són apreciats arreu del país i donen fama a la comarca, on és un dels cultius més arrelats. És per aquest motiu que el municipi de Caldes d’Estrac organitza la Pesolada, una cita gastronòmica que enguany arriba a la 24a edició. La Pesolada té lloc entre els mesos de març i abril, i diversos restauradors i comerços de la vila ofereixen menús i ofertes especials relacionades amb aquest producte.

Eat Street

10 de març. Barcelona

Torna l'Eat Street, la cita de menjar al carrer, que aquesta vegada tindrà la pasta com a protagonista. Am xefs italians, però també xinesos i japonesos, que faran que els assistents es delectin en els seus plats fets a base de pasta. Com sempre hi haurà demostracions de cuina, tallers, invitats especials i un plat d'or, que en aquesta ocasió seran els raviolis farcits de calçots amb 'ricotta' fumada.

La calçotada del Poble Espanyol

10 de març. Barcelona

La temporada de calçots arriba també al Poble Espanyol aquest dissabte. A part dels calçots i la carn a la brassa també hi haurà mercat gastronòmic i es podrà participar en un tast de vins D.O. Penedès. La cultura popular serà l'altre gran protagonista de la jornada, amb ball de gegants, castells amb la Colla Jove de l'Hospitalet, ball de bastons, sardanes i una cercavila popular.

Festa de l'Espàrrec

10 i 11 de març. Borrassà

Els espàrrecs creixen a finals d'hivern, quan les temperatures comencen a ser més suaus, i fan que molts amants d'aquesta hortalissa els busquins als marges i camps. Aprofitant aquesta tradició tan pròpia de casa nostra, arreu del territori s’organitzen fires i festes dedicades a aquests brots verds. La de Borrassà se celebra des del 2007 i és una autèntica festa que gira al voltant d’un concurs de collir espàrrecs. Dels espàrrecs aconseguits pels participants se’n fan truites, que es mengen en un dinar popular.

Fira del cavall

10 i 11 de març. Bigues i Riells

Bigues i Riells inaugura aquesta fira dedicada als cavalls amb l'objectiu que els assistents no siguin passius. Al contrari, a través de diferents activitats els visitants tindran un paper molt participatiu. Aquesta primera edició vol acostar el món del cavall al públic a través de diferents experiències amb l'animal, coincidint amb la Festa dels Tres Tombs que se celebra al municipi.

VII Festa Pallasso

11 de març. Barcelona

La Fundació Catalunya La Pedrera organitza per setè any consecutiu la Festa Pallasso! Tota una jornada dedicada a l’art de ser pallasso, durant la qual les famílies poden trobar en diferents espais de La Pedrera espectacles, jocs, projeccions, tallers, un racó de lectura, i moltes altres activitats. Amb aquesta jornada es vol transmetre, de forma lúdica i didàctica, l’interès per l’univers dels pallassos seguint el mestratge de Joan Busquets, a qui es dedica aquest homenatge en el sisè aniversari de la seva mort.

Sortides amb bici durant el mes de la carxofa

Març. El Prat de Llobregat

Cada dissabte i diumenge de març, SomBici i SomBò organitzen sortides amb bicicleta pel Parc Agrari del Baix Llobregat. Els dissabtes se surt a les 10.00 h de la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi amb l'objectiu de conèixer de primera mà la vida al parc agrari. L'activitat culmina a les 13.00 h amb un dinar fet a base de producte de proximitat al restaurant SomBò. Els diumenges se surt a la mateixa hora del mateix lloc, en aquest cas acompanyats per un pagès que explica els cultius del parc agrari, principalment el de la carxofa.

Passeig de Gourmets

Fins al 18 de març. Barcelona

Amb l'objectiu de reivindicar tot el potencial gastronòmic del passeig de Gràcia i dels voltants, on hi ha alguns dels restaurants amb més estrelles Michelin de la ciutat, s'ha creat aquest festival, que vol acostar l'alta cuina a tots els públics. Durant 10 dies hi haurà un ruta de platets, menús degustació als millors restaurants, tàndems creatius de cuiners de nivell i 'showcookings' per aprendre tots els secrets de l'alta gastronomia.