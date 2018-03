Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Barcelona Beer Festival

Del 16 al 18 de març. Barcelona

Aquest divendres arrenca la 7a edició del Barcelona Beer Festival, la cita dedicada a la cervesa artesana més important del sud d'Europa. Després de sis edicions i amb una assistència de 32.000 persones i 1.500 professionals acreditats el 2017, el festival es consolida com a cita anual de referència on hi ha, a més del tast de cerveses, una àrea per a professionals, gastronomia, activitats i tallers i música en directe.

540x306 Arriba una nova edició del Barcelona Beer Festival. / Jordi Bertran Arriba una nova edició del Barcelona Beer Festival. / Jordi Bertran

25e Fira del Brunyol de l’Empordà

Figueres. 17 de març

La capital de l'Alt Empordà acull aquest dissabte la fira dedicada als brunyols de l'Empordà (no bunyols!), un dels dolços preferits de Quaresma. En podreu tastar de diferents i, durant tot el dia, els carrers del centre de Figueres s’ompliran de parades entre les quals es fan activitats per a la mainada, com una xocolatada popular.

540x306 Una cita per a qui els agraden els dolços de Quaresma. Una cita per a qui els agraden els dolços de Quaresma.

Independent Label Market

17 i 18 de març. Barcelona

Torna aquesta cita per als amants de la música. La cita vol ser una plataforma que reuneixi fundadors i propietaris de segells independents perquè puguin oferir al públic els seus productes i edicions especials, sempre amb una predilecció pels vinils. La cita serà a l'espai CREC del Poble-sec.

Mercat de l’Olla i la Caldera

17 i 18 de març. Caldes de Montbui

Aquest cap de setmana, a Caldes faran bullir l'olla de les grans ocasions. Aquest cop es prepararan unes 4.000 racions de cigrons que gràcies a l’aigua termal de la vila es couen millor i més fàcilment. Al voltant d’aquesta festa sempre s’hi fan tallers infantils, espectacles i activitats gastronòmiques que giren entorn de la cuina termal.

540x306 Una edició anterior de la festa. / caldesdemontbui.cat Una edició anterior de la festa. / caldesdemontbui.cat

XV Festival Mundial de Sopes

18 de març. Barcelona

Aquest diumenge es celebra una nova edició del Festival Mundial de Sopes que té lloc a Nou Barris. S'hi poden trobar sopes tradicionals d'arreu del món, sopes atrevides i originals, algunes d'elaborades amb productes de temporada i d'altres amb ingredients tropicals.

540x306 Els amants de les sopes teniu una cita. Els amants de les sopes teniu una cita.

310 aniversari del setge de Tortosa

Del 16 al 18 de març. Tortosa

Aquest cap de setmana els amants de viure la història en primera persona tenen una cita a Tortosa per reviure el setge que va patir la ciutat fa 300 anys, un dels episodis de la Guerra de Successió en què els borbònics van prendre Tortosa. A més, també es donarà a conèixer com era la vida dels soldats durant els primers anys del segle XVIII als campaments militars de l'època.

Fira de l’Embotit d’Olot

17 i 18 de març. Olot

Aquest cap de setmana torna una nova edició de la prestigiosa Fira de l’Embotit d’Olot, on hi haurà prop d'una setantena de parades d'alimentació en què es podran tastar i comprar embotits d'elaboració pròpia, a part de formatges i cerveses.També hi haurà demostracions de cuina a càrrec del col·lectiu Cuina Volcànica.

540x306 Hi haurà tot tipus d'embotits artesans. Hi haurà tot tipus d'embotits artesans.

19a Carxofada de Sant Boi

18 de març. Sant Boi de Llobregat

Torna la carxofada popular a aquesta vila del Baix Llobregat per on l'any passat van passar 3.000 persones. A part de gaudir del menú degustació el protagonista del qual és la carxofa, hi haurà activitats i animació a la plaça de l'Ajuntament i la rambla de Rafael Casanova.

540x306 La carxofada és aquest diumenge. La carxofada és aquest diumenge.

Petitàlia

17 i 18 de març. Lleida

Torna la fira dedicada als més petits que se celebra a Lleida. En aquesta ocasió la cita ensenyarà les novetats del mercat infantil en sectors com la moda, l’alimentació, l’educació o la salut. El recinte s’omplirà de tallers i activitats esportives i creatives en els quals els infants podran gaudir.

Festa de les Ofrenes

18 de març. Vallcanera

Aquest poble a tocar de Sils celebra diumenge la Festa de les Ofrenes, en què hi haurà concerts, una arrossada popular, sardanes, xocolata amb melindros a la tarda i finalment el repartiment de les ofrenes.