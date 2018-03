Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Moritz Feed Dog

Barcelona. Fins al 25 de març

Fins diumenge a l'Aribau Club hi podreu veure una selecció de documentals de moda en el marc del festival Moritz Feed Dog. Hi destaquen el film dedicat a la dissenyadora britànica Vivienne Wetswood 'Punk, Icon, Activist', dirigit per Lorna Tuck, i el dedicat a Martin Margiela 'We Margiela', de Menna Laura Meijer.

540x306 Vivienne Westwood Vivienne Westwood

11è Tasta Verd

Riudecanyes. 24 de març

Aquesta fira té per objectiu reivindicar el valor de l’agricultura tradicional i ecològica i els seus productes, i també els oficis artesanals i antics. Hi podrem trobar una extensa mostra de productes agrícoles, naturals i ecològics, degustacions d’olis i vins, a més de i la Fira d’Oficis, on es poden conèixer oficis gairebé perduts i que s’intenten recuperar a partir de tallers.

540x306 Una demostració d'oficis antics Una demostració d'oficis antics

Festa de la Mare de Déu dels Dolors

Bellpuig. Del 23 al 26 de març

Una de les festes més sentides pels vilatans d’aquest municipi de l’Urgell és la dedicada a la Verge dels Dolors. La festa comença el divendres amb una missa en honor de la verge i la Magna Processó Penitencial al vespre. Dissabte es fa el lliurament del premi Valeri Serra Boldú i Diumenge de Rams, després de la beneïda de palmons, té lloc una trobada de gegants.

540x306 Un moment de la processó Un moment de la processó

Mercat del Ram de Tordera

Tordera. Del 23 al 26 de març

Fa 40 anys que el teixit associatiu de Tordera surt al carrer pel Mercat del Ram. A la cita hi participen empreses i associacions tant locals com de la rodalia i s'hi fan una gran quantitat d’activitats, des de mostres de productes artesans i d’animals fins a espectacles infantils, esdeveniments culturals i també esportius.

540x306 Un moment d'una edició anterior de la cita a Tordera Un moment d'una edició anterior de la cita a Tordera

Fira Alternativa de l’Ametlla

L'Ametlla. Del 23 al 26 de març

Aquesta cita arriba a la 27a edició amb un mercat farcit de productes artesanals i naturals. S’hi podran trobar objectes fets amb paper, vidre o cartró, juntament amb productes gastronòmics, de decoració i de pell, entre molts altres.



Mercat del Ram de Vic

Vic. Del 23 al 26 de març

La ciutat sencera viu aquesta cita com una festa. L'històric i tradicional Mercat del Ram, del qual hi ha constància des de l'any 875, està dedicat a la ramaderia i l'agricultura però també hi haurà un ampli espai dedicat a la gastronomia que es concentrarà a l'Espai Terra i Cuina, amb productes de proximitat com vins, verdures, embotits, olis, pa i altres aliments que es podran degustar.

540x306 Una edició anterior de la fira Una edició anterior de la fira

Montblanc Vila del Llibre

Montblanc. Del 24 al 26 de març

La capital de la Conca de Barberà es converteix en la capital dels llibres aquest cap de setmana, per segon any consecutiu, amb tot de propostes que giren al voltant de la literatura. A més d’una trentena d'editorials independents, no hi faltaran prestigiosos autors premiats durant els dos últims anys i autors consagrats, alguns dels quals presentaran novetats i oferiran converses organitzades i xerrades.

540x306 L'edició de la fira de l'any passat L'edició de la fira de l'any passat

Festival Pyrenades

Salardú. Del 24 al 31 de març

El pirineïsme és un moviment que al segle XIX volia potenciar la pràctica esportiva i l'exploració científica i humanista dels Pirineus. Aquesta filosofia retorna a Salardú, aquests dies, en forma de festival que proposa una programació farcida de conferències, excursions, tallers infantils, cinema i música de muntanya, activitats per a tota la família.

540x306 Els pirineus, protagonistes de la trobada Els pirineus, protagonistes de la trobada

Mercat d’Antiguitats, Col·leccionisme, Art i Artesania d’Igualada

Igualada. 24 de març

Durant un dia, el passeig Verdaguer queda ple d’antiguitats i desenes d’expositors s’hi apleguen per intercanviar relíquies i records. Aquí és possible aconseguir qualsevol cosa, buscada o inesperada. Aquesta cita, que va començar el 1980, es complementa amb la Mostra d’Art i d’Artesania d’Igualada.

Trobada de construcció d’iglús

Vall de Núria. Del 23 al 26 de març

Si vols aprendre a construir amb destresa i dedicació un iglú ja sigui per fer-ne un refugi temporal o un habitatge, tens una cita a Núria aquest cap de setmana. Els més atrevits, fins i tot, podran dormir a dins del seu iglú i desafiar les (encara) baixes temperatures.