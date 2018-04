Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Mostra Igualada

Igualada. Fins al 15 d'abril

Un any més la capital de l'Anoia viu tres dies intensos dedicats a les arts escèniques per a infants i joves. Durant quatre dies es poden veure una cinquantena d’obres de teatre infantil i juvenil que han estat seleccionades en funció de la seva qualitat, contemporaneïtat, originalitat i la posada en escena, entre d’altres.

Món Llibre

Barcelona. 14 i 15 d'abril

El llibre infantil celebra la seva festa gran, el Món Llibre, que arriba a la 14a edició. És un moment perquè les editorials especialitzades presentin les seves novetats i els més petits s’acostin a la lectura d’una manera diferent. A part de llibres, hi haurà espectacles basats en obres literàries i que us acostaran a altres disciplines artístiques, com la música, la dansa i els titelles.

24a Pesolada de Caldes d’Estrac

Caldes d'Estrac. Fins al 30 d'abril

Els pèsols del Maresme són apreciats arreu del territori i són un dels cultius més arrelats. És per aquest motiu que el municipi de Caldes d’Estrac organitza la Pesolada, una cita gastronòmica que enguany arriba a la 24a edició i en què diversos restauradors i comerços de la vila ofereixen menús i ofertes especials relacionades amb aquest producte.

Eat Street: Beerthday

Barcelona. 14 d'abril

Aquest mercat de menjar de carrer celebra aquest mes el seu quart aniversari amb una edició especial a la Nau Bostik en què es farà un homenatge al menjar de pub i a delicioses receptes a base de cervesa.

Carxofada popular al Prat

El Prat de Llobregat. 15 d'abril

La carxofa és la verdura més emblemàtica del Prat i per això aquest diumenge se celebra un esdeveniment popular per compartir amb la família: la carxofada popular, on podeu gaudir d'un bon menú amb carxofes a la brasa. A més, hi ha parades d’informació ambiental, venda de productes frescos, horticultura i artesania.

Palo Alto: Welcome to Bon Temps

Barcelona. 14 i 15 d'abril

La nova edició d'aquest mercat de disseny dona la benvinguda a la primavera amb ritme, sabors i disseny. La moda i els accessoris s'encaren al bon temps i hi trobareu roba de bany, espardenyes i accessoris per a la calor. En l'apartat de gastronomia, s'oferiran plats com el 'poké', plats hawaians i altres propostes veganes. I, com sempre, hi haurà música en directe.

Saló del Còmic

Barcelona. Fins al 15 d'abril

Torna el saló per als amants del còmic, que enguany arriba a la seva 36a edició i se celebrarà al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. En aquesta ocasió es vol retre un homenatge als còmics dels últims 25 anys del segle XX, especialment als autors espanyols d'aquest període. Entre tota l'oferta destaca l'exposició dedicada al personatge de Superlópez.

IV Marxa del Pelegrí

Manresa. 15 d'abril

Aquest diumenge pots descobrir, a través d'aquesta marxa, el camí que va fer Ignasi de Loiola, de Montserrat a Manresa, com a part de la peregrinació que va fer fins a Jerusalem, al segle XVI. La marxa té tres modalitats: 26 quilòmetres, 15 quilòmetres i 10 quilòmetres.

III Ruta de les Tapes de Roses

Roses. Fins al 15 d'abril

Fins a aquest diumenge tothom que passi per Roses podrà tastar les suculentes creacions gastronòmiques dels restauradors i el vi que han triat per acompanyar-les en la tercera edició d’aquesta ruta, que ja s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats pels rosincs. L’any passat hi van participar més de cinquanta establiments, es van consumir més de 80.000 tapes i es van omplir més de 3.000 butlletes.

Setmana per la Llibertat d’Expressió

Barcelona. Fins al 15 d'abril

Fins al 15 d'abril a la Model es programaran una sèrie d’activitats culturals, lúdiques i reivindicatives organitzades pels artistes i col·lectius agrupats en el col·lectiu No Callarem, que van des de concerts fins a activitats per als més petits, espectacles d'humor i una arrossada popular.