Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Pride Barcelona 2018

28 de juny a l’1 de juliol. Barcelona

Des del 2008 Barcelona acull la principal celebració de l’orgull LGTBI del Mediterrani. Sota el lema 'All my loving' s’organitzen tot tipus d’activitats: tallers, competicions esportives, festa de l’escuma, cursa de talons (divendres a les 19 h), zones recreatives per als més petits, conferències, música en directe a la Festa Pride! de divendres amb Conchita i Camela, entre d’altres, i la manifestació de dissabte que acabarà amb festa a l’avinguda de Maria Cristina.

Vida Festival

28 juny a l’1 juliol. Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Torna el Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú, el festival 'indie' més cuidat i relaxat. La 5a edició segueix amb els espais habituals i el Niu, la zona que han creat amb tallers, concerts i activitats pensant sobretot en les famílies. Franz Ferdinand, St. Vincent, Calexico i Iron & Wine són alguns dels artistes més destacats.

Sala Montjuïc

29 de juny al 3 d’agost. Barcelona

Per 16è any consecutiu torna el cinema a la fresca al castell de Montjuïc. Cada dilluns, dimecres i divendres música en viu, les millors pel·lícules de tots els temps i pícnic. Obren el programa amb el concert de Mazoni, el curt 'Compatible' i 'Tierra firme' de Carlos Marques-Marcet. Si ho reserves prèviament també pots fer una visita guiada al castell.

540x306 Música en directe al fossat del Castell de Montjuïc / ARA Música en directe al fossat del Castell de Montjuïc / ARA

Ruta de les tapes d’Olot

1 al 30 de juny. Olot

"Menja’t Olot d’una mossegada" és el que et proposa l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa a la 8a edició de la Ruta de les Tapes. Una vintena de bars i restaurants ofereixen una tapa més un quinto Moritz per 2,80 €. Aprofita-ho per tastar l’esfèric de coco i curri amb pinya i gamba, un risotto de carxofes, shitake farcit de carn i gamba o la mousse de foie amb compota de poma i festucs.

540x306 Les tapes seran les protagonistes a Olot / ARA Les tapes seran les protagonistes a Olot / ARA

Sabor de Peret

30 de juny. La Selva del Camp (Baix Camp)

Dins el Programa Cultural dels XVIII Jocs del Mediterrani, que va començar a l’abril i acabarà a l’octubre, s’han programat concerts, teatre, dansa i exposicions. La banda barcelonina Sabor de Gràcia ret un homenatge a Peret, un dels màxims exponents de la rumba catalana.

Off Sant Joan

30 de juny. L’Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)

Després de l’On Sant Joan torna la festa a l’aire lliure al Districte Cultural de l’Hospitalet. Eat Street organitza des de les 13 h fins a les 3 de la matinada 'street food' a preus populars, mercat de segona mà amb Flea Market, intervencions en directe d’artistes locals i música electrònica.

540x306 Parada de food truck a una edició anterior d'Eat Street / EAT STREET Parada de food truck a una edició anterior d'Eat Street / EAT STREET

Festival de Llegendes de Catalunya

30 de juny i 1 de juliol. Sant Martí de Tous (Anoia)

A la 9a edició del FesLleCat podem conèixer les llegendes populars de Catalunya en diferents formats. Un dels moments més espectaculars és la nit de dissabte amb l’Apagada de Sant Martí, quan s’apaga l’enllumenat públic dels casc antic i l’il·luminen amb més de 6.000 espelmes. L’acte central és Els Racons de Llegenda, en què milers de persones visiten diferents escenaris del poble per escoltar llegendes.

540x306 El casc antic de Sant Martí de Tous a l'Apagada de Sant Martí / FESLLECAT El casc antic de Sant Martí de Tous a l'Apagada de Sant Martí / FESLLECAT

Festa de l'Embruix

30 de juny i 1 de juliol. Sant Hilari Sacalm (Selva)

Des del 2009 l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, en col·laboració amb entitats locals i gent vinculada al món de l’espectacle, han creat aquest festival ple de màgia, bruixes i llegendes de la zona. Les places són limitades i has d’inscriure’t per fer la reserva (2 €).

540x306 Escena d'una edició anterior a l'Embruix / Mª CARME PORTA Escena d'una edició anterior a l'Embruix / Mª CARME PORTA

Festa dels Menuts

30 de juny i 1 de juliol. Deltebre (Baix Ebre)

La 3a edició de la Festa dels Menuts, organitzada pel centre d’interpretació ambiental MónNatura Delta de l’Ebre, està dedicada a la natura i l’entorn del Delta. Observació d’ocells, jocs tradicionals, construccions amb canyes, viatges en barca, contes, cercaviles... Un munt d’activitats pensades per als més petits.

Festa del Segar

1 de juliol. La Fuliola (Urgell)

Ja fa 39 anys que l’últim diumenge de juny o el primer de juliol se celebra la Festa del Segar i es preparen per a la Festa del Batre, que arriba dues setmanes després. Comencen ben d’hora amb demostracions de la sega del blat, esmorzar tradicional, taller infantil de pa, puntaires i dinar popular. Una bona excusa per conèixer com eren fins no fa gaire les feines del camp.