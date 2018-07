Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festival Cruïlla

Fins al 14 de juliol. Barcelona

Torna al Parc del Fòrum de Barcelona la 9a edició d’un dels festivals de música més eclèctics, que presumeix de no estar massificat –limiten l’aforament–. Amb caps de cartell com la superbanda Prophets of Rage; N.E.R.D., que actua per primera vegada a Barcelona, o Kygo –divendres–, i l’electrònica de Justice, el hip hop de The Roots o David Byrne, exlíder dels Talking Heads –dissabte.

Escaldàrium 2018

Del 13 al 14 de juliol. Caldes de Montbui (Vallès Oriental)

Després de 19 anys, la Festa del Foc i l’Aigua està plenament consolidada i és l’única d’aquestes característiques al panorama cultural català. Comencen divendres amb el judici i l’execució de les bruixes, seguida de la carretillada de les criatures embruixades. I dissabte l’Escaldàrium, on el foc, l’aigua i la música són els grans protagonistes, acompanyats de rituals, bruixes i crits.

540x306 El Godra és l'esperit malèvol de la Font del Lleó de Caldes de Montbuí / ANTONIO GUTI El Godra és l'esperit malèvol de la Font del Lleó de Caldes de Montbuí / ANTONIO GUTI

Festa major del Raval

Fins al 15 de juliol. Barcelona

Els carrers del barri del Raval s’omplen de música, cultura popular, exposicions, balls, curses i altres activitats el cap de setmana previ a la festivitat de la Mare de Déu del Carme. La nit de diumenge hi ha una gran tabalada amb mostra de foc que acomiada la festa fins a l’any vinent.

European Balloon Festival

12 al 15 de juliol. Igualada (Anoia)

La concentració de globus aerostàtics més nombrosa del sud d’Europa torna a Igualada. El certamen que se celebra des del 1997 concentra una cinquantena de globus, que participaran a proves competitives, lúdiques i de demostració. A més de les imatges espectaculars amb el cel ple de globus hi ha actuacions musicals, tallers infantils, concurs fotogràfic, piromusical i la possibilitat de pujar en globus.

540x306 Els globus són els grans protagonistes de l'European Balloon Festival / EBF Els globus són els grans protagonistes de l'European Balloon Festival / EBF

Freekend

13 al 15 de juliol. Sant Pere Pescador (Alt Empordà)

S’estrena el primer mercat d’oci actiu i d’esport inclusiu de l’Empordà. El programa està ple d’activitats per a grans i petits –música, esports, artesania, art i gastronomia– al voltant del riu Fluvià, que estarà ambientat com una platja on es podrà passejar, fer caiac o surf.

Transsegre

13 al 15 de juliol. Balaguer (Lleida)

És la festa de l’aigua més coneguda del país, una cursa no competitiva que té lloc entre Balaguer, Camarasa, Gerb i Sant Llorenç de Montgai, i se celebra el segon cap de setmana de juliol, des de fa 34 anys. Una mena de cursa d’autos bojos, però amb embarcacions que baixen el riu Segre, reivindicant la recuperació de l'espai natural del riu. Dissabte a la nit, al Parc de la Transsegre es fa una gran festa amb espectacles de música i llums fins a ben entrada la matinada.

540x306 Participants a una edició anterior del Transsegre / TRANSSEGRE BALAGUER Participants a una edició anterior del Transsegre / TRANSSEGRE BALAGUER

Cap de setmana barroc a Sant Martí

13 al 15 de juliol. L'Esquirol (Osona)

L’església romànica de Sant Martí a Santa Maria de Corcó - l’Esquirol acull el cap de setmana de música barroca amb tres concerts gratuïts: divendres és el dia de la corda, dissabte del vent i diumenge és el dia dels experiments. També es pot visitar l’exposició 'El Regne de Catalunya fins al 1714' i gaudir d’un menú de cuina barroca dissenyat pel xef Ignasi Camps.

Festa major de Premià de Mar

Fins al 15 de juliol. Premià de Mar (Maresme)

Tornen a desembarcar a Premià els pirates de segles passats. A més d’un munt d’activitats pròpies de qualsevol festa major com ara música, tallers infantils, sardanes, correfoc, danses populars o la baixada d’andròmines, els pirates estaran ben presents a la revolta premianenca, la concentració pirata, el ball de l’expulsió o la batalla final. El final de festa arriba amb havaneres, cremat i focs artificials.

540x306 Ball de la Revolta premianenca / AJUNTAMENT PREMIÀ DE MAR Ball de la Revolta premianenca / AJUNTAMENT PREMIÀ DE MAR

Festa del Mar de Castelldefels

Fins al 16 de juliol. Castelldefels (Baix Llobregat)

Amb motiu de la diada de Santa Carme, el 16 de juliol, patrona de mariners i pescadors, torna la festa emblemàtica de Castelldefels, que se celebra a prop del mar. Aquí també hi desembarquen pirates, hi haurà música, sardinada popular, castellers, regates, mercat de mar i focs artificials.

Festival de Música de Sant Pere de Rodes

Des del 13 de juliol. El Port de la Selva (Alt Empordà)

Aquest divendres comença la 18a edició del festival al conjunt monumental de Sant Pere de Rodes. Fins al 25 d’agost tindran lloc una quinzena de concerts de piano i música de cambra en aquest marc incomparable. L’Off Festival, amb propostes de jazz, música brasilera, tangos i boleros, és a l’església del Port de la Selva.