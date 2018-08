Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Singer's Corner dins del Mas i Mas Festival 2018

3 a 6 d’agost. Barcelona

Aquest cap de setmana la plaça Reial de Barcelona serà l’escenari d’una sèrie de concerts gratuïts fets per estudiants de cant que participen en els cursos del Mas i Mas Festival 2018, que s’engloba dins del GMF Barcelona '18 (Global Music Foundation). Als concerts (de 18.30 h a 19.30 h) s'interpretaran temes del 'Great American Songbook', entre d'altres.

IV Cicle de música 'La Pedra Parla'

4 i 5 d’agost. Vallbona de les Monges

Declarat com el Monument Favorit dels Catalans 2018, el reial monestir de Vallbona de les Monges acollirà dissabte i diumenge tres concerts de música clàssica dins del IV Cicle de música 'La Pedra Parla'. Dissabte el concert inaugural anirà a càrrec del jove conjunt musical Ovos Omnes a les 19.30 h, i a les 22 h el reconegut pianista Josep Maria Colom agafarà el protagonisme. Diumenge al matí el públic assistent podrà aprofitar per fer una visita guiada al monestir. A les 22 h serà el moment per escoltar la veu soprano d’Anna Moliner, amb Jordi Domènech al piano.

Concert Alternatilla Jazz Band

4 d’agost. Barcelona

Dins del cicle de concerts Nits de Jazz al Terrat de La Pedrera, aquest dissabte actua Alternatilla Jazz Band (20.45 h, 35 €). Un concert 'ménage à jazz' presentat pel festival Alternatilla Jazz in Mallorca i que fa de l’intercanvi i la diversitat cultural dels seus músics una manera de cohesionar les diverses maneres d’entendre el jazz.

68a Festa del Càntir

4 d’agost. Argentona

Ja fa 68 anys que aquesta població del Maresme celebra la Festa del Càntir en el marc de la diada de Sant Domènec. Aquest dissabte se celebraran tota mena d’activitats per a grans i petits al voltant del món del càntir, com la popular aixecada de Càntirs (12.30 h), on s’alcen exemplars que van dels 10 als 200 kg.

Contalles del Delta

2 i 3 d’agost. Delta de l’Ebre

Cada cap de setmana i fins al 15 de setembre MónNatura Delta ofereix la visita teatralitzada Contalles del Delta (19 h, 15 € adults i 7,5 € nens fins als 12 anys). Una bona manera de gaudir del tardet, el moment en què el paisatge es tenyeix amb els colors de la posta de sol, mentre es descobreixen els costums, les tradicions i la gastronomia de la zona. A més, la visita compta amb un tast de diferents plats i productes gastronòmics del territori.

Festa Major de Poboleda

3 a 6 d’agost. Poboleda

Si hi ha un costum que es manté viu a Poboleda és el de disparar canonades de foc durant la seva festa major. Una tradició força estesa durant el segle XIX i amb la qual es vol convidar tots els poboledans a gaudir de la celebració. Per això, des del matí de dissabte i fins al 6 d'agost, cada dia a les 7 h es farà tronar el canó per iniciar un ampli programa d'activitats.

Concerts al Fòrum Romà d’Empúries 2018

3 i 4 d'agost. Empúries

El conjunt arqueològic d’Empúries torna a celebrar el seu programa de concerts, que es concentraran sobretot aquest cap de setmana. La inauguració serà avui a les 22 h de la mà de Jorge Drexler i Judit Nedderman. Demà serà el torn de Ramon Mirabet i de la banda de soul The Excitements, i diumenge es podrà veure Joan Dausà i Paula Valls, que presentarà el seu primer àlbum de música negra i folk. El preu de les entrades oscil·la entre els 25 € i els 30 €.

Festes de Santa Maria de Formentera

4 i 5 d'agost. Formentera

Tots aquells que es trobin a l'illa de Formentera aquest cap de setmana podran gaudir de les festes de Santa Maria. També dites 'de la terra', commemoren la conquesta d'Eivissa i Formentera per part de les tropes de Jaume I l'any 1235. Durant tot el cap de setmana hi ha previst un ampli programa d'activitats, com concerts i correfocs, amb un clar marc reivindicatiu i de defensa de la llengua i cultura de les illes.

Sigues templer per un dia al castell de Gardeny

4 d'agost. Lleida

Els qui estiguin fascinats pel món dels templers tenen aquest dissabte l'oportunitat d'assistir a la visita guiada 'Templer per un dia... o per una nit'. Es tracta d'un recorregut familiar dinamitzat diürn (12 h) i nocturn (21 h) en què s’explica com s’organitzava la comanda templera de Gardeny i com era el dia a dia de la comunitat. El preu de la visita, que inclou cervesa artesana per als adults, fruita per als petits i una galeta templera per a tothom, és de 5 € (adults) i gratuïta per als menors de 13 anys.

Mercat d’Artesans, Pintura i Brocanters

5 d'agost. Santa Margarida i els Monjos

Cada primer diumenge de mes se celebra el Mercat d'Artesans, Pintura i Brocanters a Santa Margarida i els Monjos. Són una vintena de parades situades al raval de Sant Martí i a la plaça de Pau Casals on s'exposen tota mena de productes locals i comarcals, com olis, formatges i xocolates, així com ceràmiques, cuir, vidre, pintura i objectes antics.