Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Nit de pluja d'estels al CosmoCaixa

11 d'agost. Barcelona

Aquest cap de setmana serà un dels millors moments per observar les llàgrimes de Sant Llorenç o Perseids. Per això, diferents observatoris astronòmics han organitzat trobades especials. Si no podeu sortir de Barcelona, el CosmoCaixa organitza la nit de dissabte una sessió per observar els astres. A més, es farà observació dels planetes Venus, Júpiter, Saturn i Mart a través del telescopi. L' activitat és oberta i es farà de 20 a 24 hores, mentre que el museu estarà obert fins a les 23 h.

540x306 El Mas Miró obre les seves portes amb diferents activitats. / TJERK VAN DER MEULEN El Mas Miró obre les seves portes amb diferents activitats. / TJERK VAN DER MEULEN

Visita, sopar i observació astronòmica al Mas Miró

12 i 13 d'agost. Mont-roig del Camp

Per primera vegada, el Mas Miró obrirà les seves portes per oferir una visita guiada, un sopar al jardí, una xerrada sobre astronomia i l'observació de planetes amb un telescopi. Una oportunitat única per descobrir de manera exclusiva els interiors de l'edifici i les seves terrasses, que normalment estan tancades. L'activitat costa 60 euros per persona i cal inscriure-s'hi per telèfon (977 179 158) o per correu electrònic (info@masmiro.com).

Visites guiades al monestir de Sant Cugat

11 d'agost. Sant Cugat

Pocs dies a l'any es té l'oportunitat d'assistir a una visita guiada a l'interior del monestir de Sant Cugat, una de les joies del nostre patrimoni. Es tracta d'un recorregut especial que permet accedir al campanar, passejar per sobre dels absis o fer una aproximació a la vida dels monjos de l'edat mitjana. La visita dura 1 h i 30 minuts i té un preu de 5 euros (gratuïta per als menors de 7 anys). La sortida comença a les 19 h des de l'Oficina de Turisme.

540x306 El Monestir de Sant Cugat és una de les joies del nostre patrimoni. / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT El Monestir de Sant Cugat és una de les joies del nostre patrimoni. / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Festival de música electrònica DGTL

10 i 11 d'agost. Barcelona

Torna una nova edició del festival de música electrònica DGTL amb una selecció de figures importants, com Dixon, DJ Koze, Ben Klock o Motor City Drum Ensemble, entre molts d'altres. A més, el festival es caracteritza pel seu vessant ecològic i sostenible: es recicla l'orina de tots els assistents per convertir-la en fertilitzant per a plantes. Es calcula que l'any passat es van produir 126 quilos d'aquest fertilitzant, els quals es van repartir entre els agricultors de la zona.

Festa major de Castelló d’Empúries

10 a 12 d'agost. Castelló d'Empúries

Aquest cap de setmana la vila de Castelló d'Empúries té preparat un ampli programa d'activitats per celebrar la seva festa major. Alguns dels actes destacats són, per a avui divendres, la cinquena edició del Tapes a la Fresca i la Fira de Degustació de Vins i Caves. Demà serà el moment de la XXXIV Trobada de Gegants, la tabalada, el correfoc i una sessió nocturna de concerts a càrrec de Doctor Calypso, La Pegatina i Bananna Beach. Durant tot el cap de setmana també es faran diferents visites guiades i jornades de portes obertes en espais emblemàtics de la vila.

540x306 Castelló d'Empúries passarà el cap de setmana de festa major. / AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES Castelló d'Empúries passarà el cap de setmana de festa major. / AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Rutes històriques per la Garriga

11 d'agost. La Garriga

Cada segon dissabte de mes el centre de visitants de la Garriga organitza dos itineraris a les 10 h per conèixer el modernisme de la població. D'una banda, la ruta 'El modernisme de la burgesia' descobreix les grans torres d'estiueig i els espais enjardinats de finals de segle XIX i principis del XX. De l'altra, 'El modernisme popular' és una ruta que mostra com la moda que va importar la burgesia de Barcelona va influenciar la vida de les famílies garriguenques i els diferents espais del poble.

Mercat del Préssec d’Ordal

11 i 12 d'agost. Sant Pau d'Ordal

Durant tots els caps de setmana d'agost Sant Pau d'Ordal acull el Mercat del Préssec. Allà no només s'hi pot comprar l'autèntic préssec d'Ordal, sinó també altres productes de proximitat com mel, melmelades o oli d'oliva. A més, també es fan degustacions de préssec acompanyat de cava, i també hi ha la possibilitat de comprar vi i cava dels cellers de Subirats que participen en el maridatge. El mercat es fa a la plaça de Subirats de les 9 a les 14 hores.

540x306 Mercat del Préssec d'Ordal. / TURISME DE SUBIRATS Mercat del Préssec d'Ordal. / TURISME DE SUBIRATS

Nits Daurades de Salou

10 a 15 d'agost. Salou

Les nits de Salou estaran més animades que mai aquest cap de setmana. Cada nit hi ha preparada una programació diferent, que va des d'espectacles d'humor, trobades d'havaneres o espectacles de flamenc fins a ballades de sardanes o concerts com el de Macaco. Una festa pensada per a tots els públics i que tindrà com un dels moments culminants la gran Nit del Foc, aquest diumenge.

Festa major de Roses

10 a 15 d'agost. Roses

Si no voleu tenir temps d'avorrir-vos, la festa major de Roses arriba plena d'activitats per a tots els gustos. Hi ha des de la programació més tradicional, com les matinades i despertades, interpretades per grallers del municipi; la cercavila, o les tronades dels trabucaires, fins a les fires, les barraques i els concerts musicals. A més, l'últim dia se celebra la tradicional travessia de natació al port, que es fa des del 1936.

Visites a la presa de Susqueda

11 d'agost. Susqueda

Amb motiu de la commemoració dels 50 anys de l'embassament i de la presa de Susqueda, la sala de columnes del complex acull una exposició sobre la història d'aquesta central hidroelèctrica i el seu entorn. La mostra té cinc àmbits temàtics: l’embassament de Susqueda, la construcció de la presa, els aprofitaments hidroelèctrics, el riu Ter, i la fauna i la flora del riu. L'horari de les visites és a les 9 h, 10 h, 11 h i 12 h, i el preu és de 2 euros per persona (menors de 6 anys gratuït). Cal inscriure's a través de l’Ajuntament de Susqueda.