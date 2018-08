Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festes de Gràcia

17 a 21 d'agost. Barcelona

Aquest cap de setmana les festes de Gràcia estaran en ple apogeu. Avui és el primer dia del Festigàbal, on es podran veure els concerts de Ran Ran Ran, Black Islands, Sense Sal i Side Chick amb Maïa Vidal. Demà serà la diada castellera i, per als aficionats a la gastronomia, hi haurà un tast de cerveses amb cargols a la vinyala. A la nit destaquen els concerts de Dolo Beltran i Ultraplayback. Diumenge hi haurà la diada gegantera, un concurs de paelles, una sardinada i molts més concerts en unes festes úniques a la ciutat. Descobreix tota la programació a la web oficial.

Visites guiades nocturnes pel Montblanc medieval

17 d'agost. Montblanc

Els divendres d'agost a les 22 h l’Àrea de Turisme de Montblanc organitza visites guiades nocturnes a través dels espais més emblemàtics d’aquest enclavament medieval. Una bona manera de descobrir la bellesa de Montblanc amb les seves muralles il·luminades i les antigues esglésies. La visita, d’una durada aproximada d’una hora i mitja, acaba amb un refresc per a tots els assistents i costa 10 € per als adults, 6 € per als joves d'entre 7 i 17 anys, i és gratuïta per als menors de 6 anys. Cal reservar plaça amb antelació.

Festa major de Manresa

18 a 27 d'agost. Manresa

La capital del Bages acull aquests dies una de les programacions de festa major més completes del territori. Encara que l'últim cap de setmana d'agost és quan es concentra gran part de la festa, demà a les 16.30 h té lloc el Correaigua, una divertida cercavila molt popular passada per aigua. Diumenge a les 18.30 h se celebra el cinquantenari del Pubillatge de Manresa, on es proclamaran, a la plaça Sant Domènec, la Pubilla i l'Hereu de Manresa 2018. Tot seguit es realitzarà una moscada i cercavila infantil pel nucli antic de la ciutat.

540x306 Un passeig amb vermut pel Born Centre de Cultura i Memòria. / AJUNTAMENT DE BARCELONA Un passeig amb vermut pel Born Centre de Cultura i Memòria. / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Visita al jaciment arqueològic amb vermut

18 i 19 d'agost. Barcelona

El Born Centre de Cultura i Memòria organitza cada cap de setmana fins al setembre una visita arqueològica guiada amb vermut i patates. Una oportunitat única per conèixer com era la vida a la ciutat fa 300 anys a través de l'activitat de diferents famílies. La visita comença a les 12.30 h i té un preu de 8,50 euros.

Celebració del mil·lenari de l’Abat Oliba

18 d'agost. L'Estany

Amb motiu de la celebració del mil·lenari de l'Abat Oliba s'han organitzat diferents actes a través del Camí d'Oliba, una ruta que uneix les comarques del Bages, Osona i el Ripollès a través dels seus monuments romànics. Aquest dissabte al monestir de Santa Maria de l’Estany (Moianès) es farà un recorregut pels camins europeus de l’any 1000 que va recórrer el bisbe, així com els seus camins més espirituals. L'activitat és gratuïta.

540x306 La Festa Major de Sitges ofereix un gran nombre d'activitats. / AJUNTAMENT DE SITGES La Festa Major de Sitges ofereix un gran nombre d'activitats. / AJUNTAMENT DE SITGES

Festa major de Sitges

19 a 26 d'agost. Sitges

Declarada Festa d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l'any 1991, la festa major de Sitges és famosa arreu del país pel seu nombre d'activitats, que se succeeixen a un ritme frenètic, començant el 19 d'agost i acabant la nit del 26. Aquest diumenge a les 21.30 h es farà el pregó a la plaça de l'Ajuntament i se seguirà amb una copa de cava i cervesa artesana al Baluard. A la zona de barraques es faran concerts a càrrec de Mishima, Buhos i DJ Send0.

Busca or al riu Segre

18 d'agost. Balaguer

Sabies que es poden trobar partícules d'or entre la sorra i la grava del riu Segre? Tots els aspirants a buscadors d'or es poden apuntar als tallers que han organitzat cada dissabte d'agost a les 18 h des del Centre d’Interpretació de l’Or de Balaguer. D'una durada aproximada de 2 hores, el taller té un preu de 8 € per als adults i de 5 € per als menors de 16 anys. Cal reservar plaça a ordelsegre@balaguer.cat.

540x306 T'animes a buscar or al riu Segre? / AJUNTAMENT DE BALAGUER T'animes a buscar or al riu Segre? / AJUNTAMENT DE BALAGUER

Visita teatralitzada a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou

19 d'agost. Gironella

Ara tens la possibilitat de fer un viatge en el temps a través de dos personatges que us transportaran a l'estiu del 1910. Concretament, la senyora de la Torre i la Remei, la seva minyona, faran una ruta guiada per les estances del palauet. Es tracta d'una visita teatralitzada on es mostren les estances privades de la planta noble i les vivències dels treballadors i amos en el context de la Setmana Tràgica i el procés d’industrialització. La visita costa 10 euros i és gratuïta per als menors de 6 anys.

Obre el mirador del CCCB

19 d'agost. Barcelona

El mirador del CCCB torna a obrir les seves portes de forma gratuïta a partir d'aquest diumenge d'11 a 20 h. Situat a la cinquena planta del centre, a través de la seva façana de vidre es pot contemplar Barcelona des d'una perspectiva molt diferent: es poden veure el mar, Ciutat Vella, Montjuïc, el Tibidabo i la torre de Collserola.

540x306 Descobreix noves vistes al mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. / CCCB Descobreix noves vistes al mirador del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. / CCCB

Festa major de Falset

17 a 19 d'agost. Falset

Els carrers de la capital del Priorat es tornen a omplir de plantes aromàtiques per celebrar la seva festa major, dedicada a la Mare de Déu d’Agost. La tradició diu que antigament es portava la marededéu en processó mentre es llançaven herbes boscanes oloroses, la qual cosa encara la feia més lluïda. Aquest diumenge encara es podrà viure la Batalla de Flors, una guerra de confeti entre els espectadors i els tractors que fan voltes a la plaça de la Quartera especialment guarnits per a l’ocasió.