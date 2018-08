Us proposem 10 plans per al cap de setmana

41è Aquelarre de Cervera

24 a 26 d’agost. Cervera

Un any més, els carrers de Cervera s’ompliran de foc, màgia i bèsties del mal. Avui es fa el tret de sortida amb la Trobada de Bestiari a la plaça de la Universitat, la posterior cercavila i un correfoc. Demà seguiran els correfocs i la pirotècnia tan característica d’aquesta celebració, on es preveu utilitzar més de 380 quilos de pólvora i cremar unes 24.000 carretilles. L’ Aquelarre es complementarà amb la Fira del Gran Boc i una àmplia programació de concerts com la Companyia Elèctrica Dharma, Roba Estesa o Pastorets Rock, entre molts altres.

540x306 Aquelarre de Cervera. / VIBRA COMUNICACIÓ Aquelarre de Cervera. / VIBRA COMUNICACIÓ

Festa Major de Sants

24 a 26 d’agost. Barcelona

Si no heu tingut prou amb les Festes de Gràcia, aquest cap de setmana hi haurà molt moviment a la Festa Major de Sants, on hi ha 14 carrers guarnits per l’ocasió i que tenen una variada programació d’activitats i concerts pensats per a grans i petits. Que no pari la festa!

Carnaval d’estiu de Tossa de Mar

25 d'agost. Tossa de Mar

Des de fa uns anys aquesta localitat de la Costa Brava celebra el Carnaval cada mes d’agost. La rua, que comença a la platja de la Mar Menuda, és un seguit d’espectaculars carrosses i vestits on participen les colles millor classificades de les poblacions veïnes. La novetat d’aquest any és que hi haurà un fi de festa amb un concurs de coreografia i, en acabar, un refresc i ball amb la DJ Lady Evelyn.

540x306 Carnaval de Tossa de Mar. / AJUNTAMENT TOSSA DE MAR Carnaval de Tossa de Mar. / AJUNTAMENT TOSSA DE MAR

Festa Major de Sitges

24 a 26 d'agost. Sitges

Segueixen les celebracions a la localitat sitgetana durant tot aquest cap de setmana. Avui és el dia de Sant Bartomeu i se celebraran una sèrie d’actes emotius, com l’entrada en comitiva a l’església, el ball de diables i les actuacions de castellers. Tot seguit es farà un concert vermut i el cafè concert que posarà fi als dies més festius de Sitges. Tot i això, durant el cap de setmana encara hi haurà una sèrie d’activitats programades per a tots els públics.

Diada Castellera del Catllar

25 d'agost. El Catllar

Aquest municipi del tarragonès és l’escenari durant la seva festa major d’una de les cites anuals indispensables del món casteller, juntament amb les de l'Arboç i Vilafranca del Penedès. La cita castellera, la primera de la temporada, tindrà lloc demà a les 18 h a la plaça de la Vila i comptarà amb tres hores d’exhibició, que acabarà amb un correfoc en què participen grups de diables vinguts d'arreu de la comarca. A més, durant tot el cap de setmana hi ha moltes activitats programades per celebrar la Festa Major del Catllar.

540x306 Festa del Toca-sons. / AJUNTAMENT DE TARADELL Festa del Toca-sons. / AJUNTAMENT DE TARADELL

Festa d'en Toca-sons

24 a 25 d'agost. Taradell

Si per una cosa és famosa la Festa Major de Taradell, és perquè la vila s’omple de bandolers, foragits i personatges trets del segle XVII. Ja ho anuncien bé a l’acte del pregó: el bandoler Toca-sons i la seva quadrilla de malfactors ronden pels voltants de la vila. El dissabte a la tarda arriba el moment àlgid de la festa, quan el bandoler Toca-sons entra a Taradell i es desfermen els trets dels trabucs, la pólvora i les malifetes. Un espectacle ple de fum i soroll que no deixa indiferent. Per acabar d’ambientar la festa, al poble s’instal·la un mercat del segle XVII on artesans i firaires mostren els oficis i la gastronomia pròpia de l’època.

540x306 Diada Castellera del Catllar. / YOUTUBE Diada Castellera del Catllar. / YOUTUBE

Capvespres a Santa Maria del Mar

24 i 25 d’agost. Barcelona

La parròquia de Santa Maria del Mar ofereix tots els vespres de divendres i dissabtes d'estiu (a les 21 h i a les 21.30 h) visites guiades per a grups reduïts que permeten descobrir els secrets de l'interior d’una de les esglésies més especials de la ciutat. La visita, a més, permet veure una panoràmica única de 360 graus sobre Barcelona quan es fa de nit. Les rutes es fan en català, castellà i anglès i tenen un preu de 17,50 euros.

540x306 Església de Santa Maria del Mar. / WIKIPEDIA Església de Santa Maria del Mar. / WIKIPEDIA

Itinerari ‘El Masnou, Terra de Mar’

26 d'agost. El Masnou

Cada quart diumenge de mes l'Oficina de Turisme del Masnou organitza un itinerari guiat gratuït pels carrers, edificis i racons més sorprenents de la vila. L’itinerari, anomenat 'El Masnou, Terra de Mar', comença a les 11 h a la Parròquia de Sant Pere, a la plaça de l'Església, i, després d'una durada aproximada d'una hora i mitja, acaba a Cal Ros de les Cabres. Per a més informació, es pot descarregar l'aplicació de mòbil gratuïta 'El Masnou, Terra de Mar'. Cal inscripció prèvia a través de l' Oficina de Turisme del Masnou.

Ruta d’esglésies a Sant Pere de Reixac

26 d'agost. Montcada i Reixac

L’església de Sant Pere de Reixac s’ha inclòs a la Ruta de les Esglésies Amagades del Vallès. Aquest diumenge es podrà fer una visita especial a aquesta església construïda al segle X i consagrada a Sant Pere l’any 1048. L’edificació, que esdevé un dels elements més antics del patrimoni cultural montcadenc, també compta amb una bona vista de la plana del Vallès i de Montserrat.

540x306 Església de Sant Pere de Reixac. / WIKILOC Església de Sant Pere de Reixac. / WIKILOC

Impro-Show Summer Edition

25 i 26 agost. Barcelona

El Teatreneu de la vila de Gràcia acull aquest cap de setmana l’edició especial d’estiu del seu popular ‘Impro-show’, de Planeta Impro. Unes sessions de teatre d'improvisació ideals per animar-se si les vacances estan tocant a la seva fi.