Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Acústica

Figueres. Fins al 2 de setembre

Torna la gran cita amb la música catalana a Figueres amb l’Acústica, que arriba a la dissetena edició consolidada com el termòmetre musical de la temporada musical catalana. La fórmula que proposa aquest esdeveniment és d’un èxit indiscutible i ja és considerat com un dels principals revulsius de l’evolució de la música al nostre país. Hi tocaran grups com Love of Lesbian, Els Catarres, Alfred García, Joan Dausà, Albert Pla i Paula Valls, d’entre altres.

540x306 Love of Lesbian tocaran a l'Acústica Love of Lesbian tocaran a l'Acústica

Palo Alto Market

Barcelona. 1 i 2 de setembre

Tornem a la rutina i els de Palo Alto volen donar la benvinguda al nou curs amb una nova edició del mercat, aquest cap de setmana, sota el nom 'Start again', que farà que la tornada a la ciutat sigui una mica més lleugera. Al seu mercat hi trobareu tendències, sostenibilitat, talent local, productes de proximitat i sorpreses gastronòmiques, tot acompanyat de bona música: els experimentals Ljubliana & The Seawolf, el flamenc de Lidia Mora & Ruselito, l''afro-latin' d'Alan Da Silva i els DJ Edu Movin'On, Stooge i Cosmic D’Alessandro, i Doza b2b David Puente.

540x306 Torna una nova edició de Palo Alto Torna una nova edició de Palo Alto

Festa major de Santa Rosalia

Torredembarra. Fins al 5 de setembre

El poble de Torredembarra acull fins al 5 de setembre la festa major de Santa Rosalia, patrona de la vila, en una edició en què hi destaca el 60è aniversari del Ball de Gegants i la presentació de la Virgilieta, una nova bèstia de foc. El programa inclou activitats per a tots els gustos, des de cercaviles, correfocs, balls parlats i castells, fins a sopars populars, concerts i activitats per als més petits.

540x306 Una imatge de la festa major de Torredembarra / AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA Una imatge de la festa major de Torredembarra / AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA

Posa’t la gorra a Montblanc

Montblanc. 1 i 2 de setembre

L'Associació de Nens amb Càncer (Afanoc) organitza aquesta trobada a la capital de la Conca de Barberà per sensibilitzar la societat i donar a conèixer l’existència del càncer infantil. A través de jornades plenes de lleure i activitats, es vol normalitzar la malaltia i pal·liar les necessitats que se’n deriven a partir del diagnòstic.

540x306 Una de les activitats de la festa / AFANOC Una de les activitats de la festa / AFANOC

FITAG

Girona. Fins a l’1 de setembre

Girona acull de nou el Festival Internacional de Teatre Amateur, el FITAG. Del 28 d’agost a l’1 de setembre, la ciutat i alguns municipis de l’entorn acolliran actuacions de companyies gironines i d’arreu del món, amb moltes històries per explicar i delitar els amants del teatre.

Brunch in the Park

Barcelona. 2 de setembre

Jeff Mills és un dels DJ més reconeguts i venerats del panorama 'techno' i aquest cap de setmana serà a Barcelona al Brunch in the Park perquè tots els seus seguidors puguin veure les seves increïbles capacitats com punxar setanta discos per hora. A banda, hi haurà altres artistes com Ellen Allien, Ame, Javi Redondo, Poli i Lorenzo.

540x306 Una edició anterior de la cita Una edició anterior de la cita

Besalú Medieval

Besalú. 1 i 2 de setembre

La fira més coneguda de Besalú celebra enguany el seu 20è aniversari. Al llarg del cap de setmana, els carrers del poble s’ompliran de visitants que podran gaudir del passat medieval de Besalú amb un extens programa d'activitats entre les quals destaquen tallers de pa i de cistells, visites guiades als monuments medievals més emblemàtics de Besalú, espectacles per als més menuts, titelles, circ i teatre, números musicals inspirats en l’època medieval o una mostra de cuina medieval.

540x306 El pont medieval de Besalú El pont medieval de Besalú

Kit&Cat

Barcelona. 2 de setembre

El Kid i el Cat arriben al Poble Espanyol aquesta cap de setmana amb un espectacle pensat per a tota la família que fusiona animació infantil i versions dels grans èxits dels anys 70 i 80. Una bona proposta per passar el dissabte amb les criatures.

Festa de Sant Gil

Vall de Núria. 1 de setembre

Com cada any, el primer de setembre vesteix de festa la vall de Núria per honorar Sant Gil, el seu patró. La festa dels pastors inclou diversos actes començant per un bon esmorzar de pastors. Després es fa la tria d’ovelles, es ballen sardanes, hi ha una missa commemorativa, es fa la processó fins a l’ermita de Sant Gil i una demostració de gossos d’atura.

540x306 La Vall de Núria La Vall de Núria

Fira del Dibuix

Sant Feliu de Guíxols. 2 de setembre

El primer diumenge de setembre, el dia 2, serà el torn de la 36a Fira del Dibuix en aquesta vila del Baix Empordà, durant la qual els visitants podran admirar les obres originals d’artistes locals i d’arreu del país exposades a la rambla Vidal.