Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Cómo Como Festival.

Del 14 al 16 de setembre. Barcelona

La tercera edició del Cómo Como Festival se celebra aquest cap de setmana al port de Barcelona amb una gran novetat i és que serà tot gratuït. La cita està dedicada a l’alimentació saludable i hi participen més de seixanta expositors, des de petits productors fins a grans empreses. Hi haurà tallers, xerrades, conferència i activitats per als més petits.

540x306 L'edició de l'any passat del festival L'edició de l'any passat del festival

Mercat de Música Viva de Vic

Vic. Fins al 16 de setembre

Vic torna a ser l’epicentre de la música amb un amplíssim programa de concerts –n’hi ha de pagament i també de gratuïts–, a banda d’un seguit d’activitats per a professionals i un conjunt d’activitats obertes que ompliran la ciutat de vida. Els concerts es duran a terme en tota mena d’espais de la vila.

540x306 Un concert a la plaça major de Vic Un concert a la plaça major de Vic

Festes de Santa Tecla

Tarragona. Del 14 al 24 de setembre

Aquest cap de setmana arrenca la festa grossa de Tarragona amb activitats durant tot el dia i per a tots els públics. Cercaviles, dinars de germanor, activitats esportives, infantils, concerts, marató de pel·lícules i moltes altres activitats per no parar ni un segon en tot el cap de setmana.

540x306 Jornada castellera durant les festes de Santa Tecla Jornada castellera durant les festes de Santa Tecla

Festa de la Sal

L’Escala. Del 14 al 16 de setembre

La Festa de la Sal va néixer l’any 1997 per commemorar el tercer centenari de l’Alfolí i ha acabat esdevenint una rememoració històrica dels orígens de l’antic port de l’Escala, escenificada per la mateixa gent del poble. Aquesta festivitat se celebra anualment el tercer dissabte de setembre, tot i que hi ha actes previs i posteriors els dos dies annexos. En el programa d’actes hi ha una mostra d’oficis, les portes obertes dels museus i l’arribada de les barques i la Trobada de Cançons vora el Mar.

540x306 Barques antigues a la platja de l'Escala / Festadelasal.cat Barques antigues a la platja de l'Escala / Festadelasal.cat

Residències Musicals a la Pedrera 2018-2019

Barcelona. Fins al mes de maig

La Fundació Catalunya La Pedrera presenta la 7a edició del Programa Residències Musicals, que té l’objectiu de donar suport i impulsar els joves talents de la interpretació musical del país.

Després de valorar 40 candidats, els escollits com a residents són la pianista Marta Puig, el violoncel·lista Roger Morelló i la violinista Sara Cubarsi, que des del setembre fins al maig faran concerts a la Pedrera cada tercer diumenge de mes.

Fira d’Indians de Torredembarra

Torredembarra. 15 i 16 de setembre

Torredembarra recorda el seu passat indià amb una festa tot el cap de setmana en què s’invita els visitants a anar vestits tots de blanc. Hi ha una exposició de productes d’ultramar i una mostra d’oficis i la passejada guiada per veure el patrimoni indià de la vida que tindrà el seu punt de partida al pati del castell. Les places, però, són limitades, així que en arribar a la fira és recomanable inscriure’s a la carpa de la regidoria de Turisme, si és que no s’ha fet abans a través de la seva web.

Barcelona Vive México

Barcelona. 15 i 16 de setembre

El Poble Espanyol acull els dies 15 i 16 de setembre una nova edició de la festa mexicana de Barcelona. El seu acte principal és la Feria del Grito, diumenge, que commemora el 208è aniversari de la independència del país. La festa inclourà també una dotzena d’espais de gastronomia, degustació i cocteleria mexicana; parades d'artesania, joieria i roba mexicana, i dolços o postres.

Fira Mercat Modernista de Canet de Mar

Canet de Mar. Del 14 al 16 de setembre

Aquest cap de setmana els carrers del centre històric de Canet de Mar recrearan l’ambient de l’època modernista en una vintena d’espais i amb diverses activitats distribuïdes pel poble. Hi haurà tavernes típiques de l’època, espais que recreen l’època modernista, espais lúdics infantils, escenaris amb actuacions... Tot això, sumat a més de 60 parades d’artesans i 20 tallers d’oficis.

Aplec de Cardona

Cardona. Del 14 al 18 de setembre

El castell de Cardona va esdevenir l'últim baluard de les llibertats del Principat durant la Guerra de Successió. Amb l’espectacle teatral 'Viurem lliures o morirem' el poble rememora, dins dels actes del seu aplec, aquesta resistència que va durar fins al 18 de setembre del 1714. El divendres 14 de setembre i el dissabte 15, a les 20.30 h, a la col·legiata de Sant Vicenç es farà la representació.

540x306 Un moment de la recreació històrica / INSTAGRAM Un moment de la recreació històrica / INSTAGRAM

Cursa de la Mercè

Barcelona. 16 de setembre

Torna una de les cites més populars de les Festes de la Mercè (avançada, però, ja que se celebra el 16 de setembre). El circuit de 10 quilòmetres passa per alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, comença i acaba a l'avinguda de Maria Cristina i fa un recorregut que ja és un clàssic. La prova celebra enguany 40 anys.