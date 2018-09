Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fira del bolet i el boletaire

La Pobla de Lillet. 28 i 29 de setembre

Aquest cap de setmana la Pobla de Lillet es converteix en destí ineludible per als amants dels bolets. La 28a edició d’aquesta fira arriba carregada d’activitats com la fira d’artesans i productors agroalimentaris, el concurs de plats cuinats amb bolets, la diada castellera de diumenge, una exposició micològica i el dinar del boletaire.

540x306 Els amants dels bolets teniu una cita aquest cap de setmana / XAVIER BERTRAL Els amants dels bolets teniu una cita aquest cap de setmana / XAVIER BERTRAL

Fira de Sant Miquel de Santpedor

Santpedor. 29 i 30 de setembre

Les primeres referències que hi ha d’aquesta fira són del segle XII i indiquen que era una de les cites firaires més rellevants de les terres de l'interior. Tot i que la fira manté certa essència medieval, s’ha modernitzat amb el pas del temps i des de l'any 1991 s'aposta cada cop més pels productes naturals i ecològics. Hi ha un especial protagonisme de la gastronomia de la comarca, amb degustacions de productes locals i recuperant un plat autòcton, l'estofat de cabra amb albergínia.

Terrània

Montblanc. Del 28 al 30 de setembre

Terrània, el Festival Internacional de Ceràmica de Montblanc, arriba enguany a la setzena edició amb els Països Baixos com a territori convidat. Aquest festival vol impulsar i redescobrir la ceràmica artística i decorativa mitjançant l’exposició d’obres de gran qualitat, les demostracions de tècniques de torn, modelat i 'raku', i la cocció de peces en un espectacle experimental.

540x306 Una edició anterior de la fira Una edició anterior de la fira

Festa major del Prat de Llobregat

Del 28 de setembre a l’1 d’octubre

El Prat celebra la seva festa grossa amb nombrosos espectacles de carrer repartits per la ciutat. Durant quatre dies, els matins es dediquen a activitats infantils; les tardes, als espectacles de teatre al carrer, i, les nits, a les actuacions musicals dels artistes que han participat en el BAM, a la Mercè. Dissabte, a més, hi ha la trobada castellera a la plaça de l'Ajuntament i l'esperat Pratifoc, un gran correfoc.

Mercats paral·lels

Barcelona. 29 de setembre

Fruit de la col·laboració entre l'Eat Street i el Mercat de la Terra, que ocupa cada dissabte el Parc de les Tres Xemeneies, arriba una nova edició de Mercats Paral·lels. Una jornada plena de bona gastronomia i productes de proximitat i una oportunitat perquè xefs i restaurants connectin amb petits productors locals.

540x306 La gastronomia, protagonista de la cita La gastronomia, protagonista de la cita

Fira de Sant Miquel d’Hostalric

Del 29 de setembre a l’1 d’octubre

Hostalric va recuperar el 1990 aquesta fira centenària que ara s'ha convertit en una de les cites més populars de la vila. El cap de setmana està ple d'activitats culturals i de lleure com tallers i contes, visites guiades al castell i cercaviles musicals itinerants, a part d'un mercat d’artesania.

Festa major de la Barceloneta

Barcelona. 29 de setembre

El barri mariner celebra la seva festa major aquest cap de setmana. Com cada any hi haurà sardanes, cantades d’havaneres, correfoc amb els diables i cercavila amb els gegants Pep Barceló i Maria la Néta. Però la festa major del barri té un seguit d’elements que la diferencien de la resta, com ara els carrers engalanats i la cercavila del canó, que llança caramels i joguines per als més petits.

540x306 El canó de la festa major de la Barceloneta / AJUNTAMENT DE BARCELONA El canó de la festa major de la Barceloneta / AJUNTAMENT DE BARCELONA

La cuina del cim i tomba

Tossa de Mar. Fins al 30 de setembre

La campanya gastronòmica La Cuina del Cim i Tomba se celebra cada any a Tossa durant tot el mes de setembre. Els restaurants de la vila que hi participen són membres del col·lectiu La Cuina Tradicional Tossenca i ofereixen un menú especial amb un primer plat, de segon plat el cim i tomba, que és una recepta marinera tradicional amb verdura i peix, i unes postres.

540x306 L'edició anterior de l'Abord! L'edició anterior de l'Abord!

Abord!

Barcelona. 30 de setembre

Aquest diumenge se celebrarà la segona edició d'Abord! als Jardins del Baluard de Barcelona. Després de l'èxit de la primera, amb l'assistència de més de mil persones, aquesta segona edició compta amb els xefs Xavier Lahuerta i Miguel Guimerà al capdavant de la secció gastronòmica, sis DJs perquè no pari la música, un taller infantil en què l'entitat DrapArt ensenyarà als infamts a convertir els residus en joguines i la participació de l'ONG Proactiva Open Arms.

540x306 Els nens i nenes podran gaudir dels seus ninots preferits Els nens i nenes podran gaudir dels seus ninots preferits

Fira de Clicks i Lego

Barcelona. 29 i 30 de setembre

Aquest cap de setmana, al Poble Espanyol, curiosos i col·leccionistes tenen una cita amb els ninots més estimats per diverses generacions. La proposta, que per primera vegada reuneix Lego i Playmobil, inclourà 14 grans diorames de temàtiques diverses: els dinosaures, un zoo 'Star Wars', una ciutat romana, l’aeroport de Barcelona, una granja, un bosc d’aventures i un parc d’atraccions, entre d’altres. A banda, hi haurà activitats per a tota la família.