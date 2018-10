Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Cap de setmana ibèric

6 i 7 d'octubre. Diferents poblacions de Catalunya.

Aquest cap de setmana torna la cita amb els ibers amb la voluntat de descobrir a la ciutadania com era la vida fa més de 2.000 anys a les nostres terres: una societat avançada amb ciutats, pobles i fortaleses, que comerciaven amb grecs, fenicis i romans, i de la qual ens han arribat molts vestigis. Enguany hi participen, amb un centenar d’activitats gratuïtes per a totes les edats, jaciments situats a municipis com Ullastret, Lloret de Mar, Palafrugell, Cerdanyola del Vallès, Olèrdola, Avinyonet del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Tivissa, Agramunt o Roda de Ter, entre d'altres.

540x306 Les restes ibèriques d'Ullastret / DAVID BORRAT Les restes ibèriques d'Ullastret / DAVID BORRAT

Concurs de Castells

6 i 7 d'octubre. Tarragona

Una de les cites més importants del món castellers arriba aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça i celebra la 27a edició. La jornada principal de l'espectacle tindrà lloc diumenge al matí i comptarà amb la participació de les 12 primeres colles del rànquing estrella que han acceptat la invitació del concurs. Seran les formacions que previsiblement s'ho jugaran tot per pujar al podi definitiu.

540x306 Un dels moments del concurs de castells del 2016 Un dels moments del concurs de castells del 2016

Fira Orígens

6 i 7 d'octubre. Olot

La Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya arriba enguany a la setena edició i s'avança unes setmanes. L'esdeveniment enogastronòmic té com a protagonistes els productors i els productes de qualitat i compta amb el suport del públic i una àmplia participació de productors en les anteriors edicions. A la fira els visitants podran gaudir de sessions de cuina en directe i tastar els millors productes.

XXIII Festa de la Verema del Bages

Del 4 al 7 d'octubre. Artés

El nucli antic d’Artés viu aquest cap de setmana la gran festa al voltant de la vinya i el vi del Bages, amb la voluntat de promocionar els vins d'aquesta terra i acostar als més petits la cultura de la vinya, portant-los en tractor i veremant. Hi haurà tastos de vins, degustacions de productes, mostres d'oficis artesans i activitats per a les criatures.

540x306 Una de les activitats de la festa de la verema Una de les activitats de la festa de la verema

Cavatast

Del 5 al 7 d'octubre. Sant Sadurní d'Anoia

Sant Sadurní d’Anoia és una de les terres amb més tradició vinícola de tot Catalunya. Per això aquest cap de setmana una cinquantena d’elaboradors de cava serviran més de 42.300 degustacions. Amb la presència de 36 cellers i d’una desena d’elaboradors gastronòmics, el Cavatast és una fira amb tota mena d’experiències: a banda de cava, s’hi poden degustar productes gastronòmics de restauració, xarcuteria, pastisseria i xocolata.

540x306 El cava serà el protagonista de la cita El cava serà el protagonista de la cita

Fira Àpat

Del 6 al 8 d'octubre. Barcelona

La quarta edició de la Fira Àpat s'instal·larà a la cúpula de Las Arenas amb la voluntat d'impulsar els productes catalans, una fira on productors catalans de proximitat poden presentar els seus productes a botigues, restaurants, hotels i vinoteques. Hi trobareu 100 expositors i 3 zones d’activitats on es podrà participar en 'showcookings', xerrades, tallers i 'masterclasses'.

540x306 Un 'stand' en l'edició de l'any passat de la fira Un 'stand' en l'edició de l'any passat de la fira

VII Jornades Modernistes de la Garriga

Del 5 al 7 d'octubre. La Garriga

Per setè any consecutiu, el poble organitza les Jornades Modernistes amb tot tipus d'activitats al voltant d'aquest moviment artístic de principis del segle XX. Hi haurà visites guiades per les torres modernistes, teatralitzacions per recordar l'època, espectacles com 'El senyor de les baldufes', a mig camí entre el teatre i el circ, i una desfilada modernista.

Vitrum 2018

6 i 7 d'octubre. Vimbodí i Poblet

El municipi de Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, celebra aquest cap de setmana la Festa del Vidre Artesà, on aquest ofici artesà és el gran protagonista amb els mestres vidriers vinguts arreu de l'Estat. A més, enguany hi ha un programa farcit de propostes musicals que complementaran les demostracions d’artesania i els tallers.

540x306 Una demostració de l'ofici de vidrier Una demostració de l'ofici de vidrier

Fira de l’Olla 2018

6 i 7 d'octubre. Breda

El sector ceramista i terrissaire viu el seu cap de setmana gran a Breda, on els amants d'aquesta artesania podran comprar directament als artesans. A més, hi haurà demostracions d’elaboració de ceràmica, exposicions i conferències, i un apartat gastronòmic per donar importància als recipients de terrissa de la nostra cuina. Una de les grans novetats serà una caminada per les terreres de Breda i els antics punts d’extracció d’argila.

XIII Fira de Bruixeria

6 i 7 d'octubre. Sant Joan les Fonts

El món de l’esoterisme i la bruixeria té una cita aquest cap de setmana. Tots els visitants podran gaudir d’un conjunt de propostes relacionades amb la bruixeria, com ara un mercat esotèric, tallers i conferències sobre l’espiritualitat i el ja tradicional Ball de Bruixes. Per als més petits, hi haurà vols d’escombra i tallers infantils, així com demostracions en viu de màgia i misteri.