Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Mercat de Mercats

Del 19 al 21 d'octubre. Barcelona

Torna la gran festa del producte i la gastronomia de Barcelona, com sempre, a l'avinguda de la Catedral. Aquesta cita popular està pensada per promocionar els productes de qualitat i proximitat dels mercats barcelonins i per això en aquesta 9a edició hi haurà 13 parades de diferents Mercats Municipals oferint els seus millors productes. Com sempre hi ha una part dedicada a la degustació amb parades de mercats i restaurants.

540x306 Una edició anterior del Mercat de Mercats Una edició anterior del Mercat de Mercats

XI Clickània

Montblanc

La vila medieval de Montblanc segueix sent la capital del Playmobil amb la tornada del Festival Clickània. L’antic claustre de Sant Francesc acollirà l’exposició de diorames temàtics, així com punts de venda de marxandatge i de productes descatalogats de la famosa empresa alemanya que agrada tant als petits de la família com als grans més nostàlgics.

540x306 Una edició anterior del Clickania Una edició anterior del Clickania

Fira del Bolet i el Boletaire

Solsona

A Solsona aquest cap de setmana s’hi organitzaran diverses activitats relacionades amb els bolets. A més de tallers de cuina i degustacions de bolets, la Fira del Bolet d’enguany inclourà un taller de bolets de llana, on s’ensenyarà la tècnica del ganxet. Paral·lelament, tindrà lloc el Solsbirrafest, un festival de cerveses artesanes que anirà acompanyat d’actuacions musicals i ball de swing.

540x306 Els bolets seran els protagonistes del cap de setmana / XAVIER BERTRAL Els bolets seran els protagonistes del cap de setmana / XAVIER BERTRAL

Utopia Market

Barcelona. Del 19 al 21 d'octubre

Torna la segona edició d’Utopia Market Il·lustració. El mercat, que tindrà lloc a l’espai Utopia126 al barri del Poblenou, reunirà, durant un cap de setmana, més d’una seixantena d’il·lustradors d’àmbit nacional i internacional com Flavita Banana, Javier Mariscal, Monstruo Espagueti, Javirroyo, Morbix i Miguel Gallardo, entre d’altres, que vendran la seva obra directament al públic. Una oportunitat única per descobrir, parlar i comprar directament a l’autor obra original o 'print' en sèrie.

540x306 Vista general de l'Utopia Market Vista general de l'Utopia Market

Festival Internacional de Pallassos

Cornellà

Torna a Cornellà el Memorial Charlie Rivel, el festival bianual de pallassos que s'ha convertit en un dels més importants d’Europa. Aquest 2018 la ciutat acollirà uns 70 espectacles repartits pels carrers, places, mercats i teatres, representats per 47 companyies provinents de 10 països diferents. A més, a la plaça de Catalunya hi haurà instal·lat un envelat on se celebraran les gales Alapista.

540x306 Els pallassos tenen una cita a Cornellà Els pallassos tenen una cita a Cornellà

Fira de Formatges Artesans

La Seu d'Urgell

Aquesta fira arriba a la seva 24a edició com un dels eixos vertebradors de la Fira de Sant Ermengol i una de les seves activitats més singulars. Es tracta d'un espai de concentració on podrem trobar el bo i millor de les produccions formatgeres del Pirineu, i és també un àmbit d’aprenentatge i d’intercanvi de coneixements. Enguany la mostra comptarà amb 47 artesans formatgers dels Pirineus, que oferiran més de 150 varietats diferents de formatges elaborats per ells mateixos. El formatge convidat d’enguany és de València, Heretat de Pere.

540x306 Els formatges artesans, protagonistes de la fira Els formatges artesans, protagonistes de la fira

Palo Alto Moritz Okto-beer Fest

20 i 21 d'octubre. Barcelona

Torna el mercat més 'hipster' de la ciutat, i en aquesta edició amb la cervesa com a protagonista especial. Serà una cita per tastar algunes de les millors cerveses artesanes de Catalunya. Com sempre, a Palo Alto no hi faltarà la música en directe, la millor gastronomia de 'food truck' i el disseny.

540x306 L'ambient d'una edició passada del Palo Alto Market L'ambient d'una edició passada del Palo Alto Market

Fira de Sant Galderic

Rubí

Formatges, embotits, patés, dolços, vins, pans, caves i tot tipus de productes artesans formen una fira que tradicionalment ha estat dedicada als pagesos, la Fira de Sant Galderic de Rubí. Amb el pas del temps, la fira ha incorporat activitats relacionades amb el món artístic local i d'altres molt populars, com la trobada de col·leccionistes de plaques de cava, la mostra de pintors i escultors i la fira Retro Clàssic Rubí, una curiosa mostra de cotxes antics.

Festa de Sant Martirià

Banyoles

Durant els cinc dies que dura la festa major de la capital del Pla de l’Estany hi ha programades més d’una cinquantena d’activitats, pensades per a tots els públics. Banyoles ha apostat fort enguany per la música i els concerts. Com és habitual, també hi haurà una cercavila de festa major, la plantada de gegants i capgrossos, el dinar popular, la diada castellera i el concurs de colles sardanistes, entre moltes altres activitats.

Nit d'Observació de la Lluna

20 d'octubre. Diferents punts de les comarques gironines

El dissabte 20 d'octubre se celebra la Nit Internacional d’Observació de la Lluna. És un esdeveniment anual que busca animar la gent a mirar amunt i deixar-se captivar pel nostre satèl·lit. Enguany l’Associació Astronòmica de Girona participarà en aquesta nit màgica amb quatre activitats simultànies. En totes, de les 19.30 en endavant es podran observar amb telescopis la Lluna, Saturn abans que desaparegui sota l’horitzó, i Mart. Les activitats es faran a Llagostera, Girona, l'Escala i Albanyà.