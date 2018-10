Us proposem 10 plans per al cap de setmana

48h Open House

Diverses ciutats de Catalunya

Un cap de setmana en què es poden viure més de 200 edificis singulars, que obren les seves portes a visitants i amants de l’arquitectura per oferir l'oportunitat d'experimentar l'arquitectura de manera excepcional i completament de franc. Una manera d'explorar i entendre el valor d'un espai ben construït i dissenyat i veure espais que normalment estan tancats al públic.

540x306 La Massana, obra de Carme Pinós, és un dels edificis que es pot visitar / CÈLIA ATSET La Massana, obra de Carme Pinós, és un dels edificis que es pot visitar / CÈLIA ATSET

Fires de Sant Narcís

Girona

Comença la festa grossa de Girona, en què hi ha programats més de 200 actes per a tots els públics. Aquest cap de setmana és el que dona el tret de sortida a les fires i no hi faltaran els populars concerts amb artistes com Els Catarres, Obeses, Els Amics de les Arts i Joan Colomo. A banda, hi haurà activitats esportives, sopars populars, castells o la Fira de Productes Artesans.

540x306 Comencen les fires de Sant Narcís a Girona Comencen les fires de Sant Narcís a Girona

Nit de les Ànimes

Puigcerdà

Pels volts de Tots Sants, els fantasmes surten a recórrer els carrers del nucli antic de Puigcerdà, on són protagonistes de l'anomenada Nit de les Ànimes, una desfilada d'ànimes en pena amb els personatges més famosos de la Cerdanya. Personatges de l'imaginari cerdà com els espantacriatures, en Rosegacebes, en Papassa i la Nit s'apleguen pels carrers de Puigcerdà i reparteixen caramels als més petits.

XXIX Fira del Bolet i la Natura

Vilassar de Dalt

L’associació Amics dels Bolets de Vilassar de Dalt organitza cada any aquest esdeveniment, un dels actes més concorreguts de la vila, en què destaca l’exposició de bolets al Museu Arxiu de Can Banús amb prop d’un centenar d’espècies. Paral·lelament, tindrà lloc el tastet de bolets al pati del museu i l’entrega del Bolet d’Or a un vilassarenc o vilassarenca que hagi destacat per la seva tasca voluntària. A més, hi haurà una cinquantena de parades amb bolets, embotits i formatges, pa artesà...

540x306 El bolets, protagonistes del cap de setmana El bolets, protagonistes del cap de setmana

Fira dels Embarrats

Sant Joan de Vilatorrada

La fira arriba enguany a la sisena edició i torna a reviure oficis i productes de principis del segle XX durant tot un cap de setmana. Des de dissabte al matí, els visitants podran visitar una mostra de cotxes antics i passejar pel mercat d’artesans, que mostrarà oficis tradicionals que avui gairebé han desaparegut.

Mercat de la Castanya

Vilanova de Prades

La castanya és un dels seus productes estrella d’aquest poble de Lleida i per aquest motiu l'últim diumenge d’octubre el municipi dedica una jornada a aquest fruit de tardor. Al Mercat de la Castanya s’hi poden trobar diferents tipus de castanyes, però també tot tipus de productes de tardor i aliments locals. La festa arrenca dissabte amb el Sopar i Festa de la Castanya, i es reprèn l’endemà amb un esmorzar popular i, posteriorment, amb una torrada de castanyes col·lectiva.

540x306 Ja és temps de castanyes Ja és temps de castanyes

Festa del Bolet

Sant Iscle de Vallalta

Cada últim diumenge d’octubre, Sant Iscle de Vallalta celebra una fira dedicada als bolets que comença el dia anterior amb un sopar boletaire. Al llarg de tot el diumenge, a la plaça Major es podrà adquirir tot tipus de productes naturals de la comarca, visitar una de les mostres de bolets més importants de les contrades i assistir a xerrades i conferències de cuiners i micòlegs. A partir del migdia, es podran tastar tot tipus de plats elaborats amb aquest producte de tardor a la Mostra Gastronòmica.

Veggie World

L'Hospitalet de Llobregat

Arriba la 2a edició de la fira VeggieWorld, l'esdeveniment d'alimentació vegana més gran d'Europa. Més de 70 expositors nacionals i internacionals s’instal·laran a la Farga de l'Hospitalet per divulgar l'estil de vida vegà. A banda del sector dedicat a l’alimentació també hi haurà parades de moda, cosmètics, art i, fins i tot, tallers de ioga.

VII Canta al Mar

Calella

La vila acollirà per setè any consecutiu el Festival Canta al Mar amb més de 1.000 participants de 20 països tan diferents com els Estats Units, Finlàndia, la Xina, les Filipines i Israel. El festival forma part d’un itinerari internacional de trobades de cants corals, però, tot i això, l’entrada als concerts, que se celebren en diferents punts de la vida, és gratuïta.

540x306 Una edició anterior del Canta al Mar / INTERKULTUR Una edició anterior del Canta al Mar / INTERKULTUR

Fira de la Llenega

Cardona

La llenega és un dels bolets més importants de la cuina catalana i aquest cap de setmana Cardona li dedica una fira, que se celebra al voltant de la plaça del Mercat. Es podran comprar llenegues, tastar plats elaborats per restaurants del poble, visitar una exposició de bolets o fer un tast de productes artesans a les parades repartides pels carrers.