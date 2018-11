Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festa i Mercat de Tardor de Món Sant Benet

3 i 4 novembre. Sant Fruitós de Bages

Món Sant Benet acull Els Sabors de la Terra a Món Sant Benet. Festa i Mercat de Tardor”, dues jornades plenes d’activitats i propostes familiars al voltant de l’alimentació, el paisatge i les tradicions pròpies de l’època de tardor com a fil conductor.

XXIV Saló del Manga de Barcelona

2, 3 i 4 de novembre. Barcelona

Un any més torna a la Fira de Barcelona-Montjuïc el Saló del Manga, un paradís per als amants de l’animació japonesa, els còmics, el 'cosplay' i els videojocs. Aquesta edició comptarà amb convidats destacats com Masaki Satô, director i animador de 'Bola de Drac' i 'Bola de Drac Z', o la il·lustradora de comèdia romàntica Daisuke Hagiwara, autora de títols com ‘Horimiya’, entre molts altres artistes.

540x306 Torna una nova edició del Saló del Manga Torna una nova edició del Saló del Manga

Fira de Tardor i Festa del Flabiol

3 i 4 novembre. Arbúcies

Tornen dos dies carregats d’activitats en què es combinen la flora i fauna del Montseny amb els flabiolaires vinguts d’arreu del país. A més, a la tarda de les dues jornades es farà una castanyada oberta a tothom. Dues de les cites més esperades seran el sopar popular amb concerts de flabiols la nit de dissabte i el tastet de bolets de diumenge al migdia.

Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient (FICMA)

2 a 9 de novembre. Barcelona

Durant pràcticament tota la setmana es projectaran més de 120 treballs audiovisuals que consciencien el ciutadà sobre les diferents situacions ambientals que s'estan produint al nostre planeta. Les projeccions, que provenen de més de 40 països, es faran en diferents espais de la ciutat, com els Cinemes Girona, el CosmoCaixa o l’Institut Francès.

540x306 Cartell del Petit Festivalet Culturista Cartell del Petit Festivalet Culturista

Petit Festivalet Culturista

3 i 4 de novembre. Barcelona

El Culturista i el Festivalet es tornen a unir per fer la segona edició del Petit Festivalet, la fira independent de dissenyadors i artesans dedicada als productes infantils. Però més enllà de les compres, la fira compta amb un programa ple de tallers –amb reserva prèvia– com ara el de fer un autollibre a mà, el d'elaborar llaminadures saludables o el de descobrir la música clàssica a través del joc.

Zombie Market: Tot a 1 €

3 i 4 de novembre. Barcelona

Des de roba fins a productes per a casa o electrònica. Tot el que et puguis imaginar per un euro o menys és el que us trobareu en aquest mercat de segona mà de Two Market, que aposta pel reciclatge i la reutilització. A més, en aquesta ocasió es vesteix de Halloween i s’omple de zombis. Ah, i si veniu disfressats, tindreu l'entrada gratuïta!

Passatge del terror del segle XIX

3 i 4 de novembre. Manresa

Antigament el carrer Balç de Manresa era conegut com el carrer de Merdicer, un carreró tancat on passaven coses terribles que la resta de la ciutat desconeixia. Ara els espectadors poden descobrir i reviure aquella època tan turbulenta en una experiència vivencial apta només per als més atrevits. Les entrades es poden adquirir a 'www.manresaturisme.cat'

540x306 Santa Coloma de Queralt és terra de safrà Santa Coloma de Queralt és terra de safrà

4a Fira Som Terra de Safrà

2 i 3 de novembre. Santa Coloma de Queralt

Al segle xv, el safrà català era un dels més apreciats de l’Europa medieval, i Santa Coloma va ser un dels nuclis principals de venda. Recollint la tradició, la Fira Som Terra de Safrà vol contribuir al coneixement del safrà i a la seva recuperació en la memòria col·lectiva a través de diferents activitats i de la gastronomia.

Palo Alto: Good new trends

3 i 4 de novembre. Barcelona

En aquesta nova edició del mercat se cedeix el protagonisme a les micro empreses, els joves creadors i artesans, els productes locals amb criteris ètics i sostenibles i els dissenys que fomenten el canvi social. I tot barrejat amb el còctel de sempre: mercat, música i gastronomia.

X Fira d’en Rocaguinarda

4 de novembre. Olost

Si voleu una fira plena d’història i bon humor, aquesta és la ideal. Una jornada en què els carrers d’Olost s’ompliran de bandolers i barjaules del segle XVII que obligaran a escapar de la temuda pesta bubònica. Escenificacions de tortures públiques i altres activitats, com la Carretada de Contes, avisaran de l’arribada de la pesta, alhora que encomanaran algunes rialles. A més, s’organitzen visites guiades gratuïtes a l’Espai Perot Rocaguinarda, un famós bandoler del Lluçanès.