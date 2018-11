Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Cursa de la Dona

Barcelona. 11 de novembre

Aquesta cita esportiva que pretén lluitar contra el càncer de mama és sempre tot un èxit, i els carrers de Barcelona s'omplen de dones amb samarretes roses i ganes de fer esport. Aquest any és segur que seguirà sent un èxit, i s'espera una marea de corredores que faran la ruta de 8 quilòmetres d'aquesta cursa, que té un clar esperit solidari i femení i en què no falten mai la música ni les ganes de passar-s'ho bé.

540x306 Una edició anterior de la fira / PERE VIRGILI Una edició anterior de la fira / PERE VIRGILI

Rec.018

Igualada. Fins al 10 de novembre

Torna la cita amb la moda a preus econòmics al barri del Rec, on marques de roba i complements –tant nacionals com internacionals– ofereixen els seus productes a bon preu durant quatre dies. Entre les firmes destacades n’hi ha de tot tipus: grans multinacionals com Mango, Adidas i Levi’s comparteixen espai amb firmes més petites i locals com Colmillo de Morsa, Killing Weekend, Batech, Mireia Playà o Micuxu, i amb dissenyadors catalans més consolidats com Miriam Ponsa, Josep Abril i Txell Miras. Com sempre, a banda de la moda hi haurà gastronomia, música en directe i activitats per a tots els públics.

540x306 Una edició anterior del Rec Una edició anterior del Rec

Fira Medieval d'Oficis

Súria. 10 i 11 de novembre

Súria es converteix durant un cap de setmana en l’escenari d’orfebres, terrissaires, filadores, bufadors de vidre, cerers i desenes d’artesans que recrearan l’ambient d’una vila medieval. La fira és en una de les activitats més destacades del calendari festiu del Bages, amb paradistes, artesans d’oficis tradicionals, tallers i nombrosos atractius per a tots els visitants. Els carrers estaran guarnits amb palla, domassos i altres elements que converteixen la visita en un autèntic viatge en el temps.

Festa de la Ratafia

Santa Coloma de Farners. Del 9 a l'11 de novembre

Els amants de la ratafia teniu una cita aquest cap de setmana a Santa Coloma de Farners. La vila esdevé la capital del licor nacional per antonomàsia i hi haurà tot tipus d’activitats entorn de la ratafia: mercat de productes artesanals, degustacions i xerrades, a banda d'activitats per als més petits.

540x306 La ratafia serà el centre de la fira La ratafia serà el centre de la fira

Creativa Barcelona

L'Hospitalet de Llobregat. Del 9 a l'11 de novembre

La fira de les manualitats, labors i belles arts Creativa Barcelona arriba a la 13a edició al recinte de La Farga durant tres dies i espera tots els amants de les creacions manuals. La cita vol difondre l’oci creatiu com a fórmula per a un estil de vida modern, a través de l'aprenentatge de múltiples disciplines relacionades amb l'art de la creació manual amb tallers, exposicions i activitats i expositors diferents.

Fira de la Muntanya

Vic. Del 9 a l’11 de novembre

La Fira de la Muntanya s’instal·la, un any més, a Vic, al recinte firal El Sucre. Dues de les novetats més destacades són una zona destinada a 'campers', amb empreses de lloguer, adaptació i complements per a aquests vehicles, tipus furgoneta, i una altra destinada a bicis elèctriques, en què es podrà conèixer i provar els diferents tipus que existeixen. A banda, com és habitual, hi haurà també la Fira del Llibre de Muntanya.

Diada i Jornades del Llagostí

Sant Carles de la Ràpita. 10 de novembre

Les Jornades del Llagostí són molt esperades pels rapitencs, perquè els permeten degustar plats elaborats amb aquest producte. Aquesta edició comptarà amb la participació de fins a 13 restaurants del Col·lectiu de Cuina La Ràpita-Delta de l'Ebre, que oferiran la tradicional degustació de tapa de llagostí amb beguda inclosa al preu de 5 euros. A més de la Diada del Llagostí del 10 de novembre, els restaurants rapitencs oferiran del 10 de novembre al 9 de desembre un seguit de menús especials, amb preus entre 35 i 40 euros, en què es podran degustar diferents textures i maneres de cuinar el producte estrella rapitenc.

540x306 Els llagostins, protagonistes de la cita Els llagostins, protagonistes de la cita

Mercat del Vi i del Formatge

Seva. 11 de novembre

El diumenge la plaça de la Creu acollirà un mercat dedicat al vi, el formatge i els productes d'artesania local. El mercat comptarà amb la participació destacada de tres parades de productors locals, l’associació gastronòmica i cultural Tita Viva amb les seves melmelades artesanes, la Giselle amb els seus dolços de xocolata, i els embotits de l’Albert. A més, és clar, de les diferents parades de vi i de formatge d’elaboració artesana de Catalunya.

Mugronets Market

Barcelona. 10 de novembre

Aquest mercat solidari arriba a la quarta edició amb la voluntat d'ajudar les dones sense recursos que han patit càncer de mama. A Mugronets Market hi ha roba i complements a preus solidaris, i és que la recaptació obtinguda servirà per finançar la micropigmentació oncològica, el tatuatge de mugró i aurèola un cop reconstruït el pit. Com a tot mercat, a l'Espai Jove La Fontana no faltaran la música, el bon ambient i el petit espai gastronòmic amb pastissos.

540x306 Al mercat hi trobareu roba i complements Al mercat hi trobareu roba i complements

Trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques

Capmany. 11 de novembre

La 7a edició d'aquesta trobada es celebra a Capmany i hi participaran colles de Castellterçol, Gelida, la Seu d’Urgell, Ponts, Verges, Vidreres, Albons, el Soler, Montmaneu i Capmany. Es podran tastar els ranxos i sopes de les diferents colles participants. I mentre les colles preparen les sopes hi haurà tot tipus d'activitats, com la fira de cellers i productes de Capmany, que s'instal·larà al centre del poble i en la qual es podran conèixer i degustar els vins que s'elaboren a la població i altres productes gastronòmics, com el nap de Capmany.