Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festa del Vi Novell

Barcelona. 17 de novembre

Els Jardins del Palau Robert donen la benvinguda al vi més jove de la temporada amb aquesta festa. Nandu Jubany serà el padrí de la cita, en què els principals protagonistes seran els mateixos vins novells: els més joves, frescos i afruitats que neixen als cellers, que donen el tret de sortida a la temporada. L’esdeveniment comptarà amb nou cellers participants de tot Catalunya i hi haurà tastos i maridatges dels vins.

540x306 En alguns llocs, com al Celler de Gelida, ja han celebrat l'arribada del vi novell / CRISTINA CALDERER En alguns llocs, com al Celler de Gelida, ja han celebrat l'arribada del vi novell / CRISTINA CALDERER

Fira de Sant Martí

Talarn. Del 16 al 18 de novembre

Talarn recupera la Fira de Sant Martí recordant una de les cites ramaderes més importants fins als anys 60 però l'ha reconvertit completament i ara el circ és la principal atracció. Des de divendres hi haurà espectacles i tallers de circ, xous de màgia, contacontes, projeccions de pel·lícules, pallassos, acrobàcies, castells de focs, castellers...

Sant Faust

Igualada. 17 i 18 de novembre

Tot i ser una celebració que va començar el 2007, s’ha convertit en la festa major d’hivern de la capital de l’Anoia. L’autèntic protagonista és Sant Faust, un jove vestit de soldat romà que, tot llegint el pregó satíric, dona el tret de sortida als actes festius. Sant Faust dinamitza la majoria de les activitats de la festa, com la Fura d’en Faust, una gimcana nocturna, o d'altres com el joc del furor, la gimcana infantil, el sopar popular o els concerts.

Barcelona Knits

Barcelona. 17 i 18 de novembre

Una trentena de marques participen en la primera edició d'aquesta fira dedicada a l'art de teixir. La proposta arrenca de la mà del col·lectiu Lanalalú i tindrà lloc en dos espais –el CREC Poble Sec i CFD Barcelona–, on es faran tallers de punt de mitja i ganxet impartits per creadores que triomfen a les xarxes i que també són habituals de les fires de referència internacionals.

540x306 Amants de l'art de teixir, teniu una cita Amants de l'art de teixir, teniu una cita

Festa Major i Mostra de Formatges Artesans

Bàscara. Del 16 al 18 de novembre

El poble empordanès de Bàscara celebra una festa major dedicada al formatge que inclou la XVIII Mostra de Formatges Artesans de Catalunya, la més important de les comarques de Girona i on es poden degustar tot tipus de varietats. La festa major també inclou altres activitats, entre les quals destaca el segon Cap de Setmana de Teatre Amateur.

540x306 Els formatges, protagonistes de la cita Els formatges, protagonistes de la cita

Dia del Circ

Breda. 16 i 17 de novembre

Aquesta jornada del Circ de Breda, que arriba a la 4a edició, és una de les maneres com obté finançament l'ONG Contaminando Sonrisas. El divendres ja comencen les actuacions musicals però el gruix d'activitats es concentra el dissabte, amb més d'una trentena d'espectacles i activitats. Pels carrers de Breda hi haurà una escola de circ exprés, tallers de malabars, 'slackline' i trapezis, 'food trucks', taller de pintar cares i moltes altres propostes.

Tastajocs

Montcada i Reixac. 17 de novembre

Montcada i Reixac s’han proposat reivindicar la importància del joc amb la primera edició de la Fira Tastajocs, que tindrà dos espais diferenciats, el d'exposició i el d'experimentació. A la zona d'exposició, hi haurà una mostra de joguines històriques i fotografies, i a la zona d'experimentació, activitats amb jocs i joguines de l'època antiga fins a finals del segle XX, per compartir i transmetre com jugaven els nostres avantpassats.

540x306 La presentació del Tastajocs / PREMSA AJUNTAMENT La presentació del Tastajocs / PREMSA AJUNTAMENT

Jornades Gastronòmiques del Llagostí

Sant Carles de la Ràpita. 17 de novembre

Aquesta edició comptarà amb la participació de fins a 14 restaurants del Col·lectiu de Cuina la Ràpita - Delta de l'Ebre, juntament amb els productors agroalimentaris membres de l'associació gastronòmica. Aquests restaurants seran els encarregats de cuinar plats a partir de llagosta i llagostins, que permetran descobrir nous gustos i textures d’aquest crustaci.

540x306 Els llagostins, protagonistes de les Jornades Gastronòmiques Els llagostins, protagonistes de les Jornades Gastronòmiques

Fira de l’Oli Nou

Reus. 16 i 17 de novembre

Una vintena dels productors més importants de la DOP Siurana presenten el seu oli nou a Reus. La fira, plenament consolidada i amb un gran èxit de públic, fa 22 anys que se celebra i la programació inclou tallers didàctics i espectacles per als més petits, tastos comentats d’oli, actuacions musicals i degustacions de l’oli nou, amb un berenar de pa amb oli i xocolata i un esmorzar popular, entre d’altres.

La Algodonera Market Lab

Barcelona. 17 de novembre

Arriba una nova edició de La Algodonera Market Lab a la terrassa de l'hotel Cotton House. En aquest mercat, que és una barreja de ‘mercadillo’ i exposició, trobareu objectes de disseny i peces de roba i podreu tocar, experimentar i comprar productes relacionats amb l'univers tèxtil, el del disseny i el dels sabors. Tot acompanyat de música, animació i la proposta gastronòmica de la xef del restaurant de l’hotel, Eva de Gil.