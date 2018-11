Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festival Dau de Barcelona

23 a 25 de novembre. Barcelona

Arriba a la ciutat la gran festa del joc de taula dedicada a famílies i jugadors intrèpids. Així, torna la setena edició del festival, que posa l’accent en la creativitat i la diversió per a petits i més grans. Des de divendres es podrà gaudir dels diversos jocs, entre els quals n'hi ha d'històrics i en miniatures, amb la participació d’editorials, clubs i els principals autors del joc.

540x306 Una edició anterior del festival Una edició anterior del festival

La Festa dels Infants

23 a 25 de novembre. Son (Pallars Sobirà)

Celebrant el Dia Universal de l’Infant, MónNatura Pirineus dona el tret de sortida a la primera festa dedicada als més petits de casa. La cita s’omple d’espectacles, jocs i activitats infantils envoltats de paisatge i gastronomia pirinencs. La diversió, la xocolatada i els riures estan garantits.

540x306 Una de les activitats pels més petits Una de les activitats pels més petits

Fira de Santa Caterina

23 a 25 de novembre. Arbeca

La fira popular fa més de 500 anys que se celebra i cobreix els carrers d’olors i àpats típics de la zona. Al llarg del cap de setmana es podrà gaudir d’activitats culturals i de la fusió de la Fira del Gos Caçador i de l'Oli, producte característic de la zona. Els carrers s’ompliran de paradetes amb productes artesans –on l’oli serà el protagonista central–, balls i recorreguts que posaran el punt final amb el típic esmorzar de fesols i llonganissa.

540x306 Una paradeta d'oli a la Fira de Santa Caterina Una paradeta d'oli a la Fira de Santa Caterina

Fira de Cervesa Artesanal

24 de novembre. Collsuspina

Aquesta cita es coneix popularment amb el nom de CollsusBirra i acull, aquest dissabte, activitats per a totes les edats al voltant de la cultura de la cervesa. Una experiència per als amants de la cervesa dins una atmosfera lúdica: actuacions musicals de nit, jocs rurals i tallers de dia. A més, es recordarà els orígens de la cervesa amb danses i festes irlandeses.

540x306 Una edició anterior de la Fira Artesana Una edició anterior de la Fira Artesana

Tapantoni de Tardor 2018

9 a 25 de novembre. Barcelona

El barri de Sant Antoni et convida a la ruta de tapes per cercar, entre una trentena de bars, la millor. En aquesta onzena edició, els preus es mantindran en 2,50 euros si opteu per tapa més beguda, mentre que el menú especial Tapantoni, que alguns restaurants ofereixen, serà de 25 euros.

540x306 Una de les ofertes, el pintxo de melò de vedella / TAPANTONI Una de les ofertes, el pintxo de melò de vedella / TAPANTONI

Fira Medieval de Viladecans

23 a 25 de novembre. Viladecans

Reviure la Catalunya medieval i les seves artesanies, desfilades i costums és una alternativa al ritme frenètic del segle XXI. La proposta s’emmarca dins la tretzena edició de la fira i omplirà d’activitats el Barri Antic i el carrer del Doctor Reig, on es recrearà la vida quotidiana de l'època medieval amb un centenar de personatges. La fira és una mirada al passat dedicada a tots els públics.

540x306 Una parada de formatges a l'edició de fa dos anys de la fira / MERCAT MEDIEVAL DE VILADECANS Una parada de formatges a l'edició de fa dos anys de la fira / MERCAT MEDIEVAL DE VILADECANS

Festival del Xató de Vilanova i la Geltrú

23 a 25 de novembre. Vilanova i la Geltrú.

La ciutat acostarà al públic el xató, plat principal del Carnaval i molt lligat al vi, arrelat a la cultura de la terra. El festival es fusiona amb la Festa dels Mercats i oferirà plats salats protagonitzats per l’anxova i la tonyina, acompanyats d’olives i escarola i salses amb aromes àrabs.

540x306 El xató com a ingredient central / VILANOVA TURISME El xató com a ingredient central / VILANOVA TURISME

Jornades Gastronòmiques del Romesco

Fins al 9 de desembre. Cambrils

La 6a Jornada del Romesco torna als seus orígens. Les comarques tarragonines reivindiquen les arrels de la seva cuina oferint menús amb el romesco com a element central. A més, aquesta edició afegeix una novetat: el 'Showcooking: cuina amb nosaltres el romescat', que s’oferirà aquest diumenge, 25 de novembre.

540x306 Salsa romesco amb calçots Salsa romesco amb calçots

Fira de Sant Andreu de Falset

23 a 25 de novembre. Falset

Les tradicionals fires artesanals del Priorat han esdevingut un punt de trobada popular. Combinen el comerç local amb activitats lúdiques per a petits i grans. Ja fa més de 150 anys que se celebren, i s’ha fet un nom pels vins, les visites guiades al call del jueu –barri de gran importància a l’Edat Mitjana– i els productes artesanals.

Festival Acròbates

Fins al 30 de novembre. L'Hospitalet de Llobregat

Amb el lema 'La cultura és una urgència' arriba la 13a edició del festival, que reuneix concerts, vermuts poètics, 'slams', tallers i exposicions. Aquest cop comptarà amb convidats especials com el raper Rapsusklei i l'actor Héctor Alterio.