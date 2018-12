Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Fira de Santa Llúcia

Fins al 23 de desembre. Barcelona

Visitar la Fira de Santa Llúcia és un fet imprescindible tant si tens tota la casa decorada com si encara et falta algun detall nadalenc. Aquesta fira té molta història: va obrir per primer cop el 1786 i des d'aleshores no ha deixat d'oferir activitats, productes artesanals i vistes a la catedral amb un esperit nadalenc que agrada, sobretot, als més petits de la casa.

540x306 La Fira de Santa Llúcia, una cita per a tota la família La Fira de Santa Llúcia, una cita per a tota la família

Design Market by FAD

Del 14 al 16 de desembre. Barcelona

En aquest mercat que se celebra al Disseny Hub de Barcelona hi trobareu tot tipus de dissenys innovadors de la mà dels seus creadors. Un lloc ideal per trobar-hi regals de Nadal: objectes per a la llar, il·luminació, moda, joieria, mobles i algunes obres d'art inèdites.

540x306 Algunes propostes pel proper 'market' del FAD / DISSENY HUB Algunes propostes pel proper 'market' del FAD / DISSENY HUB

De Prop, Fira Gastronòmica

Del 14 al 16 de desembre. Preixana

Aquesta és la fira per excel·lència de Lleida. De Prop ens porta les creacions de diversos xefs lleidatans fent servir productes de quilòmetre zero. Els menjars típics de Lleida es posaran sobre la taula per a tota la família, i per als petits de casa hi haurà tallers per aprendre cuina i sentir-se com xefs de veritat.

540x306 La Fira Gastronòmica portarà els mestres de la cuina lleidatana / DE PROP La Fira Gastronòmica portarà els mestres de la cuina lleidatana / DE PROP

Fira Avícola de la Raça Prat

Del 14 al 16 de desembre. El Prat de Llobregat

Com cada any, la fira mostrarà els aliments més típics de la zona, tots de quilòmetre zero, com ara l'aviram de raça i la carxofa del Prat. La fira exhibeix amb orgull la tradició de la pagesia del Prat, alhora que dona una empenta al comerç local i als emprenedors amb iniciatives interessants. Podreu trobar-hi un espai gastronòmic, una fira artesanal i l'exposició dels pollastres de pota blava.

540x306 La Fira Avícola tindrà una exposició del pollastre pota blava La Fira Avícola tindrà una exposició del pollastre pota blava

Fira de Nadal de Móra d’Ebre

15 de desembre. Móra d’Ebre

La plaça de Dalt serà el nucli d'aquesta edició de la fira nadalenca de les Terres de l'Ebre. La cita aplegarà més de quaranta parades amb productes de tota mena: des d'alimentació fins a decoració de la llar. També oferirà activitats i tallers infantils, com ara l'esperada visita del Carter Reial, que recollirà tots els desitjos dels nens del poble.

540x306 La Fira de Nadal l'any passat / AJUNTAMENT MORA D'EBRE La Fira de Nadal l'any passat / AJUNTAMENT MORA D'EBRE

Festivalet

15 i 16 de desembre. Barcelona

El Festivalet de Barcelona arriba a l'onzena edició. Aquest any tindrà lloc al Museu Marítim de la ciutat i inclou una oferta de productes gastronòmics barrejada amb dissenys de moda treballats amb molta estètica: motxilles, ceràmica, complements de moda i molts més productes per satisfer el gust de tothom.

540x306 Aquesta edició oferirà una oferta gastronòmica i de dissenys artesanals / FESTIVALET Aquesta edició oferirà una oferta gastronòmica i de dissenys artesanals / FESTIVALET

Pessebre Vivent de Canyelles

15 i 16 desembre. Canyelles

Més de 200 figurants escenificaran el naixement de Jesús, els pastors i el mercat amb una il·luminació i un so excepcionals. El Pessebre Vivent de Canyelles reinterpreta la vida i els costums de l’època al llarg del nucli antic del poble. Un plaer per als amants d’aquesta tradició per gaudir en família.

Fira de Capons, Aviram i Motius Nadalencs

15 i 16 desembre. Valls

La Cambra de Comerç de Valls organitza aquesta fira on es podrà trobar tot l'aviram del Camp de Tarragona amb un mercat nadalenc que exhibirà figures del pessebre, licors, dolços i objectes ornamentals. Al llarg dels dos dies de descans aquesta concorreguda fira donarà el tret de sortida a les festes nadalenques.

Fira de Nadal d'Olesa i ruta dels pessebres

15 de desembre. Olesa de Montserrat

Olesa també ens mostra les diverses recreacions que fa del pessebre. Aquest cop la tradició obrirà les portes de les cases dels vilatans per mostrar diferents escenes del naixement de Jesús, a més dels espais públics reservats per a l'activitat. Creativitat i cultura es barregen per fer gaudir tota la família.

540x306 Diverses escenes del naixement de Jesús es recreeran al pessebre vivent Diverses escenes del naixement de Jesús es recreeran al pessebre vivent

Fira de Nadal d’Alella

15 i 16 desembre. Alella

Aquest any Alella fusiona la Fira de Nadal amb 'La Marató' de TV3. Per a aquesta fira, Alella, terra de vins, prepara tallers i activitats al voltant dels licors i també activitats per als més menuts, que podran fer cagar el tió. Els timbalers, molt típics de la zona, donaran el toc musical a aquesta fira plena d'espectacles.