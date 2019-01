Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Congrés Internacional Trufforum 2019

25 a 27 de gener. Vic

Gener és època de tòfona. Per això experts, cuiners i associacions es reuniran aquest cap de setmana en aquest fòrum centrat en la tòfona negra. El congrés comptarà amb tallers, ponències i taules rodones sobre la producció d'aquest fong silvestre i del seu cultiu. A més, podreu degustar les elaboracions que el col·lectiu Osona Cuina prepararà a preus populars.

540x306 Un dels plats on la tòfona és la protagonista / TRUFFORUM Un dels plats on la tòfona és la protagonista / TRUFFORUM

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia 2019

Fins al 26 gener. Barcelona

Sa Pobla és un poble de Mallorca que cada any celebra per Sant Antoni aquesta festa, en què el foc és el protagonista. Aquesta tradició ja fa temps que es va traslladar al barri de Gràcia –des del 1993–, on els veïns del barri i els mallorquins que hi viuen es troben per celebrar la festivitat. Danses tradicionals, música, foguerons, ximbombes, cantadors i glossadors en seran els grans protagonistes.

540x306 Els foguerons a Gràcia l'any anterior Els foguerons a Gràcia l'any anterior

Gran festa de la calçotada 2019

26 i 27 gener. Valls

Valls és terra de calçots i s'enorgulleix de ser-ho. Per això aquest cap de setmana celebra la diada anual entorn a aquest producte, que s'ha convertit en una de les cites gastronòmiques més populars del país. La capital de l'Alt Camp organitza concursos relacionats amb els calçots, com el que busca qui és capaç de menjar-ne més, cercaviles, demostracions de calçots a la graella i tallers per aprendre a fer la salsa de calçots.

540x306 Valls és terra de calçots i aquest any torna a celebrar la festa en honor a aquest producte Valls és terra de calçots i aquest any torna a celebrar la festa en honor a aquest producte

Golden Chair International

27 de gener. Barcelona

Aquest concurs de barberia va néixer als Estats Units i s'ha popularitzat a la ciutat de Barcelona, on arriba a la quarta edició. El concurs tindrà diferents modalitats per adaptar-se tant als professionals més avançats com als barbers principiants. A més hi haurà diversos tallers i demostracions acompanyats de música que, sense dubte, faran gaudir els amants de la barberia.

540x306 L'Ovella negra acollirà aquest certamen sobre la barberia / GOLDEN CHAIR INTERNATIONAL L'Ovella negra acollirà aquest certamen sobre la barberia / GOLDEN CHAIR INTERNATIONAL

Jornades Girona10

Fins al 27 de gener. Girona

L'objectiu d'aquestes jornades és promocionar un turisme equilibrat i sostenible a Girona. Per fer-ho, els museus obriran les seves portes durant el cap de setmana. I no seran els únics, perquè el teatre i el festival del circ també oferiran entrades gratuïtes a alguns dels seus espectacles. Excepcionalment, aquest any la novetat vindrà dels hotels, que sortejaran nits als seus establiments i oferiran menús per 10 euros.

540x306 Un dels atractius de la cita seràn els menús ofertats a deu euros Un dels atractius de la cita seràn els menús ofertats a deu euros

Festes de la Candelera 2019

26 i 27 de gener. L'Ametlla de Mar

La Candelera és la patrona del poble i, per això, cada any se celebren aquestes festes en el seu honor. Al llarg del cap de setmana la població prepararà correbars, jornades de futbol base o activitats centrades en concursos de petanca i fotografia. A més, aquest any el grup Doctor Prats i el músic Joan Rovira seran els encarregats d'oferir el concert de la festa.

540x306 Les festes de la Candelera l'any anterior / AMETLLA DE MAR TURISME Les festes de la Candelera l'any anterior / AMETLLA DE MAR TURISME

Sant Pau 2019: Festa major d'hivern

Fins al 27 de gener. Sant Pol de Mar

La diada del patró dels animals, Sant Antoni, dona el tret de sortida a la festa major d'hivern de Sant Pol de Mar. Hi haurà activitats molt variades per a tota la família, com ara botifarrades populars, sardanes o concerts. Tampoc hi faltaran les parades amb productes d'artesania i aliments, el més popular dels quals és el torró de babaia fet amb mel de taronger i avellanes.

540x306 No hi faltaran les parades amb productes artesans / AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR No hi faltaran les parades amb productes artesans / AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Festa major d'hivern de Vila-seca 2019

Fins al 27 de gener. Vila-seca

Aquest cap de setmana s'acaba la festa major de Vila-Seca. Per això, des de ben aviat dissabte al matí es faran activitats per a totes les edats, com la trobada gegantera o el joc Descoberta en Família. Els gegants i grallers desfilaran pel carrer de Sant Antoni fins a la plaça de l'Església i, per acabar, es durà a terme la ballada final.

Festes de Sant Vicenç 2019

Fins al 27 de gener. Font-rubí

Aquestes festes s'emmarquen dins la festa major d’hivern del poble de Font-rubí. El campionat del truc, un joc de cartes d’origen valencià, donarà el tret de sortida a la celebració, i el seguiran cicles de tastos de cava amb jazz, sardinades populars i un torneig popular d’estirar la corda.

540x306 Les sardinetes populars són un clàssic de les festes de Sant Vicenç / AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ Les sardinetes populars són un clàssic de les festes de Sant Vicenç / AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ

Festes de Sant Raimon 2019

Fins al 27 de gener. Vilafranca del Penedès

Aquestes festes se celebren en honor al copatró del municipi, Raimon de Penyafort, durant el mes de gener. Les festes reivindiquen la cultura, els balls i els espectacles típics de la zona. Per això les associacions culturals i d'oci de la vila seran les encarregades d'organitzar aquestes activitats, on no faltaran ni els vermuts populars ni els concerts.