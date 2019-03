Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Carnaval de Sitges

Sitges. Del 28 de febrer al 6 de març

Aquesta festa, el Carnaval més brasiler dels que tenim a casa nostra i amb més de 100 anys d'història, s'allarga durant set dies i hi participen més de 2.200 persones i 44 colles. La festa comença el Dijous Gras amb l'arribada del Rei Carnestoltes i el pregó, però els dos moments culminants són dissabte amb la Rua de la Disbauxa i dimarts amb la Rua de l'Extermini, en què les colles sitgetanes treuen les seves millors disfresses per lluir-les al carrer.

651x366 Una edició anterior del carnaval de Sitges / MANOLO GARCIA Una edició anterior del carnaval de Sitges / MANOLO GARCIA

Carnaval de Vilanova

Vilanova. Del 28 de febrer al 6 de març

Per Carnestoltes, a Vilanova hi fan festa grossa, que s'allarga durant set dies. De l'antic Carnaval, documentat des de l'any 1790, se n’han conservat elements únics com la Merengada, que es fa el Dijous Gras, i l'Arribo, el sermó satíric del Rei Carnestoltes. No hi faltaran les famoses comparses ni la guerra de caramels el diumenge de Carnaval. La cercavila lúgubre de l'enterrament de la sardina culmina amb una bona sardinada.

Carnaval de Solsona

Solsona. Del 23 de febrer al 10 de març

Un altre Carnaval de llarga tradició és el de Solsona. La festa inclou actes tan curiosos com les Contradanses, el Carnaval Infantil i la tradicional desfilada, amb una seixantena d’acolorides comparses. Un dels moments més emblemàtics del Carnaval de Solsona és la Penjada del Ruc –de peluix–, que simula una pixada i esquitxa tota la plaça i els assistents. A més, a Solsona els gegants tenen un protagonisme especial amb el Gegant Boig, el rei del Carnaval de Solsona, i la Geganta Boja, el Mocós, el Xut i el Tòfol-Nano, tots plegats personatges irreverents.

651x366 Una imatge del carnaval de Solsona / CARNAVAL DE SOLSONA Una imatge del carnaval de Solsona / CARNAVAL DE SOLSONA

Jornades Gastronòmiques de la Carxofa

Amposta. Del 16 de febrer al 10 de març

Al febrer i al març, els restaurants d’Amposta i del Poblenou del Delta celebren les Jornades Gastronòmiques de la Carxofa, en què es pot gaudir de les millors receptes elaborades amb aquesta hortalissa hivernal tan típica i valorada.

651x366 La carxofa serà la protagonista del cap de setmana La carxofa serà la protagonista del cap de setmana

Fleadonia

Barcelona. 3 de març

Roba de segona mà, accessoris, peces de disseny i tota mena de tresors. Tot això i més ho podreu trobar al Fleadonia, el mercat de segona mà del Raval, que sempre ve acompanyat de música, molta animació i vermut per a tots els assistents.

Jornades gastronòmiques de la tòfona

Morella. Del 25 de gener al 10 de març

La tòfona és coneguda pels amants de la gastronomia com el diamant negre. Tots aquells que n'aprecien el sabor tenen una cita a Morella fins al 10 de març, on es podrà gaudir de menús elaborats a base de tòfona (allà l'anomenen trufa) als principals restaurants no només del poble, sinó també d'altres poblacions veïnes. A banda de les degustacions, hi haurà 'showcookings' organitzats al llarg d’aquestes setmanes i en què seran presents els vins de la DO Terra Alta.

651x366 Els amants de la tòfona, teniu una cita Els amants de la tòfona, teniu una cita

Besalú, ciutat jueva

Besalú. 2 i 3 de març

Besalú va tenir una comunitat jueva ben present durant l'Edat Mitjana, i per homenatjar aquell període aquest cap de setmana es farà un viatge en el temps per intentar reproduir el moment històric. Tant dissabte com diumenge s'han organitzat dues visites guiades per conèixer millor el passat jueu de Besalú i hi haurà un mercat artesanal amb demostracions d'oficis, música sefardita en directe, conferències, exposicions, visites guiades teatralitzades, gastronomia típica, tallers infantils...

651x366 Besalú celebra el seu passa jueu Besalú celebra el seu passa jueu

Jornades gastronòmiques de la Galera

Alcanar. Del 8 de febrer al 3 de març

Fins al 3 de març diversos municipis de les Terres de l’Ebre faran el seu particular homenatge a la galera, un ingredient molt present en la cuina de la zona, sobretot en els arrossos. Ho fan amb unes jornades en què participen diversos restaurants que ofereixen menús als visitants perquè puguin tastar plats amb aquest crustaci.

Palo Alto Fest

Barcelona. De l'1 al 3 de març

Aquesta edició del Palo Alto Market Fest està dedicada a les dones creadores que cultiven la música, el disseny, la gastronomia, l'artesania... Així, al mercat més 'hipster' del Poblenou hi haurà la presentació del nou treball de la pianista Clara Peya i l'experimentació musical de Wonder Muse, dues de les protagonistes del cartell musical. Pel que fa a la gastronomia, es deixarà en mans de dones xef, i hi haurà diversos projectes creatius liderats per dones.

651x366 Una edició anterior del Palo Alto Fest Una edició anterior del Palo Alto Fest

Festa Pallasso

Barcelona. 3 de març

La Pedrera torna a convertir-se diumenge en l'epicentre del circ, en aquest cas ple de pallassos, en una jornada pensada per a les famílies amb espectacles, tallers i jocs. Enguany hi participen Marcel Gros, Toti Toronell, Pere Hosta, la Cia. Passabarret, Cris-is, Albert Vinyes i molts artistes més.