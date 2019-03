Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Festival de la barbacoa What the Foc!

9 i 10 de març. L'Hospitalet de Llobregat

Els millors xefs i professionals de les brases es reuniran a l'Hospitalet en la primera edició a la localitat del What the Foc! El festival de la barbacoa oferirà productes de qualitat, de km 0, ecològics i experimentals, tal com les noves carns vegetals. A la zona de pícnic, ambientada amb la música de Ràdio Pimavera Sound, es podran degustar diverses tradicions culinàries, des del rostit argentí fins als calçots i les carxofes.

651x366 El festival comptarà amb una zona de pícnic, dos espais infantils, unes grades i una zona DIY / What the Foc! El festival comptarà amb una zona de pícnic, dos espais infantils, unes grades i una zona DIY / What the Foc!

21a Fira Natura

Fins al 10 de març. Lleida

Aquest cap de setmana Lleida té una cita amb el medi ambient. Prop de 110 expositors i 50 activitats promouran la vida saludable i la millora en la qualitat de vida. Concretament, la fira ha programat diverses xerrades, conferències, tallers, col·loquis i projeccions a càrrec de professionals del sector. De fet, la xef Carme Ruscalleda serà la ponent en el diàleg sobre natura, salut i gastronomia. Cal destacar que l’entrada del cap de setmana costa cinc euros.

Festa de la Xuia

9 de març. Agullana

'Xuia' és com s'anomenava antigament a la cansalada en aquest poble de l'Empordà. La tradició culinària omple els carrers atramuntanats des del matí, quan els més menuts són els encarregats de recórrer les cases i botigues del poble a la recerca d'ous, cansalades, botifarres, oli i vi. Amb aquests ingredients una desena de cuiners preparen la truita de la xuia, que es reparteix a dos quarts de sis de la tarda, coincidint amb el Carnestoltes infantil.

651x366 El poble d'Agullana, Alt Empordà / DAVID BORRAT El poble d'Agullana, Alt Empordà / DAVID BORRAT

Visites comentades al teatre romà

10 de març. Tarragona

El teatre romà de Tarragona era un dels indrets més bulliciosos i de gran envergadura de l’antiga Tàrraco durant l’època romana. Diumenge els visitants podran recórrer la càvea i aprofundir en el teatre i el seu entorn gràcies a les visites guiades gratuïtes que s’hi ofereixen.

651x366 El teatre romà de Tarragona va començar la seva remodelació l'any 2017 / ACN El teatre romà de Tarragona va començar la seva remodelació l'any 2017 / ACN

Estrogenfest 2019

9 de març. Barcelona

Festival musical, d’arts plàstiques i d’artesania emmarcat en un to reivindicatiu. L'endemà de la vaga feminista, Estrogenfest vol visibilitzar les dones artistes del nostre territori. Per l’escenari de l’Espai Jove Les Basses hi passaran des de les madrilenyes Cariño, amb altes dosis de pop, fins al garatge punk de les barcelonines Alhoa Bennets. Les actuacions musicals vindran acompanyades d'exposicions i un mercat d’artesania, totes de caràcter gratuït.

Festa de la matança del porc

9 de març. La Cellera de Ter

L’antic costum de matar el porc per fer-ne embotits i altres aliments que es conservaven per abastir les famílies durant tot l’any es podrà reviure diumenge a la Cellera de Ter. La plaça de l’Estació s’omplirà de graelles i perols per cuinar el porc, que ja es compra mort, per fer el conegut dinar popular. La jornada s'acompanyarà d'un mercat de productes artesans, una fira d'antiguitats, un ball de gegants, sardanes i competicions esportives.

651x366 Es podran tastar embotits artesans Es podran tastar embotits artesans

Serra-cames de Mataró

Fins al 19 d’abril. Mataró

El període de Quaresma, caracteritzat pel dejuni i la introspecció, és representat en molts indrets de Catalunya com una vella de set peus, a qui se li talla cada setmana una cama fins al Diumenge de Rams. A Mataró, cada diumenge de Quaresma dos voluntaris tallen una cama del ninot penjat a la plaça de la Peixateria. L’acte s’acompanya de música en directe i el repartiment d’algun tast gastronòmic típic de l’època, com ara bunyols de bacallà.

651x366 Bunyols de vent de Quaresma / JORDI CASTELLANO Bunyols de vent de Quaresma / JORDI CASTELLANO

38è Festival Jazz Terrassa

Fins al 24 de març. Terrassa

El mes de març comença amb dosis musicals a Terrassa. El seu festival de jazz s’ha consolidat com un dels festivals musicals més importants del país, amb referències internacionals. En la seixantena d'actuacions programades hi haurà mostres de l’art europeu i de l’escena nord-americana i algunes referències catalanes. Enrie Watts, David Murrany i Kenny Barron són alguns dels músics que formaran part de la seva programació.

651x366 Concert del festival Jazz de Terrassa l'any passat / ACN Concert del festival Jazz de Terrassa l'any passat / ACN

15a Fira del Trumfo i la Tòfona

9 i 10 de març. Solsona

El Solsonès és zona de tòfones i de cultiu de trumfo, nom amb què es coneix la patata a la comarca. El cap de setmana, Solsona celebra la quinzena edició d'una fira on els assistents podran participar en el concurs de pelar trumfos i comprar directament aquests dos productes als productors i recol·lectors. El seu caràcter festiu es reflecteix en un conjunt d'actes i activitats com tallers infantils, actuacions musicals, caminades, exhibicions de ball i degustacions de trumfos cuinats.

651x366 Tòfona Negre / Viquipèdia Tòfona Negre / Viquipèdia

2a Ruta de la Tapa Tot s'hi Val

Fins al 17 de març. L'Ametlla de Mar

Aquesta jornada gastronòmica és per disfrutar a la vora del mar. Els bars de la Cala oferiran un conjunt de tapes cuinades amb ingredients autòctons i escollits per cada establiment. En aquesta ruta es podrà tastar el peix, el marisc, la carn i la verdura del Baix Ebre, presentats amb creativitat i varietat de sabors.