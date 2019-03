Us proposem 10 plans per al cap de setmana

8è Barcelona Beer Festival

Fins al 17 de març. L'Hospitalet de Llobregat

Els amants del llúpol teniu una cita aquest cap de setmana amb el Barcelona Beer Festival. La trobada de la cervesa artesana, que s'ha consolidat com un dels referents en el sector del sud d'Europa, oferirà propostes exclusives com ara la cervesa hospitalenca Osados. En aquesta edició hi haurà 120 sortidors que serviran unes 646 begudes, un 33% més que en l'edició anterior.

651x366 Assistents del festival l'edició passada / BBF Assistents del festival l'edició passada / BBF

VI Ruta Alcarràs Florit

16 i 23 de març. Alcarràs

Durant el mes de març els arbres fruiters deixen enrere els dies freds d'hivern i amb l'entrada de la primavera comencen a florir. Per no perdre l'ocasió d'observar aquest espectacle de la primavera, Alcarràs organitza una ruta pels voltants de les finques de la vila. El preu de l'itinerari és de 5 euros i inclou els desplaçaments, un esmorzar, una xerrada sobre l'evolució vegetativa i la visita a l' Agrobotiga de Fruits de Ponent, on podreu tastar els productes locals.

651x366 Flors rosades dels presseguers / MARIONA RIFÀ Flors rosades dels presseguers / MARIONA RIFÀ

Mercat de l'Olla i la Caldera

16 i 17 de març. Caldes de Montbui

El municipi de Caldes de Montbui compta amb l'olla més grossa de Catalunya. Amb un metre i mig de diàmetre i una capacitat de 1.600 litres, aquest cap de setmana l'olla cuinarà més de 4.000 racions de cigrons i llenties. La tradició culinària vindrà acompanyada d'unes 160 parades d'especialitats artesanes, activitats per a tots els públics i tallers vinculats a les olles i a l'època romana.

651x366 Una edició anterior de la festa / caldesdemontbui.cat Una edició anterior de la festa / caldesdemontbui.cat

'El gran circ d'Erik Satie'

17 de març. Vallgorguina

En el marc de la tercera edició del Petit Festival, la població de Vallgorguina acull diumenge 'El gran circ d'Erik Satie' en el gènere del 'music hall' de Montmartre. Un concert escenificat amb tocs de circ i cabaret que compta amb la música i l'adaptació de textos del compositor francès Erik Satié. Concretament, el guió ha estat creat amb grans dosis de comicitat i ironia, que estaran en boca de l'actor Quim Lecina, acompanyat per la 'mezzo' Montserrat Bertral i pel pianista Daniel Blanch. L'entrada a l'espectacle és de cinc euros per als adults i és gratuït per als joves.

540x343 Cartell de l'espectacle a Vallgorguina / Ajuntament de Vallgorguina Cartell de l'espectacle a Vallgorguina / Ajuntament de Vallgorguina

18a Fira de l'Embotit

16 i 17 de març. Olot

El passeig d'en Blay d'Olot reunirà unes 80 parades d'alimentació que aposten per l'elaboració pròpia de l'embotit, el formatge i la cervesa. A més, el programa de la fira ofereix activitats organitzades per les associacions i els col·lectius de la comarca, com els restaurants de Cuina Volcànica amb el Concurs d'Embotits Casolans.

651x366 Hi haurà tot tipus d'embotits Hi haurà tot tipus d'embotits

Visita temàtica sobre la vaga de la Canadenca

16 de març. Lleida

Durant els mesos de febrer i març del 1919 Catalunya va viure la vaga de la Canadenca, un dels episodis més rellevants del moviment obrer. Amb motiu del centenari, el Museu de l'Aigua de Lleida ha organitzat una visita temàtica a l'exposició temporal sobre l'episodi que va aconseguir establir la jornada laboral de 8 hores i increments salarials.

651x366 Cua per comprar carbó a Barcelona durant les apagades provocades per la vaga de la Canadenca / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA Cua per comprar carbó a Barcelona durant les apagades provocades per la vaga de la Canadenca / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

26a Fira del Brunyol de l'Empordà

16 de març. Figueres

Dissabte els carrers de Figueres s'ompliran de parades d'alimentació i artesania. El popular brunyol de l'Empordà serà el producte estrella de la jornada, acompanyada d'actuacions musicals, mostres de dansa, activitats per als més menuts i una xocolatada popular. A la tarda les havaneres de La Garota d'Empordà i la posterior degustació del cremat amenitzaran la fira gastronòmica.

651x366 Una cita per a qui els agraden els dolços de Quaresma Una cita per a qui els agraden els dolços de Quaresma

Black Music Pícnic

16 de març. Girona

En el marc del Black Music Festival, arriba el Black Music Pícnic per donar la benvinguda a la primavera. Sobre la gespa del Parc del Migdia s'han programat les actuacions de The Gramophone Allstars Big Band, Orelles de Xocolata i la Black Music Big Band. Concerts gratuïts per a tots els públics acompanyats del servei de food trucks.

651x366 Concert de Martha Reeves a l'edició passada del Black Music Festival / ANNA OTERO Concert de Martha Reeves a l'edició passada del Black Music Festival / ANNA OTERO

Rutes guiades al Fossar de la Pedrera

17 de març. Barcelona

El Fossar de la Pedrera és un espai memorial dedicat a les víctimes de la repressió i els bombardejos franquistes. També hi ha la tomba del president Lluís Companys i les restes d'altres víctimes de la Guerra Civil i de persones afusellades durant la postguerra. Per conèixer el Fossar, aquest diumenge s'organitzen unes rutes guiades gratuïtes amb reserva prèvia.

651x366 Visita del fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc Visita del fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc

IV Jornades Feministes

16 de març. La Sénia

Sovint s'han mostrat les dones com a models o musses, invisibilitzant la seva figura com a autores i creadores. Més enllà de Frida Kahlo, la quarta edició de les Jornades Feministes de la Sénia pretén ressaltar la figura de la dona en el món de la pintura. L'historiador de l'art Àlex Roig donarà el tret de sortida a la programació amb una xerrada sobre artistes i una posterior taula rodona. Els actes finalitzaran amb l'obra de teatre 'Dona-foc, la dona que es crema', que reivindica les poetesses dels segles XX i XXI.