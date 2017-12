Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Pessebre vivent de Castell d'Aro

23 de desembre. Castell d'Aro

El primer pessebre vivent de Catalunya va representar-se l’any 1959 a Castell d’Aro. Des d’aleshores, les ruïnes del castell de Benedormiens són l'escenari d'un recorregut de 2 quilòmetres i que ocupa tot el nucli antic del poble i el barri de la Coma. La peculiaritat del pessebre vivent del Castell d’Aro està en el nombre d’escenes: hi ha fins a 400 figurants que estan a càrrec de 60 representacions diferents.

540x306 Una escena del pessebre de Castell d'Aro Una escena del pessebre de Castell d'Aro

Fira Infantil de Nadal a Cornellà

Del 23 al 31 de desembre. Cornellà

Des de ja fa 25 anys, Cornellà de Llobregat acull la Fira Infantil de Nadal per fer que aquesta època sigui encara més màgica per a tots els nens i nenes. A la cita no hi faltaran, com sempre, castells inflables, tallers, esports, atraccions de fira, castellers... Per celebrar el 25è aniversari del saló, enguany el circ tindrà un protagonisme especial: la companyia Kanaya Circ oferirà un taller multidisciplinari per acostar els infants a aquest món.

540x306 Una de les atraccions de la Fira de Nadal de Cornellà Una de les atraccions de la Fira de Nadal de Cornellà

El Cant de la Sibil·la

24 de desembre. Barcelona

La Catedral de Barcelona torna a convidar per novè any el Cor de Cambra Francesc Valls, que, com ja va sent tradició, encarrega a un autor de prestigi una revisió contemporània del 'Cant de la Sibil·la'. Aquest any se li ha encarregat al jove compositor català i nou president de Joventuts Musicals de Catalunya, Joan Magrané. El 'Cant de la Sibil·la' és un drama sacre que es va deixar de representar a la seu barcelonina l’any 1575.

El Cavallot i la Balladora

24 de desembre. Organyà

La nit del 24 de desembre, després de la missa del gall, el municipi d’Organyà celebra la Dansa del Cavallot, una tradició d'origen medieval. Es tracta d'un personatge vestit de vermell i amb una careta de cavall que executa un ball de mofa sarcàstica que té lloc a la plaça de l’Església. El Cavallot, que es creu que simbolitzava el poder feudal, surt a saludar i a ballar amb les autoritats eclesiàstiques.

Fira de Nadal de la Sagrada Famíla

Fins al 24 de desembre. Barcelona

La Fira de Nadal de la Sagrada Família, que va néixer als anys 60, s'ha convertit en un dels mercats nadalencs de més tradició de l'Eixample i reuneix prop d'un centenar de parades on es poden trobar tot tipus de regals i productes relacionats amb el Nadal. A més, transforma els voltants del temple de la Sagrada Família en una postal nadalenca.

540x306 Una paradeta del mercat de Nadal de Sagrada Família Una paradeta del mercat de Nadal de Sagrada Família

Christmas Gallery Market

Fins al 5 de gener. Barcelona

El passatge del Gallery Hotel acull l'edició nadalenca del seu tradiconal mercat que fusiona compres, música i gastronomia. Una selecció de més de vint firmes, tant de dissenyadors emergents com consolidats, hi portaran les seves darreres novetats en moda, complements, bijuteria, decoració, articles fets a mà, roba infantil i regals diferents i originals.

Design Market

Fins al 24 de desembre. Barcelona

Aquesta és la 6a edició d'un mercat que destil·la disseny. La mostra de productes i expositors que reuneixen han estat escollits per membres de les associacions del FAD en les diferents disciplines del disseny i té com a objectiu donar a conèixer creadors i productes que destaquin per la qualitat, el disseny i l'avantguarda: de llums a joguines, fins a mobilliari i tèxtil, complements, utensilis de cuina, ceràmica, peces de reciclatge...

540x306 Al Design Market s'hi poden trobat tot d'objectes de disseny Al Design Market s'hi poden trobat tot d'objectes de disseny

Pessebre vivent de Corbera

Fins al 24 de desembre. Corbera

El pessebre vivent és la representació viva del naixement de Jesús a Betlem i a Corbera s'hi va fer el primer pessebre vivent el 24 de desembre de 1962 a l’incomparable escenari natural de la penya del Corb, on se segueix representant avui dia. Fins al 14 de gener de 2018 es podrà visitar aquesta 56a temporada en qualsevol de les 51 representacions que es duran a terme.



540x306 Una imatge del pessebre vivent de Corbera Una imatge del pessebre vivent de Corbera

Pessebre vivent dels Estels

23 de desembre. Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

La Masia de Castelló, petit nucli de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que va quedar deshabitat a mitjan segle XX, és l’enclavament perfecte per a aquest pessebre vivent, un dels més representatius del país. Enguany celebren el vintè aniversari i per això s’ha recuperat un corral vell, s’ha fet una sènia d’aigua que la fa funcionar un animal i s’ha reobert el celler de Cal Santo, una de les cases pairals més importants del Castelló del segle XVII; així mateix, en aquesta edició s’estrenen noves escenes i espectacles, amb un elenc format per fins a 220 actors.



Fira de Reis de la Gran Via

Barcelona. Fins al 5 de gener

Tornen un any més les parades de joguines i artesans a la Gran Via entre els carrers Muntaner i Calàbria. La fira és una bona ocasió per adquirir un regal especial o únic, o per fer les últimes compres els dies de Nadal i Reis a les més de 200 parades que s'instal·len des del 19 de desembre fins al 6 de gener. El dia 5 podreu comprar-hi fins a les 3 de la matinada.