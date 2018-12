Us proposem 10 plans per a l'últim cap de setmana de l'any

Fira de Reis de Gran Via

Barcelona. Fins al 6 de gener

Torna una de les cites imprescindibles per a les famílies barcelonines: la fira de Reis de Gran Via. Parades de joguines, roba i complements, llaminadures i artesania, per ajudar-vos a trobar els últims regals o simplement passar una bona estona i aturar-vos a algunes de les parades de xurros a gaudir d’aquests dolços amb una xocolata calenta.

540x306 Una de les paradetes de la Fira de Reis de la Gran Via Una de les paradetes de la Fira de Reis de la Gran Via

Reus és Nadal

Reus. Fins al 6 de gener

Reus clou l’any festiu amb una campanya nadalenca farcida d'activitats. 'Reus és nadal. Temps d'espectacle!' guarnirà la ciutat amb un gran arbre de Nadal, nou àrees temàtiques, una pista de gel, espectacles teatrals i llums pel centre de la ciutat. Entre els nou àmbits temàtics destaquen la pista de gel a la plaça de la Llibertat, on una enorme campana il·luminarà la pista, que estarà oberta fins al 6 de gener, i el mercat artesà.

'Mapping' La Llum de Sant Pau

Barcelona. Fins al 6 de gener

Sant Pau organitza un altre any aquest espectacle de llums espectacular, pensat per a grans i petits, una cita per celebrar que a partir del dia del solstici els dies comencen a allargar-se. L’espectacle de llums vol ser també un homenatge a l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, figura cabdal del Modernisme català.

540x306 El mapping de llum a Sant Pau El mapping de llum a Sant Pau

Badanadal

Manlleu. Fins al 7 de gener

El centre de Manlleu es transforma per celebrar les festes nadalenques. La ciutat acull un gran parc pensat perquè els petits gaudeixin d’aquestes festes. A la plaça de Fra Bernadí s'hi estableix, per 18è any, una pista de gel de 650 metres quadrats i una minipista de 100 metres per als més petits i un tobogan de gel. Al costat de les pistes de gel hi ha una carpa climatitzada que ofereix un espai de joc i lleure amb monitors, activitats i tallers lúdics i educatius.

Taller de dolços de Nadal

Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages). 29 de desembre

Poques persones gaudeixen més de les festes de Nadal que els més petits de casa. I perquè les criatures també gaudeixin de preparar dolços a la cuina, Món Sant Benet i la Fundació Alícia han organitzat tallers de cuina en què aprendran a fer unes galetes de mantega i gingebre amb unes formes molt especials. En faran la massa, l’estendran a les plates i les posaran al forn. I quan estiguin fredes, les decoraran.

540x306 Galetes nadalenques / PIXABAY Galetes nadalenques / PIXABAY

Nadal al Poble Espanyol

Barcelona. Fins al 29 de desembre

El Poble Espanyol es transforma totalment per Nadal i durant aquests dies no faltaran les activitats per a tots els públics. Podreu visitar la Casa del Pare Noel i a Ses Majestats els Reis Mags d'Orient i entregar-los la vostra carta, passar pel Bosc Encantat de Nadal i pel Bosc dels Tions, fer cagar un tió gegant, penjar els vostres anhels a l'Arbre dels Desitjos i els xumets dels petits que ja no ho són tant a l'Arbre dels Xumets.

540x306 Els Reis Mags també arribaran al Poble Espanyol / POBLE ESPANYOL Els Reis Mags també arribaran al Poble Espanyol / POBLE ESPANYOL

Festes de Nadal de Breda

Breda. Fins al 6 de gener

Breda torna a celebrar el Nadal amb molta música. Les actuacions tindran un paper destacat en el programa d’actes. El 28 de desembre tindrà lloc el Concert de Cap d’Any organitzat per Dones de Breda i el Cercle Bredenc, que enguany comptarà amb l’actuació de La Principal de la Bisbal. El mateix 28, el Centre Cívic 1 d’Octubre acollirà una 'jam session', organitzada per l’Escola Municipal de Música Càntir i l’associació BRAM, en la qual tothom qui vulgui podrà tocar.

Fira Infantil de Cornellà

Cornellà. Fins al 31 de desembre.

Des de fa ja 26 anys, Cornellà de Llobregat acull la Fira Infantil de Nadal per fer que aquesta època sigui encara més màgica per a tots els nens i nenes. A la cita no hi faltaran, com sempre, castells inflables, tallers, esports, atraccions de fira, castellers... Per celebrar el 25è aniversari del saló, enguany el circ tindrà un protagonisme especial: la companyia Kanaya Circ oferirà un taller multidisciplinari per acostar els infants a aquest món.

540x306 Una de les atraccions de la fira de Nadal de Cornellà Una de les atraccions de la fira de Nadal de Cornellà

Pessebre vivent

Sant Fost de Campcentelles. 30 de desembre

Sant Fost anuncia el seu pessebre com el dels efectes especials, el primer d’aquesta tipologia i el més antic del Vallès Oriental. Enguany, aquest poble on tot el seu veïnat es bolca amb les festes de Nadal celebra una edició encara més renovada. Parlen dels efectes especials perquè tothom queda bocabadat amb les representacions entre les que destaquen l'àngel que vola sobre un penya-segat envoltat de llamps i trons o el personatge que puja al cel amb ascensor o la cova construïda del no-res al bosc, il·luminada per un infant que neix.

Kaliu Park

L’Hospitalet de Llobregat. Fins al 6 de gener

El Kaliu Park torna a La Farga de l’Hospitalet com cada any amb activitats per a tota la família fins al 6 de gener. L’espai està dividit en tres: Kaliu Gel, Kaliu Creatiu i Kaliu Lúdic. A Kaliu Gel hi ha la pista de gel i el tobogan gegant de 40 metres. Kaliu Creatiu és l'espai dedicat a la cultura amb circ, espectacles i tallers. I finalment hi ha un espai de lleure, amb zona de jocs per a nens a l'espai Kaliu Lúdic, amb un rocòdrom, jocs tradicionals, i també zona de malabars, i una ludoteca.