Versace no utilitzarà més pells per als seus dissenys

Donatella Versace ha parlat i ho ha fet molt clarament: les pells s’han acabat a les seves col·leccions. Ha sigut en una entrevista de Luke Leitch a la revista The Economist 1843 on la dissenyadora, de 62 anys, ha explicat que no li sembla bé matar animals per fer moda. “Pells? Això ja no va amb mi. No vull matar animals per fer moda. No em sembla bé”, ha dit ras i curt la germana del difunt creador Gianni Versace.

Amb aquest pas endavant, la firma, que des que va morir el seu germà capitaneja ella, s’alinearà amb Gucci, que va ser la primera que va tenir aquest gest amb el món de la moda compassiva, nom amb el qual es coneix la tendència d’eliminar el patiment animal de la creació de moda. Després del pas que va fer a l’octubre Gucci, una de les firmes més aclamades dels últims temps, han sigut altres les que si han sumat, com Donna Karan i Calvin Klein.

La decisió de Versace, que encara ha presentat pells en l’última Setmana de la Moda de Milà, ha generat reaccions diverses. Mentre que a Human Society International han celebrat que la firma faci aquest pas, a International Fur Federation s’han mostrat “decebuts” i ho han tractat com un cas aïllat. “La majoria dels dissenyadors continuaran treballant amb pells, perquè saben que és un material natural que es produeix de manera responsable. Amb la creixent preocupació pel medi ambient i el plàstic en la moda la pell és l’opció més natural i responsable”, ha defensat el director executiu de l’entitat, Mark Oaten.