Victoria Beckham llançarà la seva primera línia de cosmètica

Victoria Beckham llançarà a la tardor una línia de cosmètica, tal com ha avançat aquesta setmana la revista britànica 'Vogue'. Segons la publicació, la idea sorgeix de la necessitat que té la dissenyadora d’oferir productes de maquillatge que ella troba necessaris per a la seva vida.

Per fer-ho, la dissenyadora està desenvolupant la seva estratègia empresarial, que es basarà en la venda dels productes cosmètics a través de la pàgina web. També mantindrà el contacte directe amb les consumidores a través de les xarxes socials. L'objectiu de Beckham és proveir productes que no existeixen al mercat, però que ella creu que són necessaris per al dia a dia de les dones.

Beckham s'ha consolidat des de fa anys com una dissenyadora de moda de prestigi, però no és la primera vegada que es llança a la creació de productes cosmètics. La primera vegada va ser amb Estée Lauder el 2016. Aleshores Beckham va debutar com a col·laboradora per dissenyar els productes de maquillatge. L'èxit d'aquella col·lecció l'ha impulsat a començar aquesta nova aventura.