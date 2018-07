La ‘Vogue’ americana i la italiana ja són família

Un casament ha sacsejat aquest cap de setmana el món de la moda: Bee Shaffer, la filla de l’editora de Vogue als Estats Units, Anna Wintour, s’ha convertit en l’esposa de Francesco Carrozzini, fill de la difunta Franca Sozzani, que va dirigir la versió italiana de la mateixa revista fins a la seva mort, el desembre del 2016. L’esdeveniment havia despertat un gran interès, especialment per saber a qui se li hauria encarregat el vestit de la núvia, tenint en compte l’enorme influència de la seva mare en l’àmbit de la moda, però els nuvis han fet gala de la seva discreció habitual i han aconseguit que, de moment, no s’hagi filtrat ni una sola imatge de la celebració. La incògnita, doncs, continua, igual com tampoc s’ha resolt l’altre gran misteri que havia envoltat els preparatius de la cerimònia: la llista de convidats. Sí que se sap, en canvi, que el casament es va celebrar en una mansió de Long Island, a Nova York, propietat de Wintour.

Shaffer, de 30 anys, és productora de televisió, i el seu marit, de 35, treballa com a fotògraf de moda. Tots dos es coneixen des de petits, ja que les seves mares eren grans amigues. Amb tot, la seva relació amorosa va començar a finals del 2016 i el març de l’any passat es van prometre.