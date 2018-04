Xefs emergents de Barcelona participen en una nova edició de sopars clandestins

Joves promeses de l'escena gastronòmica barcelonina participaran aquest any en un nou cicle de sopars clandestins, cites secretes que se celebren en establiments i localitzacions que es revelen sempre a l'últim moment.

Enguany els sopars tindran un fil conductor conceptual, com explica Marta Garreta, de l'agència Lamaga, que organitza l'esdeveniment. "Com si es tractés d'una societat maçònica gastronòmica que adora els cinc elements de la natura, cada sopar tindrà un element protagonista: aigua, terra, foc, aire i èter".

Els xefs participants són tots noms destacats i emergents de la cuina barcelonina. Marc Santamaria i Raquel Blasco, de Casa Xica, que s'inspiren en les fermentacions i envinagrats, començaran el cicle de sopars clandestins el 12 abril amb l'aire com a protagonista. Continuarà Víctor García, de Plata Bistró, amb l'aigua, i presentarà la seva proposta aquàtica, dolça i salada, el 24 de maig. El 26 de juliol, les brases, la calor i el fum regnaran en honor al foc en la proposta de la xef Laila Bazahm, de Hawker45; i Laura Veraguas (Iradier), estendard de la cuina verda amb consciència, firmarà els plats amb gust de terra el 27 de setembre. Tancarà el cicle el 8 de novembre Miky Manrubia, de Chingón, acompanyat per Pol García, arribat de Xangai, inspirats en aquest cinquè element, l'èter, "el més volàtil", remarca Garreta, per "fer explotar tots els elements junts".

Aquesta iniciativa va néixer el 2015 amb "la voluntat d'indagar en la gastronomia nòmada, casual i espontània" i des d'aleshores ha comptat amb la participació de xefs emergents com Ivan Surinder, de Tandoor, o Stefano Mazza, de Last Monkey, i amb perfils consolidats i solvents com Adrián Marín, de Mextizo, o Alain Guiard i Marc Martín, de La Mundana.