L'actor Idris Elba, l'home més sexi del món

És una tradició anual: des de fa tres dècades la revista 'People' escull l'home més sexi del món segons el seu criteri. A la històrica llista, que inclou noms com George Clooney, Brad Pitt i Mel Gibson, s'hi suma ara l'actor Idris Elba, un dels noms que ha sonat amb més força per ser el relleu de Daniel Craig en el paper de James Bond. En més de trenta anys, és la segona vegada que la publicació elegeix un home negre, perquè abans d'Elba només havia rebut aquest reconeixement Denzel Washington.

Nascut a Londres fa 46 anys, de pare de Sierra Leone i mare de Ghana, Elba és popular per haver interpretat el personatge de Russell 'Stringer' Bell a la sèrie de culte 'The wire' i per haver sigut el protagonista de la britànica 'Luther', de la qual acaba de rodar recentment la cinquena temporada. Elba ha agraït el reconeixement de la revista assegurant que era "una bona dosi d'ego", tot i que hi ha tret importància.

A més d'actor, Elba és productor, guionista i DJ (té un segell discogràfic propi i sol visitar Eivissa). De fet, un dels seus pròxims projectes reuneix totes les seves facetes professionals: està preparant 'Turn up Charlie', una nova sèrie còmica per a Netflix en la qual encarna el Charlie, un DJ fracassat que intenta rellançar la seva carrera alhora que té cura de la filla de la seva millor amiga (Piper Perabo). A més de protagonitzar-la, Elba n'és el creador i el productor.

L'actor, de 46 anys, va anunciar aquest febrer que s'havia promès amb la seva parella, la model Sabrina Dhowre, que ha presumit a les xarxes del nou títol d'Elba.