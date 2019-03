Els actors de ‘Sensación de vivir’ s’acomiaden de Luke Perry

El seu pas per Hollywood no ha deixat indiferent a ningú. Poques hores després que es fes pública la mort de Luke Perry, l’etern Dylan a la sèrie ‘Sensación de vivir’, arran d’un infart cerebral, són molts els amics de l’actor i les celebritats que han fet públics els seus missatges de condol. Sobretot els companys de repartiment de la mítica sèrie dels noranta.

"Estimat Luke, tinc el cor trencat i m’he quedat sense paraules. Com a amic eres una ànima poderosa i m’has deixat marca", ha lamentat Gabrielle Carteris, que feia el personatge d’Andrea, al seu compte d’Instagram. A més, l’actriu, que també és la presidenta del Sindicat d’Actors dels Estats Units, ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació en què assegura que Perry era "una ànima sensible, amable i generosa que va lluitar pels qui les tenien totes per perdre", així com "una veu forta i un defensor que serà enyorat per tots els qui el coneixíem".

Una altra de les persones que s’han mostrat molt afectades és Shannen Doherty, la que va interpretar el paper de Brenda a la sèrie i que feia de parella amb Dylan. "Estic en xoc. Amb el cor trencat, devastada per la pèrdua del meu amic. Tinc tants records amb el Luke que em fan somriure i que estan gravats per sempre al meu cor i la meva ment", ha comentat l’actriu a ‘People’.

L'altre company de la sèrie que s’ha sumat al condol és Ian Ziering, que interpretava l’Steve. "Disfrutaré per sempre dels afectuosos records que hem compartit durant els últims trenta anys", ha lamentat. Per la seva banda, Jennie Garth, Kelly a la sèrie, ha enviat una nota a la revista ‘People’ amb aquestes paraules: "El meu cor està trencat. Va significar tant per a tantes persones. Era una persona molt especial. Comparteixo la meva profunda tristesa amb la seva família i tots els qui el van estimar".

L’equip de la sèrie ‘Riverdale’, on actualment treballava Luke Perry, també s’ha pronunciat davant la sobtada mort de l’intèrpret. "Va ser un pare, un germà, un amic i un mentor", ha difós el seu creador, Roberto Aguirre-Sacasa a Instagram. "Cada nit, abans que hagués de rodar una escena, em trucava i parlàvem sobre... tot. Trobaré a faltar aquestes trucades", ha afegit.

El cineasta Joss Whedon, que va treballar amb Perry a la pel·lícula 'Buffy Cazavampiros' (1992), també ha volgut recordar algunes anècdotes de l’artista i ha assegurat que era "divertit, compromès i sempre gentil".

L’actor Charlie Sheen també ha fet un llarg homenatge a través del seu Twitter, on ha assegurat que l’actor va fer "que cada situació fos millor". "La teva elegància, enginy, encant i el teu cor gegant van inspirar i fascinar molts de nosaltres en innombrables ocasions i amb un aplom brillant".

L.P.



you

made every

situation better,

my man.



your

elegance

your wit

your charm

and

your giant heart,

inspired and

enchanted so many

of us,

on countless

occasions,

with brilliant aplomb.



R.I.P good sir.



i am

truly honored

to have known you

all of these years.



©️



❤️ — Charlie Sheen (@charliesheen) March 4, 2019

Leonardo DiCaprio també ha expressat que Perry era "un artista amb talent" i que va ser "un honor poder treballar amb ell". Altres artistes que s’han sumat als missatges de condol són Alyssa Milano, Seth Green, Aubrey Plaza, Olivia Munn i Josh Gad, entre molts d'altres.