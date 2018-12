L’agenda del 2019 d’‘Ets el que menges’, amb l’ARA Balears

Dissenyar menús variats, saludables i adaptats als productes de temporada i a les circumstàncies de cada època de l’any no és una tasca fàcil. Però amb l’ajuda de dietistes i nutricionistes és possible fer-ho, i el procés se simplifica encara més si ells mateixos ja ofereixen una proposta completa de menús per a tot l’any. Això és el que ha fet, una vegada més, l’equip de la revista Ets el que menges, especialitzada en alimentació i nutrició, que ja ha posat a la venda la seva agenda per al 2019. A partir de dissabte que ve i fins al 8 de gener, l’agenda es podrà aconseguir amb l’ARA Balears, reservant-la al correu promocions@arabalears.cat, per 15 euros.

Com a novetat d’aquesta edició, cada mes de l’any ha quedat en mans d’un dels professional de la consulta d’ Ets el que menges. Ells s’han encarregat de dissenyar dotze menús setmanals, un per a cada mes, amb propostes detallades per esmorzar, dinar i sopar de dilluns a diumenge. Aquests plats tenen en compte, més enllà dels productes propis de cada moment, les necessitats específiques d’aquella època de l’any. Així, per exemple, al gener es posa èmfasi en els caldos depuratius que ajuden a contrarestar els excessos del Nadal, al març s’aposta per aliments rics en vitamina C per combatre l’astènia i al juliol es proposen àpats hidratants i antioxidants per protegir el cos davant de la pujada de la temperatura. La directora d’ Ets el que menges, Núria Coll, destaca que l’equip de nutricionistes de la publicació té “mirades molt genuïnes pròpies de la medicina tradicional xinesa, la fitoteràpia, la naturopatia i la psiconeuroimmunologia”, uns elements que queden reflectits en les seves propostes de menús.

Més enllà d’aquesta planificació setmanal, l’agenda també proposa una recepta per a cada mes, i cada setmana ofereix un truc o consell per millorar l’alimentació i els hàbits de vida. Entre altres coses, revela que productes com el raïm i els festucs ajuden a potenciar el sistema immunològic i que la regalèssia és un bon antídot contra l’estrès.

A més, la publicació inclou alguns continguts extres, com ara un decàleg sobre les característiques que hauria de tenir el pa per ser veritablement saludable, informació sobre productes d’origen vegetal que permeten substituir el consum de carn o els resultats d’un estudi que demostra que anar a dormir just després de sopar incrementa el risc de patir càncer. El llibre també posa el focus en els avantatges de l’alimentació ecològica i ofereix algunes idees concretes i senzilles per contribuir a generar menys residus.